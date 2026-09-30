Ultragaz abre 30 vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil; veja cidades e como se inscrever

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Perla Ribeiro
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:30
A Ultragaz está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027.1, com 30 vagas distribuídas por diferentes regiões do país. Na Bahia, há oportunidades em Salvador e São Francisco do Conde. As inscrições podem ser feitas até 11 de outubro de 2026, e os aprovados começam as atividades em janeiro de 2027.
Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 3 mil, além de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, Wellhub, 30 dias de recesso remunerado e cesta de Natal. As vagas abrangem áreas corporativas, comerciais e operacionais.
Veja as áreas e cursos com as maiores bolsas de estágio
Entre elas estão Recursos Humanos, Inteligência de Negócio, Tecnologia da Informação, Inovação, Jurídico, Planejamento Financeiro e Controladoria, Estratégia e Novos Negócios, Manutenção, Logística, Produção, Instalações, Experiência do Cliente, Relacionamento com Clientes e Parceiros e Comercial.
Quem pode se candidatar
O programa é voltado para estudantes matriculados em cursos como Administração, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação e Tecnologia, além de áreas correlatas, conforme a vaga.
É necessário ter previsão de conclusão da graduação até dezembro de 2027 e disponibilidade para cumprir jornada de seis horas por dia. Conhecimentos em Excel, análise de dados e habilidades analíticas estão entre os requisitos desejáveis.
As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes localidades:
Como será o processo seletivo
O processo terá cinco etapas: inscrição, testes online, entrevista com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais, além do processo admissional.Os aprovados começam em janeiro de 2027. O estágio terá duração de 12 meses, com atuação em modelo presencial.
Como se inscrever
Os interessados devem fazer a inscrição até 11 de outubro de 2026 pela plataforma da Companhia de Estágios.
Serviço: