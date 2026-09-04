EMPREGOS E SOLUÇÕES

Últimos dias para se inscrever no Programa de Formação 2027 do Itaú BBA

Com mais de 6 mil inscritos na última edição, iniciativa prepara jovens profissionais para áreas estratégicas do mercado financeiro, como Investment Banking e Markets

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:56

Os Programas de Formação do Itaú BBA são para quem quer começar a carreira com profundidade, atuando junto às maiores empresas do país e enfrentando desafios reais desde o início Crédito: Shutterstock

O Itaú BBA recebe até 6 de setembro as inscrições para o Programa de Formação 2027, iniciativa de 12 meses voltada ao desenvolvimento de jovens profissionais para áreas estratégicas do banco de atacado, como Investment Banking e Mesas Clientes e Produtos Markets. Na edição anterior, o programa atraiu mais de 6 mil inscritos.

Em um momento em que o mercado financeiro amplia a demanda por profissionais com capacidade analítica, domínio técnico e familiaridade com dados e inteligência artificial, o programa busca acelerar a formação de especialistas por meio de aprendizado estruturado e atuação direta em desafios reais do negócio.

“O Itaú BBA investe continuamente na formação da próxima geração de especialistas do mercado financeiro, oferecendo uma experiência que combina aprendizado estruturado, vivência prática e proximidade com lideranças. O modelo foi desenvolvido para atender à demanda do mercado por profissionais com formação aprofundada em áreas altamente técnicas, reduzindo o tempo de curva de aprendizado e ampliando a exposição dos participantes aos desafios reais do negócio”, afirma Milena Lefon, diretora da área de Pessoas do Itaú BBA.

Com duração de 12 meses, o Programa de Formação 2027 oferece duas trilhas. Em Investment Banking Department (IBD), os participantes têm contato com operações de Equity Capital Markets (ECM), fusões e aquisições (M&A) e outras transações corporativas. Já em Mesas Clientes e Produtos Markets, a experiência envolve soluções como câmbio, derivativos, empréstimos, captação e serviços internacionais, além de rotação por diferentes áreas.

O programa é destinado a profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026 em cursos como Administração, Economia, Direito, Engenharia, Matemática e áreas correlatas. Entre as competências valorizadas estão interesse pelo mercado financeiro, capacidade analítica, pensamento crítico, protagonismo, colaboração e familiaridade com dados e soluções de inteligência artificial.