EMPREGOS E SOLUÇÕES

Senar Bahia abre 15 vagas para profissionais do agro com bolsas de até R$ 2.500 por mês

Programa de Residência Agropecuária oferece seis meses de experiência prática no campo para recém-formados em cursos técnicos e superiores. Inscrições são gratuitas e seguem até 13 de novembro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:40

A iniciativa busca ampliar a qualificação de novos profissionais e fortalecer a assistência técnica e gerencial no setor agropecuário Crédito: DIVULGAÇÃO

Uma oportunidade para quem deseja transformar o conhecimento adquirido em sala de aula em experiência profissional no campo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) está com inscrições abertas para o Programa de Residência Agropecuária, que oferece 15 vagas na Bahia, com bolsas de até R$ 2.500 mensais. A iniciativa busca ampliar a qualificação de novos profissionais e fortalecer a assistência técnica e gerencial no setor agropecuário.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de novembro de 2026, por meio do site cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo⁠￼.

O programa é voltado para profissionais que concluíram cursos técnicos ou superiores nos últimos dois anos. No caso da formação superior, as oportunidades contemplam graduados em Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agronômica.

Durante seis meses, os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina do setor produtivo, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação e desenvolvendo habilidades relacionadas à Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Na Bahia, as 15 vagas serão distribuídas entre oito municípios: Feira de Santana, Gandu, Irecê, Itamaraju, Itapetinga, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Miguel Calmon e Senhor do Bonfim, onde estão localizados Centros de Capacitação Regional do SENAR.

A residência representa uma oportunidade de aproximação entre a formação acadêmica e as demandas reais do agronegócio. Além de contribuir para a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho, a iniciativa estimula a formação de mão de obra qualificada para atuar no desenvolvimento das atividades agropecuárias.

Com a proposta de unir aprendizado, prática e experiência profissional, o Programa de Residência Agropecuária reforça o papel do SENAR na capacitação de profissionais e no fortalecimento do agro baiano.

Serviço

O quê: Programa de Residência Agropecuária – Academia ATeG/SENAR

Vagas: 15 na Bahia, sendo 5 para nível técnico e 10 para nível superior

Público-alvo: Profissionais formados nos últimos dois anos em cursos técnicos ou superiores nas áreas contempladas pelo programa

Duração: 6 meses

Bolsa: Até R$ 2.500 por mês

Inscrições: De 5 a 13 de novembro de 2026

Valor: Gratuitas