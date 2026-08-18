EMPREGOS E SOLUÇÕES

Ypê abre mais de 100 vagas e reforça expansão após alcançar 96,3% dos lares brasileiros

Líder em higiene e limpeza mantém contratações em diferentes regiões do país e busca profissionais para áreas operacionais, técnicas, comerciais e corporativas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:34

Com complexo fabril em Simões Filho (BA) , a companhia mantém uma estratégia de crescimento baseada em investimentos contínuos em pessoas, inovação, tecnologia e eficiência operacional Crédito: DIVULGAÇÃO

A Ypê está com mais de 100 vagas abertas em diferentes regiões do Brasil e mantém o ritmo de contratação que acompanha a expansão de suas operações e o fortalecimento de sua presença no mercado nacional. As oportunidades contemplam profissionais de todos os gêneros e pessoas com deficiência (PcDs), em diferentes níveis de experiência e áreas de atuação. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo portal de carreiras da companhia: carreirasype.gupy.io

O movimento ocorre em um momento relevante para a empresa. Segundo o Brand Footprint Brasil 2026, estudo da Worldpanel by Numerator que mede as marcas mais escolhidas pelos consumidores, a Ypê alcançou presença em 96,3% dos lares brasileiros, ampliando seu índice de penetração em relação ao levantamento do ano anterior (95,6%) e mantendo a posição de marca de higiene e limpeza mais escolhida do país.

Atualmente, as oportunidades estão distribuídas por mais de dez estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, regiões que concentram parte importante da estrutura industrial, logística e administrativa da companhia. As vagas abrangem áreas operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e corporativas, incluindo posições para auxiliares, operadores, técnicos, analistas, especialistas, promotores de vendas e lideranças.

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira e reúne mais de 7,3 mil colaboradores em suas operações. Com complexos fabris localizadas em Amparo e Salto (SP), Anápolis e Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e Itapissuma (PE), a companhia mantém uma estratégia de crescimento baseada em investimentos contínuos em pessoas, inovação, tecnologia e eficiência operacional.

Segundo Cristiane Lacerda, diretora-executiva de Gente, Cultura, Diversidade e Inclusão da empresa, a manutenção das contratações reflete a visão de longo prazo da empresa e a confiança na continuidade do crescimento dos negócios. "O crescimento da Ypê está diretamente ligado às pessoas. Seguimos investindo na geração de oportunidades porque acreditamos que são elas que impulsionam a inovação, a qualidade e os resultados da companhia. Queremos atrair profissionais que compartilhem nossos valores e que desejem construir uma trajetória de desenvolvimento em uma empresa que faz parte da rotina de milhões de brasileiros", afirma.

Benefícios e desenvolvimento contínuo

A Ypê oferece um pacote de benefícios que pode variar conforme a posição, incluindo assistência médica e odontológica, vale‑transporte, vale‑refeição ou refeição no local, seguro de vida, participação nos resultados e cesta mensal de produtos.

Entre os diferenciais está a plataforma UNICO Skill, que garante acesso ilimitado a mais de 20 mil cursos, entre graduações, pós‑graduações, idiomas, mentorias e cursos livres, com trilhas personalizadas de aprendizagem. O benefício é extensivo aos dependentes dos colaboradores, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos, ampliando o impacto do investimento da companhia em educação, qualificação profissional e bem‑estar.

Sobre a Ypê