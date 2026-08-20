EMPREGOS E SOLUÇÕES

Santander abre seleção para reforçar equipe na Bahia

Oportunidades são para atendimento a clientes de alta renda e empresas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:04

Além de remuneração fixa e variável competitiva, os contratados terão uma série de benefícios e programas voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores Crédito: Shutterstock

O Santander está com cerca de 230 vagas abertas em diferentes regiões do país para profissionais que atuarão em áreas estratégicas de relacionamento com clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Na Bahia, as oportunidades são para exercer funções no Banco em várias cidades.

As vagas estão distribuídas entre o segmento Select, voltado ao atendimento e à consultoria financeira para clientes de alta renda, além das frentes Business Banking I e Business Banking II, responsáveis pelo relacionamento com empresas de médio porte em todo o território nacional.

"Essas oportunidades refletem nossa estratégia, que tem como foco atrair profissionais de alta performance, oferecer desenvolvimento contínuo e criar um ambiente em que as pessoas possam construir carreiras de longo prazo. Buscamos talentos que compartilhem nosso propósito de ajudar pessoas e empresas a prosperarem, contribuindo para uma experiência cada vez mais consultiva e relevante para nossos clientes", afirma Germanuela Abreu, vice-presidente de Pessoas e Ouvidoria do Santander.

Dentre as posições disponíveis, uma parte é destinada ao segmento que atende clientes de alta renda por meio de consultoria especializada em investimentos, crédito, seguros e planejamento financeiro. Outras vagas são para Business Banking I, voltado à gestão de empresas com faturamento anual entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões, além de oportunidades que contemplam o Business Banking II, segmento responsável pelo atendimento de empresas com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 80 milhões por ano.

As posições estão distribuídas por diferentes estados e cidades do país, reforçando a estratégia de crescimento nacional do Banco. Os profissionais selecionados atuarão diretamente na construção de relacionamentos de longo prazo com clientes, na expansão de carteiras e na identificação de oportunidades para apoiar o desenvolvimento financeiro de pessoas, empreendedores e empresas.

Além de remuneração fixa e variável competitiva, o Santander oferece benefícios como assistência médica e odontológica, previdência complementar, seguro de vida, auxílio alimentação e refeição, auxílio creche, Wellhub ou TotalPass e programas voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores. Os profissionais também terão acesso a iniciativas de capacitação, desenvolvimento e mobilidade interna dentro da organização.

Os interessados podem consultar os requisitos e realizar a candidatura por meio da página de carreiras do Santander: https://www.santander.com.br/hotsite/carreiras/. As vagas são destinadas a profissionais com experiência nos segmentos bancário, financeiro, comercial e de adquirência, além de perfis com capacidade consultiva, visão de negócios e foco em relacionamento.