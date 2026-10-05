EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sempre online, cada vez mais cansados

Resposta imediata no ambiente laborativo e excesso de notificações elevam o estresse dos profissionais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:30

Com equipes cercadas por mensagens, reuniões empresas começam a adotar acordos de conectividade Crédito: Shutterstock

Durante anos, responder mensagens rapidamente, participar de reuniões em sequência e permanecer disponível a qualquer momento foi encarado como sinal de comprometimento profissional. No entanto, um número crescente de estudos e especialistas em comportamento organizacional aponta que essa lógica pode estar produzindo o efeito contrário: menos foco, mais desgaste e uma queda gradual na qualidade do trabalho.

Em um ambiente corporativo marcado por notificações constantes, múltiplos canais de comunicação e demandas simultâneas, a atenção se tornou um dos ativos mais disputados dentro das organizações. O resultado é uma rotina de interrupções que força profissionais a acelerar as entregas para compensar o tempo perdido, muitas vezes à custa da própria saúde mental.

Para o psicólogo e filósofo Clécio Branco, responsável pela área de saúde emocional e comportamento do Rituaali Clínica & Spa, a hiperconectividade criou uma nova camada de pressão no ambiente de trabalho.

"A pessoa não está apenas lidando com as exigências normais da função. Ela também precisa administrar um fluxo contínuo de mensagens, atualizações, plataformas e ferramentas que exigem resposta quase imediata", afirma.

Segundo ele, esse cenário favorece o chamado tecnestresse, fenômeno associado ao uso intensivo das tecnologias e caracterizado por sobrecarga cognitiva, sensação permanente de urgência, fadiga mental e redução da capacidade de concentração.

Interrupções

A simples chegada de uma notificação já é suficiente para disputar espaço com a tarefa que está sendo realizada. Mesmo sem abrir a mensagem, o cérebro passa a direcionar parte de sua atenção para a expectativa da nova informação.

Na prática, isso dificulta o chamado "foco profundo", estado mental necessário para atividades que exigem análise, criatividade, planejamento e tomada de decisão."Estamos observando uma fragmentação constante da atenção. A pessoa até continua trabalhando, mas perde profundidade de raciocínio e capacidade crítica", explica Clécio.

O problema não afeta apenas a produtividade individual. Equipes submetidas a esse ritmo tendem a apresentar mais erros, retrabalho, desgaste emocional e dificuldade para lidar com situações complexas.

Outro desafio crescente nas empresas é a transformação da disponibilidade permanente em um indicador informal de desempenho.

Mensagens enviadas à noite, e-mails respondidos nos fins de semana e a expectativa de resposta imediata acabaram criando uma cultura na qual muitos profissionais sentem que precisam estar acessíveis o tempo todo para demonstrar engajamento.

Para especialistas em gestão de pessoas, essa dinâmica tem contribuído para o aumento dos casos de exaustão emocional e burnout."A organização precisa deixar claro que comprometimento não é sinônimo de disponibilidade irrestrita", afirma Clécio. "Quando a empresa valoriza apenas quem responde mais rápido, ela incentiva comportamentos que podem comprometer o bem-estar e a sustentabilidade do trabalho".

Clécio Branco lembra que o tecnestresse gera sobrecarga cognitiva, sensação permanente de urgência, fadiga mental e redução da capacidade de concentração Crédito: Alexandre Franca Fotografia/Divulgação

Limites

Nesse contexto, cresce a discussão sobre o estabelecimento de acordos de conectividade entre gestores e equipes. A proposta envolve definir horários de comunicação, critérios de urgência e períodos de concentração sem interrupções.

Mais do que limitar mensagens, a medida busca devolver aos profissionais a possibilidade de organizar o tempo e a atenção de forma mais eficiente.

Se a sobrecarga afeta toda a equipe, seus efeitos tendem a ser ainda mais relevantes para gestores. Líderes costumam lidar simultaneamente com indicadores, decisões estratégicas, reuniões, conflitos e planejamento. Quando submetidos a um excesso de estímulos, podem ter a capacidade analítica e a inteligência emocional comprometidas. Por isso, o debate sobre a desconexão também tem chegado aos cargos de liderança.

Na avaliação de Clécio, criar momentos protegidos para reflexão e análise deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade de gestão."Decisões importantes exigem atenção qualificada. Quando o cérebro opera em estado permanente de alerta, a tendência é responder aos problemas em vez de compreendê-los de forma estratégica".

Uma das estratégias que vêm ganhando espaço é o chamado jejum de estímulos, conceito que propõe reduzir, de forma intencional e periódica, a exposição a notificações, mensagens e outros gatilhos digitais.

A proposta não envolve abandonar a tecnologia, mas usá-la de forma mais consciente.Pequenos hábitos têm demonstrado resultados positivos. Entre eles estão refeições sem celular, caminhadas sem notificações, blocos de trabalho focado, pausas para respiração consciente e horários específicos para consulta de e-mails e aplicativos corporativos.