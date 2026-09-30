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Ultragaz abre 30 vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil; veja cidades e como se inscrever

Programa 2027.1 tem oportunidades em Salvador e São Francisco do Conde, além de outras 14 localidades; inscrições seguem até 11 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:30

Programa de Estágio de Obras 2026, que tem como propósito identificar, desenvolver e inspirar novos talentos que desejam construir uma carreira sólida na área de Engenharia e Arquitetura
Ultragaz abre 30 vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil; veja cidades e como se inscrever Crédito: Shutterstock

A Ultragaz está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027.1, com 30 vagas distribuídas por diferentes regiões do país. Na Bahia, há oportunidades em Salvador e São Francisco do Conde. As inscrições podem ser feitas até 11 de outubro de 2026, e os aprovados começam as atividades em janeiro de 2027.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 3 mil, além de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, Wellhub, 30 dias de recesso remunerado e cesta de Natal. As vagas abrangem áreas corporativas, comerciais e operacionais.

Veja as áreas e cursos com as maiores bolsas de estágio

As áreas que pagam as maiores bolsas-auxílio de estágio por Imagem gerada pela IA
Os cinco cursos com as maiores bolsas de estágio por Imagem gerada pela IA
Bolsas-auxílio para cursos técnicos por Imagem gerada pela IA
Valor médio da bolsa-auxílio por região por Imagem gerada pela IA
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As áreas que pagam as maiores bolsas-auxílio de estágio por Imagem gerada pela IA

Entre elas estão Recursos Humanos, Inteligência de Negócio, Tecnologia da Informação, Inovação, Jurídico, Planejamento Financeiro e Controladoria, Estratégia e Novos Negócios, Manutenção, Logística, Produção, Instalações, Experiência do Cliente, Relacionamento com Clientes e Parceiros e Comercial.

Quem pode se candidatar

O programa é voltado para estudantes matriculados em cursos como Administração, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação e Tecnologia, além de áreas correlatas, conforme a vaga.

É necessário ter previsão de conclusão da graduação até dezembro de 2027 e disponibilidade para cumprir jornada de seis horas por dia. Conhecimentos em Excel, análise de dados e habilidades analíticas estão entre os requisitos desejáveis.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes localidades:

  • São Paulo (SP)
  • Belém (PA)
  • Caucaia (CE)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • Aracaju (SE)
  • São Francisco do Conde (BA)
  • Curitiba (PR)
  • Canoas (RS)
  • Florianópolis (SC)
  • Duque de Caxias (RJ)
  • Senador Canedo (GO)
  • Betim (MG)
  • Paulínia (SP)
  • Mauá (SP)
  • São José dos Campos (SP)

Como será o processo seletivo

O processo terá cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais, além do processo admissional.Os aprovados começam em janeiro de 2027. O estágio terá duração de 12 meses, com atuação em modelo presencial.

Como se inscrever

Os interessados devem fazer a inscrição até 11 de outubro de 2026 pela plataforma da Companhia de Estágios.

Serviço:

  • Programa: Estágio Ultragaz 2027.1
  • Vagas: 30
  • Bolsa-auxílio: R$ 3 mil
  • Inscrições: até 11 de outubro de 2026
  • Início: janeiro de 2027
  • Duração: 12 meses
  • Modelo: presencial
  • Localidades: 16 cidades
  • Inscrições: Companhia de Estágios

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