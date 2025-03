EMPREGOS E SOLUÇÕES

Village Itaparica promove Oficina de elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego

Ação é destinada aos moradores das localidades de Conceição e Barra Grande - Vera Cruz, Ilha de Itaparica

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de março de 2025 às 22:32

O evento é gratuito e os interessados em participar deverão realizar a inscrição prévia por meio do preenchimento do formulário online Crédito: Shutterstock

Com a proposta de contribuir para o preparo dos moradores de Barra Grande e Conceição, localidades do município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, para que estes possam se destacar e conquistar mais vagas no mercado de trabalho o Village Itaparica - Eindom Empreendimentos Imobiliários, realiza nos próximos dias 12 e 19 de março, uma Oficina de elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego. >

Com carga horária total de 2h, a oficina será ministrada pelo Relações Públicas Marcos Cruz e contará com conteúdos teóricos e práticos. A primeira localidade a receber a ação será a de Barra Grande, no dia 12 de março, às 18h, na Sede Social. >