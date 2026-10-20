Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção

Programa oferece oportunidades em áreas como Marketing, Engenharia, Tecnologia e Finanças, com início previsto para fevereiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:26

Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção
Ypê abre vagas de estágio na Bahia, Rio e São Paulo; veja como participar da seleção Crédito: Divulgação

A Ypê abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2027, com mais de 35 vagas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados podem se candidatar até 11 de novembro de 2026, pela plataforma oficial do programa. O início das atividades está previsto para fevereiro de 2027.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino superior que tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e agosto de 2028. A seleção não tem restrição de idade, é aberta a pessoas de todos os gêneros e prevê acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

Veja as áreas e cursos com as maiores bolsas de estágio

As áreas que pagam as maiores bolsas-auxílio de estágio por Imagem gerada pela IA
Os cinco cursos com as maiores bolsas de estágio por Imagem gerada pela IA
Bolsas-auxílio para cursos técnicos por Imagem gerada pela IA
Valor médio da bolsa-auxílio por região por Imagem gerada pela IA
1 de 4
As áreas que pagam as maiores bolsas-auxílio de estágio por Imagem gerada pela IA

Na Bahia, as oportunidades estão concentradas em Simões Filho. Também há vagas em Amparo, Campinas, São Paulo e Salto, no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro (RJ). Os modelos de trabalho podem ser presencial ou híbrido, conforme a posição. As vagas abrangem áreas como Tecnologia da Informação, Marketing, Comunicação, Engenharia, Recursos Humanos, Administração, Jurídico, Finanças, Compras, Produção, Planejamento Financeiro, Supply Chain e Inteligência de Vendas, entre outras. Os cursos aceitos variam conforme a oportunidade.

Durante o estágio, os participantes poderão acompanhar projetos e indicadores, apoiar análises e contribuir para a resolução de problemas relacionados às áreas em que atuarem. A proposta é aproximar os conhecimentos adquiridos na graduação das atividades do cotidiano profissional.

Como conseguir ser contratado no estágio?

Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet
1 de 6
Veja dicas para ser contratado por Reprodução | Internet

Benefícios oferecidos

O pacote inclui bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e refeição no local ou vale-refeição, conforme a unidade. Os estagiários também terão direito a uma cesta mensal de produtos Ypê, descontos em lojas próprias e kit de Natal. Entre os recursos voltados ao bem-estar e à capacitação estão o acesso ao Wellhub, plataforma de saúde e bem-estar, e à Unico Skill, plataforma de educação.

O processo seletivo inclui testes avaliativos, dinâmica conduzida pela Across e entrevista individual com o gestor. Após a aprovação, os candidatos recebem a carta-proposta e seguem para as etapas admissionais e de integração. As inscrições ficam abertas até 11 de novembro de 2026 e devem ser feitas pela página do Programa de Estágio Ypê 2027.

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa brasileira do setor de higiene e limpeza, presente em 96,3% dos lares do país. Com mais de 7.300 colaboradores, a companhia tem um portfólio com mais de 450 produtos, distribuídos em 23 categorias, incluindo marcas como Tixan, Banho a Banho, Flor de Ypê, Siene, Perfex, Assolan e Atol. Com sede em Amparo (SP) e seis complexos fabris em cinco estados, entre eles a Bahia, a empresa investe em inovação, qualidade e sustentabilidade. A Ypê também foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW) entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e participa de iniciativas voltadas à sustentabilidade e à integridade corporativa.

Mais recentes

Imagem - Salvador terá feiras gratuitas com vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz nesta quarta (21)

Salvador terá feiras gratuitas com vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz nesta quarta (21)
Imagem - Novo benefício do INSS garante salário de até R$ 8,4 mil a mulheres afastadas do trabalho por medida protetiva

Novo benefício do INSS garante salário de até R$ 8,4 mil a mulheres afastadas do trabalho por medida protetiva
Imagem - Em meio ao avanço das chinesas, Toyota corta preços de SUVs e Corolla e oferece descontos de até R$ 54,6 mil no Brasil

Em meio ao avanço das chinesas, Toyota corta preços de SUVs e Corolla e oferece descontos de até R$ 54,6 mil no Brasil