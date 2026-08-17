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Shopee abre vagas de trainee com home office e chance de intercâmbio internacional

Programa aceita profissionais de diferentes formações e oferece rotação por cinco áreas estratégicas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:46

Shopee
Shopee Crédito: Divulgação / Shopee

A Shopee, marketplace que conecta consumidores, vendedores e grandes marcas, anunciou o lançamento de seu novo Programa de Trainee. A iniciativa é voltada a profissionais de diferentes áreas de formação que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026. O processo seletivo é conduzido pela Companhia de Estágios, e as vagas são para atuação em São Paulo, em modelo híbrido, com possibilidade de dois dias de home office por semana. É necessário ter fluência em inglês.

As rotações contemplam diferentes áreas do negócio e foram pensadas para proporcionar aos participantes uma visão 360° da Shopee. São elas: serviços financeiros, marketing, operações, desenvolvimento de negócios e logística, refletindo a diversidade de frentes estratégicas nas quais a companhia investe para sustentar sua expansão no Brasil. Além da experiência e dos desafios dentro do marketplace, os trainees aprovados também poderão participar de um intercâmbio internacional.

Plataformas de marketplace disponíveis no Brasil

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Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito por Reprodução
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Shein por Shutterstock

“Investir na formação de novos talentos é investir no futuro da nossa própria liderança. Com este programa, queremos oferecer uma porta de entrada no mercado de trabalho e uma jornada real de desenvolvimento, em que os trainees tenham contato direto com o negócio, com pessoas experientes e com desafios que os preparem para crescer conosco”, comenta Karina Hartung, diretora de Pessoas na Shopee.

Lideranças

A iniciativa foi criada para ir além de um programa de treinamento, com o objetivo de proporcionar uma jornada de imersão na estratégia da companhia. Ao longo do programa, os trainees passam por cinco áreas diferentes da empresa e participam ativamente de projetos estratégicos desde o início da carreira.

A experiência é acompanhada pelo time de Pessoas e inclui mentorias com lideranças e diretores da companhia, além de treinamentos e cursos específicos voltados à formação de futuros líderes. Como parte do compromisso da Shopee com o desenvolvimento global de seus talentos, o programa também prevê a possibilidade de intercâmbio internacional promovido pela equipe global da empresa. A participação será definida de acordo com o desempenho apresentado ao longo da jornada.

O programa ainda oferece um pacote de benefícios, com salário compatível com o mercado, bônus anuais atrelados ao desempenho, vale-refeição ou alimentação e vale-mobilidade ou vale-transporte. Os participantes também terão acesso ao Benefício Flex, que pode ser utilizado de acordo com as necessidades de cada colaborador, além de assistência médica e odontológica.

As inscrições para o Programa de Trainee da Shopee estão abertas desde esta quarta-feira, 5 de agosto, e seguem até 4 de setembro. Para mais informações sobre o processo seletivo, confira o site oficial.

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