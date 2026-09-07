EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vale a pena trocar de emprego em 2026?

Pesquisa: Com 61% buscando um novo emprego, conhecer a cultura é tão importante quanto salário

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:30

Trocar de emprego exige mais do que comparar salários: cultura, liderança, qualidade de vida e oportunidades de crescimento também pesam na decisão Crédito: Shutterstock

O salário pode atrair, os benefícios podem convencer e a promessa de crescimento pode fechar o acordo. Em um mercado no qual 61% dos profissionais brasileiros afirmam que pretendem buscar um novo emprego em 2026, segundo pesquisa da consultoria Robert Half, avaliar se uma oportunidade corresponde às expectativas tornou-se tão importante quanto negociar a remuneração.

Desenvolvimento profissional, qualidade de vida, liderança, autonomia, ambiente de trabalho e perspectivas de crescimento pesam cada vez mais na escolha.

“A contratação não encerra o processo de convencimento, ela inicia uma relação. Por isso, quanto maior a distância entre o que a empresa comunica e aquilo que efetivamente entrega em termos de cultura, liderança, desenvolvimento e rotina, maior tende a ser o risco de frustração e de uma saída precoce”, afirma Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional.

Expressões como “ambiente colaborativo”, “liderança próxima”, “autonomia”, “qualidade de vida” e “oportunidades de crescimento” são comuns em processos seletivos, mas podem representar experiências muito diferentes. A autonomia, por exemplo, pode significar liberdade para tomar decisões ou, ao contrário, depender de aprovações constantes. Uma empresa que se apresenta como colaborativa pode ter equipes sobrecarregadas e pouco disponíveis para integrar novos profissionais. Da mesma forma, uma política de qualidade de vida pode perder força diante de cobranças frequentes fora do expediente.

“Toda empresa consegue comunicar muito bem seus valores durante um processo seletivo. A diferença aparece quando o profissional começa a viver a rotina. É ali que ele percebe se aquilo que foi prometido realmente faz parte da cultura ou se ficou restrito ao discurso”, afirma Vilar.

Entre os principais pontos que ajudam a revelar essa realidade estão: liderança, integração da equipe, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e desenvolvimento de carreira.

Indicador de cultura

A relação com o gestor merece atenção especial. É importante observar como são tratados os erros, de que forma os feedbacks são dados, quanto espaço existe para sugestões e como as decisões são tomadas.

A integração também funciona como um indicador da cultura. Equipes individualizadas, sobrecarregadas ou pouco dispostas a compartilhar informações podem dificultar a adaptação de quem está chegando. “A empresa pode falar sobre colaboração e ambiente acolhedor, mas o profissional encontrar equipes sobrecarregadas e pouco disponíveis para compartilhar informações, relações mais individualizadas ou até dificuldade para ser incluído nas dinâmicas do grupo”, explica Vilar.

Outro ponto decisivo é a perspectiva de carreira. Dizer que uma empresa valoriza o desenvolvimento é diferente de oferecer caminhos concretos de evolução, capacitação, feedbacks periódicos e novas responsabilidades.

“Muitas empresas apresentam possibilidades de crescimento durante a seleção, mas o profissional descobre, depois de entrar, que não existem caminhos claros de carreira ou oportunidades concretas de aprendizado”, observa Vilar. Para quem aceita uma vaga justamente com o objetivo de avançar profissionalmente, essa diferença pode transformar rapidamente uma oportunidade em frustração.

Rennan Vilar alerta para a importância de avaliar cultura, liderança e perspectivas de carreira antes de trocar de emprego Crédito: MARDEM MARTINS/Divulgação

Valores em prática

O mesmo vale para a qualidade de vida. Períodos de maior demanda fazem parte de determinadas funções, mas é importante distinguir situações pontuais de uma rotina baseada em urgências, mensagens fora do expediente e disponibilidade permanente. Reduzir o risco de uma escolha equivocada exige que o candidato também assuma uma postura investigativa durante o processo seletivo.

Como funciona o feedback? Como o gestor reage aos erros? Qual é o grau de autonomia da função? Como são definidas as promoções? O que acontece nos períodos de maior demanda? Existe expectativa de disponibilidade fora do expediente?

A coerência entre as respostas também importa. Diferenças significativas entre o que dizem o recrutador, o gestor e os futuros colegas podem indicar que a experiência varia muito dentro da organização. “Investigar a cultura é entender se existe compatibilidade entre aquilo que a organização oferece e aquilo que o profissional busca para sua trajetória”, afirma Vilar.

A avaliação, porém, precisa considerar que toda mudança envolve adaptação. Novos processos, sistemas, pessoas e responsabilidades naturalmente produzem insegurança nos primeiros dias.“Todo início envolve algum desconforto. O profissional está aprendendo processos, conhecendo pessoas, entendendo expectativas e, naturalmente, ainda não tem segurança sobre tudo. Isso faz parte da adaptação”, explica

O problema surge quando a dificuldade deixa de ser pontual e passa a formar um padrão. “O sinal de alerta aparece quando aquilo que parecia pontual começa a se repetir e passa a formar um padrão. Excesso de cobrança, falta de suporte, comunicação desorganizada, ausência de autonomia ou desrespeito aos limites não devem ser normalizados simplesmente porque a pessoa está há pouco tempo na empresa”, afirma.

Nesse cenário, uma conversa com a liderança ou com o RH pode ajudar a identificar se o problema é temporário ou estrutural. Apresentar situações concretas e explicar o que foi informado durante a seleção permite avaliar a disposição da empresa para corrigir eventuais desalinhamentos.

Conselhos

Nem todo problema justifica uma saída imediata. Quando existe espaço para diálogo e correção, construir um alinhamento pode ser mais estratégico do que abandonar rapidamente a posição.

“Existe uma diferença importante entre estar se adaptando a uma nova realidade e perceber que aquela realidade é incompatível com o que foi apresentado ou com aquilo que é sustentável para sua carreira”, diz Vilar.

Se a incompatibilidade for estrutural e não houver perspectiva de mudança, a busca por outra oportunidade pode ser planejada. Continuar exercendo as funções enquanto procura uma nova posição, preservar relações profissionais e explicar a mudança de forma objetiva são caminhos para reduzir impactos futuros. “Carreira também é construída pelas relações que deixamos pelo caminho. Mesmo quando uma experiência não dá certo, é possível encerrar o ciclo com profissionalismo e preservar vínculos”.

Se o candidato precisa investigar, a empresa também precisa ser transparente. Uma apresentação excessivamente idealizada da organização pode facilitar uma contratação no curto prazo, mas aumenta o risco de frustração, perda de confiança e desligamento precoce.

A reputação como empregadora, portanto, não depende apenas da comunicação institucional. A experiência dos próprios funcionários é parte fundamental dessa percepção.