OPORTUNIDADE

SineBahia promove mutirão com 420 vagas para pessoas com deficiência em Salvador

Entre as vagas disponíveis estão auxiliar administrativo, atendente de loja, técnico de enfermagem, operador de produção e outras

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:35

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O SineBahia realiza, nesta quarta-feira (23), a partir das 7h, a 12ª edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com a oferta de 420 vagas de trabalho. A ação acontece na unidade SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal de Pituaçu, próximo à estação de metrô, na Avenida Paralela, em Salvador.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a inserção de pessoas com deficiência (PcDs) e trabalhadores reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho. Entre as vagas disponíveis estão auxiliar administrativo, atendente de loja, técnico de enfermagem, operador de produção, técnico de equipamentos, auxiliar de farmácia, assistente social e farmacêutico.

Durante o evento, serão oferecidas orientações para o trabalho e inscrições em cursos de Libras e informática voltados para pessoas com deficiência auditiva. O público também terá acesso à emissão do Passe Livre e a orientações sobre direitos previdenciários e benefícios, com destaque para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador 1 de 10

A programação inclui ainda processos seletivos realizados por empresas parceiras e uma Feira de Empreendedorismo, com produtos e serviços de pessoas com deficiência e mães atípicas. A expectativa é receber cerca de 100 pessoas.