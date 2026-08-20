Vivo abre 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:59
A Vivo está com 100 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão. As oportunidades são para a área de Experiência do Cliente e estão disponíveis em 15 cidades do país, em formato home office. No dia 10 de setembro, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa e seus benefícios. Os interessados precisam se inscrever até o dia 04 de setembro pelo link
Para se candidatar, não é necessária experiência profissional. Os requisitos incluem ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática e do pacote Office. A Vivo busca pessoas comprometidas, proativas e abertas a novos desafios, que tenham interesse em oferecer a melhor experiência aos clientes. Além disso, disposição para aprender, evoluir e crescer junto com a empresa são características valorizadas. Os selecionados contarão com acessibilidade para o manuseio de sistemas e ferramentas de trabalho, respeitando as diferentes condições dos profissionais.
O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Os selecionados contarão, ainda, com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada colaborador, como vale refeição e alimentação; plano de saúde com isenção de coparticipação e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário; Plano de dados e Voz, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. A Vivo, líder no mercado brasileiro de telecomunicações, tem como desafio se tornar a melhor via de acesso dos cidadãos às tecnologias digitais. A companhia também é uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2025.
As oportunidades são para as cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM), Recife (PE), Rio Branco (AC), São Luís (MA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES).