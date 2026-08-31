EMPREGOS E SOLUÇÕES

Transpetro oferece salários de até R$ 15 mil

Concurso: Com provas marcadas para novembro, especialista analisa o edital

Carmen Vasconcelos

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:30

O professor especialista em Carreiras Administrativas do Qconcursos Luis Henrique destaca a alta concorrência do certame Crédito: Divulgação

Com a divulgação do edital da Transpetro, subsidiária da Petrobras, os concurseiros de todo o país entraram em contagem regressiva para as provas marcadas para 29 de novembro. O certame, que traz remunerações atraentes variando do piso inicial de R$ 6.539,54 até ultrapassar os R$ 15 mil, surpreendeu positivamente ao incluir vagas de nível médio sem a exigência de formação técnica para as ênfases de Administração e Controle e de Monitoramento Logístico.

Ao todo, são 86 oportunidades voltadas para esse perfil, divididas entre vagas imediatas e cadastro de reserva. Segundo o professor especialista em Carreiras Administrativas do Qconcursos Luis Henrique, essa novidade amplia consideravelmente o acesso dos candidatos, mas traz como consequência direta uma alta na concorrência. "Como a exigência de entrada é baixa e o retorno financeiro é alto, a disputa promete ser acirrada, tornando o tempo restante de preparação o verdadeiro diferencial competitivo", analisa o mentor.

Além disso, o professor chama a atenção para a regra que permite a aprovação de até o dobro do cadastro de reserva no resultado final. "Embora o cadastro da Transpetro tenha validade de um ano e meio, prorrogável por igual período, e histórico real de convocações, a classificação exata do candidato definirá suas chances reais de nomeação ao longo do processo", pontua.

Pré-requisito

Para não perder tempo nem dinheiro, o especialista faz um alerta indispensável aos pré-requisitos: 100% dos cargos do Quadro de Mar exigem certificações prévias da Marinha e registro de aquaviário. "Como são credenciais que dependem de cursos específicos da Marinha e não podem ser obtidas apenas estudando até a prova, quem não possui essa formação deve descartar os editais de Mar e focar, exclusivamente, nas oportunidades do Quadro de Terra", orienta Luis Henrique.

A dica é conferir a exigência específica da ênfase pretendida, a necessidade de registro em conselho de classe e o momento em que o documento deve ser apresentado antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Faltando pouco mais de 90 dias para a avaliação, a preparação exige foco na banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. Conhecida por enunciados diretos e por repetir temas em seus exames, a banca exige atenção redobrada do estudante, especialmente na parte de conhecimentos específicos, que responde por 50 das 70 questões da prova.

Rotina de estudos

Embora a área específica seja o divisor de águas na pontuação, o candidato não pode abandonar as disciplinas gerais. "O edital prevê a eliminação de quem obtiver menos de 50% de aproveitamento na parte geral ou nas específicas, assim como de quem zerar qualquer uma das matérias gerais, o que coloca disciplinas como Matemática e Inglês no radar de atenção obrigatória", esclarece.

Para estruturar a rotina de estudos nessa reta final, o professor sugere que o candidato organize seu cronograma a partir da própria realidade de horários, combinando teoria e resolução de questões no mesmo dia.

"O ideal é concluir a primeira leitura dos conteúdos até o final de setembro, reservando os meses de outubro e novembro para a prática intensiva de exercícios, análise de erros e revisão", sugere.