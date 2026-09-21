EMPREGOS E SOLUÇÕES

Saúde e inteligência artificial entram em debate na Bahia

Programa da Solar Coca-Cola oferece salário de R$ 7,5 mil e benefícios; na Bahia, oportunidade é para recém-formados na área de Manutenção

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00

Onde a IA encontra o humano

Com o objetivo de discutir os impactos, as oportunidades e os desafios relacionados ao uso da inteligência artificial na área da saúde, a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB) realizará, no dia 8 de outubro de 2026, o seminário “Saúde: Onde a IA Encontra o Humano”, no Mundo Plaza Business Center, em Salvador.As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/4dJmIYP. Entre os participantes confirmados estão Antonio Cavalcanti, head de IA da 3wings; João Galdino, CEO e fundador da Genesis IA



Solar Coca-Cola abre vaga de Trainee

A Solar Coca-Cola abre inscrições para o novo Programa de Trainee com foco nas áreas de Engenharia, Logística e Manutenção. Direcionada a profissionais recém-formados, a iniciativa conta com salário no valor de R$ 7,5 mil, além de um pacote completo de benefícios, com o objetivo de formar futuras lideranças para a cadeia de Supply Chain da fabricante. No estado da Bahia, a iniciativa tem vaga aberta para a áreas de Manutenção. As inscrições já começaram e podem ser realizadas diretamente na página oficial do programa http://traineesolarcocacola.eureca.me/ até o dia 28 de setembro. Além da Bahia, as oportunidades contemplam as áreas de Logística no Maranhão e em Alagoas; Engenharia no Ceará; e Manutenção em Mato Grosso. Para se candidatar, precisa ter cursado ensino superior.

CIEE abre 627 vagas

O CIEE está com 627 vagas de estágio e aprendizagem abertas na Bahia, sendo 397 oportunidades para estagiários e 230 para aprendizes. As vagas contemplam estudantes do ensino médio dos cursos técnicos em Administração, Saúde, Elétrica e Eletrônica, Informática, Segurança, Construção Civil, Alimentos e Estética. Para alunos do ensino superior, as oportunidades abrangem Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Construção Civil, Comunicação, Esportes, Arquitetura e Urbanismo, Design, Elétrica e Eletrônica, Saúde, Farmácia, Comércio Exterior, Nutrição, área social, Economia, Turismo e Lazer, Artes e Telecomunicações.Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar o portal do CIEE https://portal.ciee.org.br/.

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