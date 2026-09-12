EMPREGOS E SOLUÇÕES

UNIFACS retoma serviços gratuitos de orientação fiscal

Projeto, realizado em parceria com a Receita Federal, foi destaque em ranking nacional com mais de 8,3 mil atendimentos realizados no primeiro semestre

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:30

O trabalho desenvolvido pelos NAFs da UNIFACS também ganhou destaque nos rankings de atendimento do ano passado Crédito: Shutterstock

A Universidade Salvador (UNIFACS), integrante do maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país: o Ecossistema Ânima, retomará os atendimentos do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) em Salvador e Feira de Santana. Gratuito, o serviço é uma parceria com a Receita Federal e oferece à população orientações sobre regularização de CPF, declaração do Imposto de Renda, formalização de Microempreendedores Individuais (MEI), além de esclarecimentos sobre direitos e deveres tributários.

Os atendimentos são realizados por estudantes, sob a supervisão de professores. Para participar, em Salvador, os interessados devem se dirigir presencialmente ao Balcão Cidadão do Shopping Piedade, às quartas-feiras, das 14h às 17h. Em Feira de Santana, o funcionamento também ocorre às quartas-feiras, mas das 15h às 17h, no campus Santa Mônica.

“Os atendimentos visam à promoção da cidadania fiscal, à educação financeira e ao apoio à regularização documental. A instituição vem se destacando no cenário nacional com boas práticas e um volume bastante expressivo de pessoas atendidas”, destaca o coordenador do NAF da UNIFACS em Salvador, professor Antonei Mateus.

No primeiro semestre de 2026, foram realizados 2.740 atendimentos na capital baiana, enquanto, em Feira de Santana, foram contabilizadas 2.948 assistências. Os NAFs UNIFACS em Salvador e Feira de Santana ocuparam, respectivamente, o 2º e 3º lugares no ranking regional, e 7º e 8º lugares no ranking nacional.

Destaque no cenário nacional

O trabalho desenvolvido pelos NAFs da UNIFACS também ganhou destaque nos rankings de atendimento do ano passado. Em 2025, o núcleo de Salvador ficou em 1º lugar em número de assistências na 5ª Região Fiscal, que reúne os estados da Bahia e de Sergipe, e alcançou a 5ª posição no ranking nacional, com 8.239 atendimentos realizados à população.

O reconhecimento se estendeu às boas práticas desenvolvidas pelo núcleo. Na 5ª Região Fiscal, o NAF da UNIFACS conquistou o 3º lugar em número de boas práticas, com 37 iniciativas gerais e três dinâmicas de conscientização. Entre as ações reconhecidas está a “UNIFACS Conecta – Empreendedorismo e Empregabilidade”, que reforça o compromisso da instituição com a promoção da cidadania, da educação fiscal e da transformação social.

Já o NAF de Feira de Santana alcançou a 2ª posição em número de assistências na 5ª Região Fiscal, com 8.217 atendimentos em 2025, e ficou em 6º lugar no ranking nacional. “A cada atendimento, fortalecemos nosso compromisso com a população local, oferecendo orientação, informação e apoio para que as pessoas possam exercer sua cidadania fiscal com mais segurança. Esse trabalho tem sido cada vez mais reconhecido e valorizado pela comunidade”, ressalta a coordenadora do NAF da UNIFACS em Feira de Santana, professora Ana Paula Borges.

Solidariedade

Além da prestação de serviços gratuitos de orientação fiscal e do apoio à comunidade, as ações do NAF possuem um importante caráter solidário. Em parceria com o Shopping Piedade, o NAF da UNIFACS Salvador promoveu uma campanha de arrecadação de leite em pó. Todos os donativos arrecadados foram destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), reforçando o compromisso social da iniciativa.

Serviço:

Núcleos de Apoio Fiscal

NAF Salvador – Às quartas-feiras, das 14h às 17h, no Balcão Cidadão do Shopping Piedade, piso L3 (Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165).

NAF Feira de Santana - Às quartas-feiras, das 15h às 17h, no campus Santa Mônica (Rua Rio Tinto, 152, Feira de Santana).

Sobre a UNIFACS

Há 54 anos transformando vidas por meio da educação, a Universidade Salvador (UNIFACS) é parte do Ecossistema Ânima, o maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país. Presente em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, a UNIFACS oferece mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, aliando tradição, inovação e compromisso social. Reconhecida como a melhor universidade privada da Bahia e uma das 10 melhores do Brasil (IGC/MEC 2021), a instituição se destaca pelo investimento contínuo em infraestrutura, tecnologia educacional e conexão com as demandas do mercado, além de possuir um corpo docente de excelência com profissionais renomados. Com mais de 15 anos em Feira de Santana, consolida sua liderança também no interior do estado. Com uma trajetória sólida e de impacto, a UNIFACS segue olhando para o futuro com a certeza de que pode fazer ainda mais pela Bahia e com a Bahia.