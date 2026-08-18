OPORTUNIDADE

Secretaria abre mais de 150 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,1 mil em Salvador

Inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:02

Estágio Crédito: Shutterstock

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio de Ensino Superior. São 162 vagas, além da formação de cadastro reserva, para atuação na rede municipal de saúde. A bolsa é de R$ 775,25 para a jornada de 20 horas semanais e R$ 1.162,87 para 30 horas e será acrescida do auxílio-transporte.

As oportunidades contemplam estudantes de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Biomedicina, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Educação Física e Saúde Coletiva. Do total, são 112 vagas para jornada de 20 horas semanais e 50 para 30 horas.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 16 de setembro, exclusivamente pela internet, por meio do portal do CIDE indicado no edital. Não há cobrança de taxa de inscrição, mas o processo seletivo possui limite de 2 mil inscrições e poderá ser encerrado antes do prazo caso esse número seja alcançado.

Os estudantes selecionados atuarão em unidades da Atenção Primária à Saúde, em atividades de aprendizagem supervisionada relacionadas à vigilância em saúde, monitoramento epidemiológico, qualificação dos sistemas de informação e outras ações desenvolvidas pelo Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Primária à Saúde (NUVIS-APS).

A seleção será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva, realizada no dia 6 de outubro, com 25 questões de múltipla escolha. Para não ser eliminado, o candidato deverá alcançar nota mínima de 6 pontos.