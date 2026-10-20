OPORTUNIDADE

Salvador terá feiras gratuitas com vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz nesta quarta (21)

Ações do Grau Educacional acontecem em Nazaré e Plataforma; candidatos devem levar currículo impresso ou digital

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:24

Promovidas pelo Grau Educacional, as ações serão realizadas nas unidades Fonte Nova, em Nazaré, e Plataforma Crédito: Divulgação

Duas feiras gratuitas vão reunir empresas e candidatos em busca de emprego, estágio e oportunidades de Jovem Aprendiz em Salvador nesta quarta-feira (21). Promovidas pelo Grau Educacional, as ações serão realizadas nas unidades Fonte Nova, em Nazaré, e Plataforma, com horários diferentes e serviços gratuitos para a população.

Na Fonte Nova, serão oferecidas mais de 150 vagas de emprego e estágio. Em Plataforma, a programação prevê 100 cadastros para oportunidades profissionais. Para participar, basta comparecer à unidade escolhida durante o evento e apresentar currículo impresso ou em formato digital.

O atendimento em Nazaré será das 10h às 15h, na Rua Professora Anfrísia Santiago, 432, próximo à saída da estação de metrô Campo da Pólvora. Há oportunidades em telemarketing, almoxarifado, administração, recursos humanos, serviços gerais e operação de caixa, além de vagas para eletricista predial e instrutor de refrigeração.

Feiras em Salvador oferecem vagas de emprego e serviços gratuitos de saúde 1 de 4

Os candidatos também poderão concorrer a estágios em eletrotécnica, administração e enfermagem, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. Entre os participantes confirmados estão IEL, WCN Comércio, Kado Brasil, CIDE, Contax e SIMM.

A programação da Fonte Nova inclui atendimento jurídico e psicológico, exame de vista, massoterapia, podologia e escovação de cabelo. Também haverá orientação financeira pela Clínica Financeira Sicoob, agendamento para emissão de RG e emissão gratuita de certidões de nascimento, casamento e óbito. A emissão de carteirinha estudantil seguirá as condições do serviço.

Em Plataforma, a feira ocorrerá das 9h às 13h, na Rua dos Ferroviários, s/n. Os cadastros serão destinados a oportunidades de emprego, estágio e Jovem Aprendiz em diferentes áreas, com participação de parceiros como Instituto Amparar, SIMM, Bahia Estágios, Super Estágio e Contax.

Quem comparecer à unidade também terá acesso a aferição de pressão arterial e glicemia, atendimento jurídico e orientações de saúde. A ação oferecerá ainda agendamentos para consultas e procedimentos, incluindo atendimento relacionado a varizes e a condições oftalmológicas, como catarata, pterígio e glaucoma.