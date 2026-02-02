EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vagas de emprego em Salvador: Portal reúne mais de 750 oportunidades para diversos setores

Grupo Direcional busca novos talentos: 1.100 vagas abertas para obras e áreas administrativas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06:00

Sólides: mais de 750 vagas em Salvador

O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech referência em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, reúne atualmente mais de 750 vagas de emprego em Salvador. As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas. Os interessados podem conferir todas as oportunidades disponíveis aqui

Grupo Direcional abre oportunidades na BA

O Grupo Direcional - um dos líderes do setor da construção civil no Brasil - está com mais de 1.100 vagas imediatas abertas.As oportunidades incluem postos operacionais de obra em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco e no Distrito Federal. Entre os cargos disponíveis estão bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, pedreiro, montador de forma e servente. Há também vagas corporativas nas áreas administrativas, técnicas e de escritório.

A empresa oferece salários e benefícios compatíveis com o mercado, além de oportunidades de desenvolvimento profissional e programas de reconhecimento. As vagas operacionais podem ser consultadas pelo WhatsApp (11) 97523-3655. Acesse: https://direcionalengenharia.gupy.io/

Verão nas Americanas

A Americanas anuncia a abertura de 265 vagas temporárias para operadores de loja para absorver a demanda na rede em 45 cidades litorâneas e turísticas pelo país, com aumento nas vendas de itens de praia, piscinas, ventiladores e também materiais escolares para a volta às aulas.As cidades que ficam nas praias do Nordeste contratarão 49 colaboradores. Os requisitos são formação no ensino médio e idade a partir de 18 anos, não é necessário ter experiência. Inscrições no https://bit.ly/4sYtxvGhttps://bit.ly/4sYtxvG

Unifisa contrata

A Unifisa, especializada em consórcio, está com mais de 50 vagas abertas para diversas áreas administrativas e comerciais, a exemplo de vendedor de consórcio e consultor de negócios digitais, com atuação na Bahia. Acesse: https://unifisa.pandape.infojobs.com.br/

Anote aí