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Saubara celebra conquista do selo de Indicação Geográfica da Renda de Bilro

Principal reconhecimento valoriza tradição centenária das rendeiras e fortalece a identidade cultural e econômica do município.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:11

Título reconhece a autenticidade da produção artesanal e reforça a importância cultural da renda de bilro
Título reconhece a autenticidade da produção artesanal e reforça a importância cultural da renda de bilro Crédito: Divulgação

A Associação dos Artesãos de Saubara promove nesta sexta-feira (25), às 9h, a cerimônia oficial de entrega do selo de Indicação Geográfica (IG) da Renda de Bilro de Saubara. O evento será realizado na sede da entidade, na Rua Francino Borges dos Reis, no Centro da cidade.

A conquista representa um marco para a cultura e o artesanato local, ao reconhecer oficialmente a origem, a tradição e o saber-fazer das rendeiras saubarenses. A certificação reforça a identidade cultural do município e valoriza um trabalho artesanal transmitido entre gerações.

Segundo a presidente da Associação dos Artesãos de Saubara Lenira Santiago da Silva, o selo amplia a visibilidade da produção local e cria novas oportunidades para a promoção e a comercialização das peças produzidas pelas artesãs. A expectativa é reunir rendeiras, representantes de instituições públicas, parceiros e membros da comunidade para celebrar o reconhecimento.

A solenidade será conduzida pela Casa das Rendeiras & Trançadeiras e pela Associação dos Artesãos de Saubara, entidades que atuam na preservação e fortalecimento da tradição da renda de bilro no município. O reconhecimento é considerado uma das mais importantes conquistas recentes para o patrimônio cultural e econômico de Saubara.

Tags:

Empreendedorismo

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