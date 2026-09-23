Saubara celebra conquista do selo de Indicação Geográfica da Renda de Bilro

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:11
A Associação dos Artesãos de Saubara promove nesta sexta-feira (25), às 9h, a cerimônia oficial de entrega do selo de Indicação Geográfica (IG) da Renda de Bilro de Saubara. O evento será realizado na sede da entidade, na Rua Francino Borges dos Reis, no Centro da cidade.
A conquista representa um marco para a cultura e o artesanato local, ao reconhecer oficialmente a origem, a tradição e o saber-fazer das rendeiras saubarenses. A certificação reforça a identidade cultural do município e valoriza um trabalho artesanal transmitido entre gerações.
Segundo a presidente da Associação dos Artesãos de Saubara Lenira Santiago da Silva, o selo amplia a visibilidade da produção local e cria novas oportunidades para a promoção e a comercialização das peças produzidas pelas artesãs. A expectativa é reunir rendeiras, representantes de instituições públicas, parceiros e membros da comunidade para celebrar o reconhecimento.
A solenidade será conduzida pela Casa das Rendeiras & Trançadeiras e pela Associação dos Artesãos de Saubara, entidades que atuam na preservação e fortalecimento da tradição da renda de bilro no município. O reconhecimento é considerado uma das mais importantes conquistas recentes para o patrimônio cultural e econômico de Saubara.