EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sebrae promove ciclo de capacitação para empreendedores em Santo Antônio de Jesus

Programação gratuita inclui palestras sobre aposentadoria, vendas, reforma tributária e sustentabilidade, com destaque para o evento ECO+ no dia 20 de outubro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:17

Atividades abordam ESG, previdência, estratégias para a Black Friday e impactos da reforma tributária nos pequenos negócios Crédito: Shutterstock

O Sebrae em Santo Antônio de Jesus está com uma programação vasta para palestras, cursos e atividades diversas ao longo do mês de outubro. Na segunda quinzena, especificamente a partir do dia 15 deste mês, já haverá atividades para capacitar empreendedores. O destaque é para a segunda edição do ECO +: ODS & ESG na prática, um encontro com empresários que buscam transformar a sustentabilidade em estratégia para os negócios.

O evento será dia 20 de outubro, às 8h, no auditório do Espaço Empresarial (prédio onde fica a sede do Sebrae), em Santo Antônio de Jesus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link. https://cutt.ly/Wyvhl0oz O evento foi pensado para empresários, empreendedores, gestores e profissionais que desejam compreender como os princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem ser aplicados à realidade das empresas de forma estratégica e viável.

Nesta edição, o ECO+ prioriza a troca de experiências, a análise de desafios reais e a construção de soluções aplicáveis ao cotidiano empresarial. A programação contará com momentos de conteúdo, diálogo e atividades práticas, estimulando os participantes a identificar oportunidades de melhoria dentro dos próprios negócios.

Outros eventos em outubro

Dia 15 de outubro, às 19h, no auditório do Sebrae em Santo Antônio de Jesus haverá uma palestra sobre aposentadoria para microempreendedores. A palestra contará com a presença da chefe de benefícios do INSS SAJ que levará informações importantes para quem empreende e quer entender melhor como funciona a contribuição previdenciária e o acesso aos benefícios. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas no link.

Dia 22, às 19h, é a vez de pensar em estratégias de vendas para o fim do ano com a palestra “Estratégias para Impulsionar as Vendas da Black Friday ao Ano Novo”. O evento é gratuito e ocorrerá no auditório do Sebrae em SAJ. Inscrições pelo link.

Dia 29, também às 19h, o circuito gratuito sobre reforma tributária vai abordar as mudanças e os pontos de atenção para as micro e pequenas empresas, ajudando empreendedores a sanar dúvidas. As inscrições devem ser feitas previamente no site.

Serviço

O que: agenda de eventos do Sebrae SAJ em outubro (2ª quinzena)

Quando: a partir de 15/10

Onde: Santo Antônio de Jesus