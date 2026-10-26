EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sobrecarga de trabalho atinge 63% das equipes nas empresas

Pesquisa indica que trabalhadores consideram que exigências superam entrega

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:00

Crescimento das demandas e reestruturações corporativas ampliam sensação de sobrecarga no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

A carga de trabalho aumentou significativamente para 63% dos profissionais brasileiros nos últimos dois anos, segundo a terceira edição da pesquisa global Workforce 2026, realizada pela consultoria Korn Ferry com mais de 16 mil trabalhadores em 11 países.

O percentual está ligeiramente acima da média global, de 62%.O levantamento revela ainda que 47% dos brasileiros afirmam estar ocupados demais para gerar resultados relevantes, enquanto metade diz que as demandas já superam sua capacidade de entrega.

No restante do mundo, esse índice é de 44%. Segundo o estudo, o cenário é resultado do acúmulo contínuo de tarefas. Novas demandas são incorporadas à rotina sem que atividades anteriores deixem de existir, o que faz com que muitos profissionais saibam quais são suas prioridades, mas não encontrem tempo para colocá-las em prática.

Para Rodrigo Araújo, sócio-diretor da Korn Ferry no Brasil, o problema está justamente nessa incompatibilidade entre prioridades e disponibilidade.“Ter clareza sobre o que é mais importante não basta quando a rotina continua tomada por atividades que geram pouco impacto nos resultados. Se as empresas não eliminarem tarefas de baixo valor agregado, os profissionais continuarão sem tempo para se dedicar ao que realmente importa”, afirma.

Acúmulo de funções

A pesquisa aponta que 59% dos profissionais brasileiros acumulam responsabilidades de mais de um cargo. Além disso, 39% afirmam que a redução do número de gestores dificulta o alinhamento de prioridades.

De acordo com o estudo, esse movimento está relacionado às reestruturações corporativas e ao avanço da inteligência artificial (IA), que passou a assumir parte das atividades antes executadas por trabalhadores.

As tarefas remanescentes, por sua vez, são redistribuídas entre as equipes. Apesar disso, 58% dos entrevistados consideram que são remunerados adequadamente pelo esforço adicional.

Para a Korn Ferry, o desgaste está mais associado à falta de definição de prazos e expectativas do que propriamente à compensação financeira.

A situação é especialmente desafiadora para os gestores intermediários. Entre os participantes brasileiros, 46% disseram que suas empresas reduziram o número de cargos de liderança. Ao mesmo tempo, 49% relataram exaustão diante do ritmo das mudanças organizacionais.

O estudo mostra ainda que apenas 18% afirmam receber apoio suficiente de seus superiores para exercer suas funções de liderança. Segundo a consultoria, esses profissionais estão no centro da pressão corporativa, cobrados por resultados pela alta administração e, simultaneamente, responsáveis por conduzir equipes cada vez mais sobrecarregadas.

Para Vinicius De Luca, presidente da área de consultoria da Korn Ferry para a América do Sul, apoiar os gestores é uma necessidade estratégica.“Proteger a capacidade de liderança é uma decisão de negócio, porque nenhuma organização sustenta o desempenho quando seus líderes não têm tempo nem condições adequadas para liderar”, diz.

Tecnologias

A inteligência artificial aparece na pesquisa como uma ferramenta capaz de aumentar a produtividade, mas também de elevar as exigências sobre os profissionais.

Mais da metade dos brasileiros (52%) afirma que o uso dessas tecnologias aumentou a quantidade de tarefas esperadas em suas funções.

Em contrapartida, 74% relatam ganhos reais de eficiência com as ferramentas. O Brasil também se destaca pelo nível de capacitação: 70% dos entrevistados disseram ter recebido treinamento adequado para utilizar recursos de IA, percentual significativamente superior à média global, de 52%.

Ainda assim, a pesquisa aponta que a adoção da tecnologia tem ocorrido mais rapidamente no nível individual do que nas estruturas organizacionais, o que cria desafios relacionados à governança, ao acompanhamento de resultados e à proteção de dados.

A busca por eficiência tem orientado grande parte das estratégias corporativas. Segundo o estudo, 63% dos profissionais afirmam que suas empresas priorizam ganhos de produtividade acima da busca por novas formas de gerar valor. Além disso, 52% dizem que seu desempenho é limitado por processos e estruturas já existentes na organização.

Quando o assunto é carreira, o salário segue como principal fator na escolha de um novo emprego, citado por 88% dos entrevistados.

Engajamento

Benefícios e oportunidades de crescimento profissional ganharam relevância nos últimos anos, enquanto aspectos como desenvolvimento profissional e trabalho remoto perderam espaço.

Entre os motivos para permanecer em uma empresa, a remuneração lidera com 92%, seguida por segurança e estabilidade (88%).

O tratamento justo e consistente aparece pela primeira vez entre os fatores mais valorizados, mencionado por 86% dos profissionais.