EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vivo abre 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

As oportunidades são para a área de Experiência do Cliente e estão disponíveis em 15 cidades, inclusive Salvador, em formato home office. Experiência profissional não será exigida

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:59

Viviane de Paula, secretária executiva, é um exemplo da política de inclusão da empresa Crédito: Divulgação

A Vivo está com 100 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão. As oportunidades são para a área de Experiência do Cliente e estão disponíveis em 15 cidades do país, em formato home office. No dia 10 de setembro, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa e seus benefícios. Os interessados precisam se inscrever até o dia 04 de setembro pelo link

Para se candidatar, não é necessária experiência profissional. Os requisitos incluem ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática e do pacote Office. A Vivo busca pessoas comprometidas, proativas e abertas a novos desafios, que tenham interesse em oferecer a melhor experiência aos clientes. Além disso, disposição para aprender, evoluir e crescer junto com a empresa são características valorizadas. Os selecionados contarão com acessibilidade para o manuseio de sistemas e ferramentas de trabalho, respeitando as diferentes condições dos profissionais.

O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Os selecionados contarão, ainda, com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada colaborador, como vale refeição e alimentação; plano de saúde com isenção de coparticipação e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário; Plano de dados e Voz, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. A Vivo, líder no mercado brasileiro de telecomunicações, tem como desafio se tornar a melhor via de acesso dos cidadãos às tecnologias digitais. A companhia também é uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2025.