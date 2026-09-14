OPORTUNIDADE

Último dia de inscrições do concurso da Transpetro com 4,1 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

Cargos são para candidatos com ensino médio e superior

Millena Marques

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:45

Transpetro - Terminal de Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Termina nesta segunda-feira (14) o prazo de inscrições da Transpetro, subsidiária da Petrobras, com 4.171 oportunidades em diferentes áreas. Do total, 281 são vagas para contratação imediata, enquanto outras 3.890 serão destinadas à formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 15.034,81.

As oportunidades são distribuídas em quatro editais e contemplam profissionais dos níveis médio e superior, além de funções destinadas à tripulação de embarcações. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os candidatos podem se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio. As taxas variam entre R$ 81,50 e R$ 117, conforme o cargo escolhido.

Vagas para trabalhar embarcado

Dois dos editais são voltados ao chamado quadro "mar", destinado a profissionais que atuarão na tripulação embarcada.

O Edital 1, direcionado a suboficiais e integrantes da guarnição, reúne 1.958 oportunidades, sendo 89 imediatas e 1.869 para cadastro de reserva. Entre as funções estão auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.

Já o Edital 2 oferece 1.092 vagas, das quais 91 são imediatas e 1.001 para cadastro de reserva. As oportunidades são para segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.

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Oportunidades para trabalhar em terra

As outras duas seleções são destinadas ao quadro "terra" e estão divididas de acordo com o nível de escolaridade.

Para candidatos de nível médio, o Edital 3 disponibiliza 658 oportunidades, sendo 44 para contratação imediata e 614 para cadastro de reserva. As vagas abrangem áreas como administração e controle, contabilidade, segurança, manutenção elétrica, eletrônica, instrumentação e mecânica, inspeção de equipamentos, dutos e terminais, faixa de dutos e monitoramento logístico.

O Edital 4, destinado a profissionais de nível superior, soma 744 vagas, sendo 57 imediatas e 687 para formação de cadastro. A seleção contempla diversas especialidades, incluindo engenharias civil, elétrica, mecânica, naval, química, de produção, ambiental, de automação, de telecomunicações e de segurança do trabalho.

Também há oportunidades para advocacia, contabilidade, ciência de dados, análise de sistemas, comunicação social, com ênfase em jornalismo e relações públicas, além de enfermagem e medicina do trabalho, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.

Cronograma do concurso

O período de inscrições segue até 14 de setembro de 2026. Candidatos que pretendem solicitar isenção da taxa devem fazer o pedido entre 12 e 19 de agosto. O resultado final dos pedidos de isenção está previsto para 9 de setembro.

A divulgação dos locais de prova deve ocorrer a partir de 24 de novembro. As provas estão marcadas para 29 de novembro de 2026.