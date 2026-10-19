EMPREGOS E SOLUÇÕES

Solar Coca-Cola acelera contratações e abre 370 vagas na Bahia até janeiro

Programa de estágio da Raízen abre inscrições para estudantes interessados em desenvolver carreira no setor de energia e combustíveis

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:00

Solar Coca- Cola abre 370 vagas

A Solar Coca-Cola abre 370 oportunidades de emprego na Bahia. Do total de vagas, 50 são destinadas ao Plano Verão, programa de contratação temporária estruturado para atender ao aumento expressivo do consumo de bebidas durante a alta temporada e as festas de fim de ano. As admissões ocorrem entre os meses de outubro e dezembro, com contratos que variam de 30 a 120 dias. Paralelamente às oportunidades temporárias, a empresa está com 320 vagas efetivas abertas para reforçar o quadro operacional e corporativo, com ingresso dos novos colaboradores até janeiro. As vagas contemplam as cidades de Salvador, Simões Filho, Feira de Santana, Alagoinhas, Barreiras, Seabra, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilheus, Ribeira do Pombal e Paulo Afonso. Acesse: https://solarcocacola.gupy.io/ .

Raízen abre vagas para estágio

A Raízen abriu vagas de estágio na área de combustíveis por meio do programa Talentos Raízen 2027, que inclui oportunidades na Bahia. As vagas abrangem áreas como Comercial, Operações, Logística, Supply Chain, Marketing, Finanças, Compliance, Tecnologia, Comunicação e Segurança, Saúde e Meio Ambiente.Podem participar estudantes de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para estagiar seis horas diárias.Os selecionados terão benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, capacitação contínua e auxílio-transporte ou transporte fretado, conforme a localidade.As inscrições para o programa seguem abertas até 27 de novembro de 2026, pelo site de carreiras da Raízen. A empresa oferece mais de 70 vagas de estágio em todo o país. Acesse: https://www.raizen.com/programas-de-talentos

7 mil vagas gratuitas

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abriu uma nova etapa de inscrições para 7 mil vagas gratuitas em cursos de formação profissional oferecidos em parceria com a Faculdade Anhanguera. As inscrições podem ser feitas até 26 de outubro e são destinadas a pessoas pretas e pardas a partir de 16 anos.As formações são 100% online, têm duração de quatro meses e carga horária média de 60 horas, com foco na qualificação profissional e na ampliação das oportunidades de empregabilidade. Acesse: https://somosmover.org/oportunidades/anhanguera-cursos-livres/.

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