Suzano e Na Prática abrem inscrições para evento que conecta jovens a empresas contratantes

Evento, voltado para estudantes universitários e recém-formados de todo o país, será realizado no dia 13 de abril

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:07

Edição anterior da Conferência foi marcada pelo sucesso das conexões e a presença dos jovens Crédito: Divulgação

A plataforma educacional Na Prática está com inscrições abertas para a próxima edição da Conferência de Carreira, que acontece no dia 13 de abril. Voltado a estudantes universitários e recém-formados de todo o país, o evento, O programa, realizado com a Stone, conecta jovens de alto potencial a empresas que estão contratando para vagas de estágio, trainee e analista. As inscrições seguem abertas até 1º de março.

A Conferência de Carreira é um dos eventos mais conhecidos e estratégicos do Na Prática e, ao longo de suas edições, já reuniu mais de 10 mil jovens participantes e 200 empresas parceiras. Os resultados do evento reforçam sua relevância: 1 em cada 4 participantes é contratado após a Conferência, os jovens têm quatro vezes mais chances de conseguir emprego em comparação a eventos semelhantes e 45% afirmam ter definido suas escolhas profissionais a partir da experiência vivida no evento.

Durante o processo de inscrição, os candidatos passam por testes com duração entre 15 e 30 minutos, como avaliações de estilo de trabalho, que ajudam a identificar afinidade com diferentes ambientes profissionais. As empresas participantes também realizam avaliações semelhantes, o que permite um processo de conexão mais alinhado entre perfis e oportunidades.

Os inscritos ainda podem gravar um vídeo de até dois minutos apresentando sua trajetória. A partir desse material, participantes selecionados terão a oportunidade de realizar um pitch durante o evento, diretamente para recrutadores e lideranças das empresas parceiras, ampliando as chances de contratação.

Na véspera da Conferência, os jovens poderão participar de workshops e treinamentos presenciais voltados ao desenvolvimento de pitch e à preparação para conversas com recrutadores. A programação do evento inclui ainda trilhas de conteúdo e mesas de conexão entre empresas e participantes. A participação é gratuita para os estudantes, que passam por um processo seletivo de vagas limitadas.

“A Conferência de Carreira do Na Prática acelera a contratação de jovens talentos de grandes empresas. Algumas já contrataram 20 pessoas em um só dia. Em outras, metade de seus trainees foi selecionada durante o evento. Para o jovem, é a oportunidade de se conectar a várias empresas, participar de dezenas de processos seletivos em um só dia e conhecer de forma prática como funcionam as diferentes funções, indústrias, empresas e suas culturas para conseguir tomar a melhor decisão e conseguir o trabalho de seus sonhos”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

As inscrições e mais informações estão disponíveis em:

Sobre Na Prática

Criado em 2012 pela Fundação Estudar e incorporado em 2024 pela filantropia do BTG Pactual, o Na Prática oferece orientação de carreira, cursos de aceleração de performance do estágio à primeira liderança e conexão do jovem com o mercado de trabalho.