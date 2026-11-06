Senar Bahia abre 15 vagas para profissionais do agro com bolsas de até R$ 2.500 por mês

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:40
Uma oportunidade para quem deseja transformar o conhecimento adquirido em sala de aula em experiência profissional no campo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) está com inscrições abertas para o Programa de Residência Agropecuária, que oferece 15 vagas na Bahia, com bolsas de até R$ 2.500 mensais. A iniciativa busca ampliar a qualificação de novos profissionais e fortalecer a assistência técnica e gerencial no setor agropecuário.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de novembro de 2026, por meio do site cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo￼.
O programa é voltado para profissionais que concluíram cursos técnicos ou superiores nos últimos dois anos. No caso da formação superior, as oportunidades contemplam graduados em Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agronômica.
Durante seis meses, os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina do setor produtivo, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação e desenvolvendo habilidades relacionadas à Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).
Na Bahia, as 15 vagas serão distribuídas entre oito municípios: Feira de Santana, Gandu, Irecê, Itamaraju, Itapetinga, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Miguel Calmon e Senhor do Bonfim, onde estão localizados Centros de Capacitação Regional do SENAR.
A residência representa uma oportunidade de aproximação entre a formação acadêmica e as demandas reais do agronegócio. Além de contribuir para a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho, a iniciativa estimula a formação de mão de obra qualificada para atuar no desenvolvimento das atividades agropecuárias.
Com a proposta de unir aprendizado, prática e experiência profissional, o Programa de Residência Agropecuária reforça o papel do SENAR na capacitação de profissionais e no fortalecimento do agro baiano.
Serviço
O quê: Programa de Residência Agropecuária – Academia ATeG/SENAR
Vagas: 15 na Bahia, sendo 5 para nível técnico e 10 para nível superior
Público-alvo: Profissionais formados nos últimos dois anos em cursos técnicos ou superiores nas áreas contempladas pelo programa
Duração: 6 meses
Bolsa: Até R$ 2.500 por mês
Inscrições: De 5 a 13 de novembro de 2026
Valor: Gratuitas
Municípios: Feira de Santana, Gandu, Irecê, Itamaraju, Itapetinga, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Miguel Calmon e Senhor do Bonfim
Inscrições: https://cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo