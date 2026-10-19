EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sem cultura forte,empresa perde talentos

Pesquisa da LHH mostra que não enxergar futuro é um sinal de alerta para líderes

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:00

Salário já não garante retenção; cultura organizacional, liderança e oportunidades pesam na hora de ficar Crédito: Shutterstock

Em um mercado de trabalho marcado pela disputa por profissionais qualificados e pela rápida transformação dos modelos de negócio, a cultura organizacional deixou de ser um tema restrito às áreas de Recursos Humanos para se consolidar como um dos principais fatores de retenção de talentos.

Ela se manifesta na rotina das empresas, influenciando o clima de trabalho, o engajamento dos colaboradores e a capacidade das organizações de crescer e inovar.

Estudo da consultoria LHH mostra que 95% dos trabalhadores pretendem permanecer em seus empregos nos próximos 12 meses, mas um terço condiciona essa decisão à existência de oportunidades concretas de desenvolvimento profissional.

Ao mesmo tempo, 74% mantêm planos de carreira que vão além da empresa onde trabalham atualmente.Os dados revelam uma realidade cada vez mais presente no mercado: permanecer na organização não significa, necessariamente, enxergar perspectivas de futuro nela.

Segundo Alexandre Marins, diretor de Desenvolvimento de Talentos da LHH Brasil, muitas empresas ainda subestimam o papel da cultura organizacional. "Ela está diretamente ligada ao bem-estar da organização, à retenção dos talentos e à capacidade de inovação e transformação necessária para o crescimento", afirma.

Cenário local

Na Bahia, o cenário ganha contornos próprios. Com uma economia diversificada, sustentada por setores como serviços, comércio, turismo, indústria e agronegócio, o estado reúne empresas com diferentes níveis de maturidade em gestão de pessoas.

Para Marcelo Botelho, diretor regional Norte e Nordeste da LHH, um dos principais desafios é equilibrar crescimento, eficiência operacional e desenvolvimento de profissionais."Muitas empresas ainda estão avançando em práticas de governança e gestão de pessoas. Ao mesmo tempo, existe uma característica muito positiva na Bahia, que é o valor atribuído às relações humanas", observa.

Marcelo Botelho, Diretor Regional Norte / Nordeste da LHH Crédito: flavia vitoria photo/divulgação

Segundo ele, organizações que conseguem combinar proximidade, respeito e oportunidades de desenvolvimento tendem a criar vínculos mais duradouros e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os colaboradores. A lógica acompanha uma mudança de comportamento observada em diferentes regiões do país.

Hoje, remuneração e benefícios seguem sendo fatores importantes, mas já não são suficientes para garantir a permanência dos profissionais. "As pessoas buscam perspectivas de crescimento, liderança acessível, flexibilidade e um ambiente onde percebam que sua contribuição faz diferença", destaca.

Cultura cotidiana

Especialistas apontam que a cultura organizacional não se revela nos discursos institucionais, mas nas decisões e comportamentos que se repetem diariamente. A forma como gestores lidam com erros, oferecem feedbacks, reconhecem resultados e criam oportunidades de crescimento costuma ser mais determinante para a permanência dos profissionais do que qualquer declaração de valores corporativos.

É nesse ponto que muitas empresas de menor porte enfrentam um desafio adicional. A proximidade entre líderes e equipes pode favorecer a comunicação e a construção de confiança, mas também pode gerar problemas quando faltam critérios claros para promoções, reconhecimento e desenvolvimento.

"A informalidade é positiva quando estimula o diálogo e a agilidade. O problema surge quando substitui processos transparentes e gera insegurança sobre as oportunidades de crescimento", explica Botelho.

Para ele, as organizações mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem preservar a proximidade característica dos negócios menores sem abrir mão de mecanismos básicos de gestão, como metas definidas, conversas periódicas de desenvolvimento e critérios objetivos para evolução na carreira.

Papel das lideranças

Se a cultura organizacional é construída no cotidiano, a liderança ocupa papel central nesse processo. De acordo com a LHH, os profissionais valorizam gestores capazes de oferecer direcionamento, reconhecimento e oportunidades de aprendizagem. Entre os fatores associados à retenção estão a prática de feedbacks consistentes, a escuta ativa, a transparência, o incentivo à autonomia e o investimento nas equipes.

No sentido contrário, comportamentos como microgerenciamento, falta de diálogo, ausência de reconhecimento e promessas de crescimento não cumpridas aparecem entre os principais motivos que levam profissionais a buscar novas oportunidades."Muitas vezes, o colaborador não deixa a empresa. Ele deixa a experiência que vive com sua liderança direta", resume Botelho.

Os especialistas ressaltam que a cultura organizacional não substitui uma remuneração compatível com o mercado. O salário continua sendo um fator decisivo, especialmente em regiões e setores onde há diferenças significativas de remuneração.

No entanto, quando a empresa oferece um pacote competitivo, elementos como propósito, flexibilidade, reconhecimento e possibilidade de crescimento ganham peso nas decisões de carreira.Nesse contexto, a discussão deixa de ser "salário ou cultura" e passa a ser sobre como integrar as dimensões.

"Os profissionais querem ser remunerados de forma justa, mas também desejam enxergar futuro na organização e perceber que estão evoluindo profissionalmente".

Clima estratégico

A transformação cultural deixou de ser apenas uma questão de clima organizacional e passou a integrar a estratégia dos negócios.

Indicadores como rotatividade voluntária, índice de engajamento, participação em programas de desenvolvimento, promoções internas e tempo médio de permanência ajudam as empresas a medir se a experiência oferecida aos colaboradores está alinhada aos valores que defendem. Mais do que acompanhar números, porém, é necessário ouvir as equipes.

Em um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo, a retenção de talentos depende menos de discursos inspiradores e mais da experiência vivida diariamente pelos profissionais.