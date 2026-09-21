Saúde e inteligência artificial entram em debate na Bahia

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00
Onde a IA encontra o humano
Com o objetivo de discutir os impactos, as oportunidades e os desafios relacionados ao uso da inteligência artificial na área da saúde, a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB) realizará, no dia 8 de outubro de 2026, o seminário “Saúde: Onde a IA Encontra o Humano”, no Mundo Plaza Business Center, em Salvador.As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/4dJmIYP. Entre os participantes confirmados estão Antonio Cavalcanti, head de IA da 3wings; João Galdino, CEO e fundador da Genesis IA
Solar Coca-Cola abre vaga de Trainee
A Solar Coca-Cola abre inscrições para o novo Programa de Trainee com foco nas áreas de Engenharia, Logística e Manutenção. Direcionada a profissionais recém-formados, a iniciativa conta com salário no valor de R$ 7,5 mil, além de um pacote completo de benefícios, com o objetivo de formar futuras lideranças para a cadeia de Supply Chain da fabricante. No estado da Bahia, a iniciativa tem vaga aberta para a áreas de Manutenção. As inscrições já começaram e podem ser realizadas diretamente na página oficial do programa http://traineesolarcocacola.eureca.me/ até o dia 28 de setembro. Além da Bahia, as oportunidades contemplam as áreas de Logística no Maranhão e em Alagoas; Engenharia no Ceará; e Manutenção em Mato Grosso. Para se candidatar, precisa ter cursado ensino superior.
CIEE abre 627 vagas
O CIEE está com 627 vagas de estágio e aprendizagem abertas na Bahia, sendo 397 oportunidades para estagiários e 230 para aprendizes. As vagas contemplam estudantes do ensino médio dos cursos técnicos em Administração, Saúde, Elétrica e Eletrônica, Informática, Segurança, Construção Civil, Alimentos e Estética. Para alunos do ensino superior, as oportunidades abrangem Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Construção Civil, Comunicação, Esportes, Arquitetura e Urbanismo, Design, Elétrica e Eletrônica, Saúde, Farmácia, Comércio Exterior, Nutrição, área social, Economia, Turismo e Lazer, Artes e Telecomunicações.Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar o portal do CIEE https://portal.ciee.org.br/.
Editais Culturais
Estão abertas as inscrições para os editais Carnaval do Pelô 2027(https://bit.ly/4h3ELeE) e Ouro Negro 2027. As seleções vão apoiar propostas para a programação carnavalesca e outras festas populares a, com inscrições gratuitas até 8 de outubro. Os interessados podem consultar os editais completos e realizar a inscrição pelo site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.O Edital Ouro Negro 2027 destina R$ 17 milhões para apoiar 138 propostas de organizações culturais