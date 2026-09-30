OPORTUNIDADE

Ultragaz abre 30 vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil; veja cidades e como se inscrever

Programa 2027.1 tem oportunidades em Salvador e São Francisco do Conde, além de outras 14 localidades; inscrições seguem até 11 de outubro

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:30

Ultragaz abre 30 vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil; veja cidades e como se inscrever Crédito: Shutterstock

A Ultragaz está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027.1, com 30 vagas distribuídas por diferentes regiões do país. Na Bahia, há oportunidades em Salvador e São Francisco do Conde. As inscrições podem ser feitas até 11 de outubro de 2026, e os aprovados começam as atividades em janeiro de 2027.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 3 mil, além de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, Wellhub, 30 dias de recesso remunerado e cesta de Natal. As vagas abrangem áreas corporativas, comerciais e operacionais.

Veja as áreas e cursos com as maiores bolsas de estágio 1 de 4

Entre elas estão Recursos Humanos, Inteligência de Negócio, Tecnologia da Informação, Inovação, Jurídico, Planejamento Financeiro e Controladoria, Estratégia e Novos Negócios, Manutenção, Logística, Produção, Instalações, Experiência do Cliente, Relacionamento com Clientes e Parceiros e Comercial.

Quem pode se candidatar

O programa é voltado para estudantes matriculados em cursos como Administração, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação e Tecnologia, além de áreas correlatas, conforme a vaga.

É necessário ter previsão de conclusão da graduação até dezembro de 2027 e disponibilidade para cumprir jornada de seis horas por dia. Conhecimentos em Excel, análise de dados e habilidades analíticas estão entre os requisitos desejáveis.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes localidades:

São Paulo (SP)

Belém (PA)

Caucaia (CE)

Recife (PE)

Salvador (BA)

Aracaju (SE)

São Francisco do Conde (BA)

Curitiba (PR)

Canoas (RS)

Florianópolis (SC)

Duque de Caxias (RJ)

Senador Canedo (GO)

Betim (MG)

Paulínia (SP)

Mauá (SP)

São José dos Campos (SP)



Como será o processo seletivo

O processo terá cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais, além do processo admissional.Os aprovados começam em janeiro de 2027. O estágio terá duração de 12 meses, com atuação em modelo presencial.

Como se inscrever

Os interessados devem fazer a inscrição até 11 de outubro de 2026 pela plataforma da Companhia de Estágios.

Serviço: