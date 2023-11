Venda de produtos digitais cresce 26% durante a Black Friday

Na contramão dos resultados negativos do e-commerce brasileiro na Black Friday 2023, as vendas de produtos digitais têm seguido um ritmo positivo. Segundo a Hotmart, empresa global de tecnologia, itens como cursos online, ebooks, podcasts e assinaturas digitais tiveram um crescimento de 26% de vendas pelos criadores de conteúdo, clientes da empresa, no Brasil. Os nichos de produtos digitais mais vendidos foram finanças e negócios, ensino e estudo acadêmico, além de saúde e esportes. Já em relação aos meios de pagamento, os mais utilizados foram cartão de crédito, PIX, e boleto bancário, respectivamente. Enquanto isso, segundo a NielsenIQ Ebit, o faturamento do e-commerce no período teve queda de 16% segundo a Confi.Neotrust e ClearSale, um dos piores fracassos da história da campanha no Brasil.