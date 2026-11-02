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Ypê abre vagas para Programa de Estágio 2027 com oportunidades na Bahia

Com vagas na Bahia , programa da Cargill oferece jornada de desenvolvimento prático na companhia; prazo vai até 14 de novembro.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 06:30

Ypê abre Programa de Estágio

Até 11 de novembro de 2026, a Ypê recebe inscrições para o Programa de Estágio 2027, com mais de 35 vagas. Podem se candidatar estudantes do ensino superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2027 e agosto de 2028.As oportunidades são presenciais ou híbridas, em unidades nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, e abrangem áreas corporativas, industriais e de tecnologia. O processo seletivo não tem restrição de idade e é aberto a candidatos de todas as identidades de gênero e a pessoas com deficiência (PcDs).Além de bolsa-auxílio, os selecionados terão benefícios como assistência médica e odontológica, cesta mensal de produtos e vale-alimentação, além de programas de capacitação e desenvolvimento profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site hagercompany.com.br/ype/#programa.

Cargill abre as inscrições em Ilhéus

A Cargill abre as inscrições para o Programa de Trainee 2027, que podem ser feitas por meio do site de carreiras da Cargill. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens profissionais com potencial de liderança, oferecendo uma jornada imersiva de aprendizado prático e crescimento na companhia. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o dia 14 de novembro. O programa é voltado para profissionais graduados entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026 nos cursos de Administração de Empresas, Agronomia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Estatística, Finanças, Marketing, Relações Internacionais, Zootecnia e Engenharias em todas as suas modalidades. Entre os requisitos do perfil buscado, destaca-se a exigência do idioma inglês. As vagas contemplam unidade em Ilhéus (BA). https://bit.ly/3WeHU38

Fórum ADEMI-BA

A industrialização da construção civil e seu potencial para tornar as obras mais rápidas, eficientes e sustentáveis estarão no centro do 17º Fórum de Sustentabilidade da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). Com o tema “Industrialização e Construção Off-Site sob a Ótica da Sustentabilidade”, o evento será realizado no dia 12 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, reunindo especialistas, empresários e representantes do poder público para discutir caminhos e desafios da transformação do setor. *Inscrições:* www.ademi-ba.com.br

Estágio Tenda 2027

A Construtora Tenda está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, que oferece 45 vagas. As oportunidades são destinadas a estudantes de diferentes cursos, conforme a área de atuação, e incluem bolsa-estágio a partir de R$ 1.800 no primeiro ano com progressão salarial no segundo ano. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa até 22 de novembro.https://www.ciadetalentos.com.br/estagioconstrutoratenda/

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