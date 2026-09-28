EMPREGOS E SOLUÇÕES

Transformar realidades a partir dos ativos locais

Curso de Empreendedorismo e Gestão do Desenvolvimento Territorial, da UFBA, mostra que a inovação pode começar pela valorização do que já existe nas comunidades

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:30

Entre histórias, saberes e experiências, os participantes descobriram que os maiores ativos de um território muitas vezes estão nas pessoas Crédito: Acervo pessoal

Num cenário em que o empreendedorismo costuma ser associado à abertura de startups, inovação tecnológica e busca por lucro, especialistas em desenvolvimento territorial defendem uma mudança de perspectiva: antes de pensar em um negócio, é preciso compreender o lugar onde ele nasce. A proposta é enxergar bairros, comunidades e cidades não apenas como mercados consumidores, mas como territórios repletos de conhecimentos, identidades, recursos e oportunidades capazes de gerar transformação econômica e social.

Essa visão está no centro da Especialização em Empreendedorismo e Gestão do Desenvolvimento Territorial, lançada pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em parceria com Sebrae e IEL. O curso reúne profissionais de diferentes cidades para refletir sobre como os ativos existentes nos territórios podem ser convertidos em desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva.

Segundo o coordenador da especialização, professor João Tude, a abordagem territorial amplia significativamente o conceito tradicional de empreendedorismo. “Empreender não significa apenas abrir uma empresa ou criar uma startup. Significa também identificar problemas, oportunidades e capacidades existentes em um determinado lugar e mobilizá-las para gerar trabalho, renda e desenvolvimento”, afirma.

A diferença é que o sucesso de uma iniciativa não é medido apenas pelo faturamento obtido. “Queremos saber não apenas se uma iniciativa gera lucro, mas que valor ela produz, para quem esse valor é produzido e quanto dele permanece no território”, explica o professor. A questão é relevante porque muitos empreendimentos conseguem crescer economicamente sem necessariamente fortalecer a comunidade onde estão inseridos.

Valor ao redor

Para quem deseja empreender ou promover mudanças em sua comunidade, o primeiro desafio é desenvolver um novo olhar sobre a realidade local.

Tude observa que grande parte das pessoas está mais acostumada a identificar problemas do que potencialidades. “Muitas vezes começamos perguntando ‘o que falta aqui?’, quando deveríamos também perguntar ‘o que já existe aqui e ainda não estamos valorizando?’”.

O conceito de ativo territorial inclui elementos frequentemente ignorados pelas análises econômicas convencionais. Gastronomia, manifestações culturais, patrimônio histórico, biodiversidade, conhecimentos tradicionais, redes comunitárias, habilidades profissionais e formas locais de cooperação podem representar diferenciais competitivos importantes.

Em muitos casos, o potencial de desenvolvimento está presente em atividades aparentemente simples. “Um ativo territorial nem sempre aparece em uma planilha. Ele pode estar no conhecimento de uma marisqueira, em uma receita transmitida entre gerações, em uma festa popular, em uma técnica produtiva ou em uma rede comunitária”, destaca.

Para o especialista, a inovação frequentemente nasce da capacidade de reconhecer valor no que já existe. “A inovação muitas vezes começa quando conseguimos enxergar valor onde antes víamos apenas rotina.”

Diagnóstico antes

Outro princípio do empreendedorismo de território é a necessidade de construir diagnósticos consistentes antes de propor soluções.

Em vez de partir diretamente para a criação de um produto ou serviço, a recomendação é observar a realidade local, ouvir diferentes grupos e buscar informações concretas sobre o contexto onde se pretende atuar.

“Eu sugeriria combinar três movimentos: observar, ouvir e buscar evidências”, orienta Tude.

Na prática, isso significa analisar as atividades econômicas existentes, identificar demandas da população, conversar com moradores, empreendedores, representantes do poder público e lideranças comunitárias, além de utilizar bases públicas de dados, como IBGE, DataSebrae e informações municipais.

Segundo o coordenador, um erro comum é confundir percepção com realidade. “A frase ‘não há oportunidades aqui’ é uma percepção. Precisamos perguntar: com base em quê? Para quem? Em qual atividade? Comparado a quê?”

Por isso, ele defende que decisões de investimento e planejamento sejam baseadas em evidências. “Um bom diagnóstico não precisa começar complexo. Ele precisa começar com boas perguntas e com disposição para confrontar nossas primeiras impressões com a realidade.”

No Alto do Tororó, a sala de aula ganhou novos contornos Crédito: Acervo pessoal

Inovação comunitária

Uma das experiências que marcaram o início da especialização foi a participação das marisqueiras do Alto do Tororó, quilombo urbano de Salvador, na aula inaugural. No dia seguinte, os estudantes visitaram a comunidade para conhecer de perto sua história, organização e atividades econômicas.

A iniciativa reforça uma ideia central do desenvolvimento territorial: a inovação não começa necessariamente com tecnologia.

“O Alto do Tororó nos ajuda a perceber que inovação não começa necessariamente com tecnologia. Muitas vezes ela começa com conhecimento do território, identidade, cooperação e capacidade de transformar recursos existentes em novas possibilidades”, afirma Tude.

A experiência também evidencia uma habilidade frequentemente negligenciada por gestores e empreendedores: a escuta ativa. “Não se deve chegar a um território com a solução pronta. Antes de propor, é preciso observar, ouvir e compreender”, ressalta.

Além de identificar potencialidades, o desenvolvimento territorial exige articulação entre diferentes atores. Moradores, empresários, associações, universidades, organizações sociais e governo precisam atuar de forma coordenada para transformar oportunidades em resultados concretos.

Nesse contexto, a governança aparece como elemento essencial. Como ressaltou a professora Tânia Fischer durante a aula inaugural, “governança é a articulação dos poderes”.

Para João Tude, muitas iniciativas fracassam porque esperam grandes investimentos antes de começar. A alternativa pode ser reunir pessoas em torno de um objetivo comum. “Muitas vezes o primeiro passo não é conseguir financiamento. É conseguir reunir cinco pessoas ou instituições em torno de um problema comum e construir uma agenda possível de ação.”

A lógica, segundo ele, é reconhecer que os recursos de um território vão muito além do dinheiro. Conhecimento, credibilidade, redes de relacionamento, espaços comunitários e capacidade de mobilização também são ativos fundamentais.

“Agregar valor não significa necessariamente inventar um produto completamente novo. Muitas vezes significa transformar aquilo que já existe, melhorar sua qualidade, sua apresentação, sua distribuição ou sua conexão com novos mercados”, explica o professor.

Entretanto, ele faz um alerta importante. “Se o produto se valoriza, mas a maior parte da renda fica fora do território, o impacto local pode continuar limitado.” Por isso, questões como logística, cooperação, financiamento, acesso ao mercado e distribuição da renda devem fazer parte da estratégia. “Um produto pode ser imitado; uma identidade territorial é muito mais difícil de reproduzir”, observa Tude.

“Antes de perguntar ‘qual negócio devo abrir?’, pergunte ‘que território eu tenho diante de mim, que capacidades existem aqui e que futuro podemos construir a partir delas?’”.