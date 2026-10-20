OPORTUNIDADE

Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção

Programa oferece oportunidades em áreas como Marketing, Engenharia, Tecnologia e Finanças, com início previsto para fevereiro de 2027

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:26

Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção Crédito: Divulgação

A Ypê abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2027, com mais de 35 vagas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados podem se candidatar até 11 de novembro de 2026, pela plataforma oficial do programa. O início das atividades está previsto para fevereiro de 2027.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino superior que tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e agosto de 2028. A seleção não tem restrição de idade, é aberta a pessoas de todos os gêneros e prevê acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

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Na Bahia, as oportunidades estão concentradas em Simões Filho. Também há vagas em Amparo, Campinas, São Paulo e Salto, no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro (RJ). Os modelos de trabalho podem ser presencial ou híbrido, conforme a posição. As vagas abrangem áreas como Tecnologia da Informação, Marketing, Comunicação, Engenharia, Recursos Humanos, Administração, Jurídico, Finanças, Compras, Produção, Planejamento Financeiro, Supply Chain e Inteligência de Vendas, entre outras. Os cursos aceitos variam conforme a oportunidade.

Durante o estágio, os participantes poderão acompanhar projetos e indicadores, apoiar análises e contribuir para a resolução de problemas relacionados às áreas em que atuarem. A proposta é aproximar os conhecimentos adquiridos na graduação das atividades do cotidiano profissional.

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Benefícios oferecidos

O pacote inclui bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e refeição no local ou vale-refeição, conforme a unidade. Os estagiários também terão direito a uma cesta mensal de produtos Ypê, descontos em lojas próprias e kit de Natal. Entre os recursos voltados ao bem-estar e à capacitação estão o acesso ao Wellhub, plataforma de saúde e bem-estar, e à Unico Skill, plataforma de educação.

O processo seletivo inclui testes avaliativos, dinâmica conduzida pela Across e entrevista individual com o gestor. Após a aprovação, os candidatos recebem a carta-proposta e seguem para as etapas admissionais e de integração. As inscrições ficam abertas até 11 de novembro de 2026 e devem ser feitas pela página do Programa de Estágio Ypê 2027.