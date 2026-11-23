DIVERSIDADE

Empresa destaca trajetórias de colaboradores no Mês da Consciência Negra

Histórias mostram como iniciativas de equidade racial contribuem para ampliar oportunidades, promover o pertencimento e impulsionar carreiras

Donaldson Gomes

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:23

Joiciane Gomes e Heider Morais Crédito: Giovane Rocha/Bracell e Divulgação

Pessoas negras representam 55,9% do quadro de profissionais da Bracell, de acordo com o segundo Censo de Diversidade realizado pela companhia. O percentual considera profissionais que se autodeclaram pretos ou pardos e se aproxima da composição da população brasileira, formada por aproximadamente 55,5% de pessoas negras, segundo o IBGE.

Para a Bracell, o indicador ajuda a dimensionar a participação e a contribuição dos profissionais negros em suas diferentes áreas e operações. A companhia busca fortalecer essa representatividade por meio de oportunidades de desenvolvimento, espaços de escuta e ações permanentes de conscientização e combate ao racismo.

“Os dados do Censo de Diversidade mostram que 55,9% da força de trabalho que faz a Bracell acontecer é formada por pessoas negras. Essa presença se traduz em diferentes experiências, conhecimentos e contribuições fundamentais para nossas operações e para o negócio. Temos avançado com ações de letramento racial, espaços de diálogo e escuta, mas sabemos que este é um trabalho contínuo. Ainda temos oportunidades para evoluir e queremos seguir construindo um ambiente em que todas as pessoas possam desenvolver seu potencial e ocupar diferentes espaços na organização”, destaca Priscilla Reuter, gerente de Treinamento e Desenvolvimento da Bracell e integrante do grupo de afinidade de raça da companhia.

Representatividade e pertencimento

As trajetórias dos profissionais da Bracell ajudam a mostrar como a representatividade pode ampliar referências e possibilidades dentro das organizações. Contadora e especialista em tributos, Joiciane Gomes atua como gerente tributária da Bracell em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Há aproximadamente 13 anos no grupo, ela destaca dois elementos que considera fundamentais em sua trajetória: representatividade e pertencimento.

“Quando não nos vemos representados, é mais difícil imaginar que determinados espaços também podem ser ocupados por nós. Ao encontrar uma mulher negra em uma posição de liderança, passei a enxergar novas possibilidades para a minha própria trajetória. Esse é o poder da representatividade: ampliar referências e mostrar que outras pessoas também podem chegar lá”, afirma.

Ao longo de sua carreira na área de finanças, ela vivenciou a baixa presença de mulheres negras em posições de liderança. A experiência de encontrar essa referência em uma das primeiras empresas de grande porte em que trabalhou ampliou sua percepção sobre os caminhos que poderia construir profissionalmente.

Para Joiciane, além de se reconhecer em quem ocupa posições de liderança, é fundamental sentir que também pertence ao ambiente de trabalho. “Pertencimento é saber que você tem voz e que seu trabalho será reconhecido pela sua contribuição e pelo seu desempenho, independentemente do seu fenótipo ou de seus traços. Quando nos sentimos respeitados e seguros, temos mais liberdade para trabalhar, criar e inovar. Ao compartilharmos nossas trajetórias, também contribuímos para que outras pessoas se reconheçam nesses espaços e construam seus próprios caminhos”, acrescenta.

Acesso, apoio e oportunidades

Na Bahia, Heider Morais, gerente de Recursos Humanos da Bracell Papéis no Nordeste, soma 14 anos de experiência na área. Psicólogo e soteropolitano, está em sua segunda passagem pela companhia e reconhece que sua trajetória foi construída a partir de desafios relacionados à sua origem e ao acesso a oportunidades.

“Ser um homem negro em uma posição de liderança não é um papel fácil, muito por conta de todo o contexto histórico que me atravessa enquanto pessoa negra. Também existe o fato de eu não ter partido do mesmo lugar que outros líderes e colegas. Sou oriundo de escola pública e de um bairro da periferia. Por isso, não basta apenas se esforçar. É necessário ter acesso a recursos e contar com uma rede de apoio sólida”, diz.

Heider foi o primeiro integrante da família por parte de pai a concluir o ensino superior. Para ele, as ações de diversidade promovidas pelas empresas podem contribuir para que mais profissionais tenham acesso a conhecimentos, experiências e referências que os ajudem a construir seus próprios caminhos.

“Vejo nas ações de diversidade uma oportunidade de compartilhar recursos, conhecimento e experiências, para que mais pessoas enxerguem a possibilidade de alcançar posições de liderança e funções mais estratégicas, de acordo com seus planos de carreira. Criar espaços de conversa e dar visibilidade a diferentes trajetórias permite que outras pessoas também possam se inspirar”, afirma.

Confiança para ocupar novos espaços

Em Mato Grosso do Sul, Lucimara Marques Magalhães atua como supervisora de Manutenção Automotiva, em Bataguassu. Com 26 anos de experiência em manutenção, gestão de processos e desenvolvimento de equipes, ela construiu sua trajetória profissional em um setor ainda marcado pela presença majoritariamente masculina.

Natural de Lucélia, no interior de São Paulo, Lucimara começou a trabalhar aos 12 anos, conciliando trabalho e estudos. Ingressou na faculdade aos 23 anos, quando passou a ter condições de financiar a própria formação. Hoje, é a única pessoa de sua família que concluiu uma pós-graduação.

“Nesses 26 anos na área de manutenção, é muito comum participar de reuniões em que ainda sou a única gestora mulher e negra. Ao longo da minha trajetória, precisei acreditar em mim, buscar conhecimento e reconhecer que, se estava ocupando determinada posição, era porque tinha competência para estar ali”, conta.

Em uma experiência profissional anterior, Lucimara foi a primeira mulher a assumir uma posição responsável pela estratégia de manutenção. O desafio exigiu que conquistasse a confiança da equipe e de seus pares, em um ambiente no qual não havia outras profissionais com uma trajetória semelhante à sua.

“As pessoas desconfiavam se eu daria conta, e eu também me questionava. Não havia outra mulher naquela posição para que eu pudesse trocar experiências ou buscar apoio. Precisei confiar no meu preparo, tomar decisões estratégicas e mostrar os resultados. Ver profissionais negros em posições de gerência e direção também me fortaleceu e mostrou que eu poderia chegar a outros espaços”, afirma.

Ações para ampliar oportunidades e repertórios

Para apoiar a construção de um ambiente mais diverso e inclusivo, a Bracell desenvolve iniciativas de educação, ampliação de oportunidades e fortalecimento do diálogo em toda a companhia.

Uma delas é o Censo de Diversidade, realizado pelo segundo ano para conhecer o perfil dos profissionais, acompanhar a representatividade interna e orientar ações a partir de dados.

A empresa também promove palestras e atividades de letramento racial. Nos últimos anos, a programação contou com nomes de referência no debate sobre diversidade e relações raciais, como Djamila Ribeiro, Bárbara Carine, Val Benvindo e Sulivã Bispo. Os encontros ampliam repertórios e estimulam reflexões sobre racismo estrutural, representatividade, vieses e a responsabilidade de cada pessoa na construção de relações de trabalho mais inclusivas.

A Bracell recebeu ainda o Selo da Diversidade Étnico-racial, concedido pela Secretaria Municipal da Reparação da Prefeitura de Salvador, em reconhecimento às práticas e aos compromissos da companhia em favor da equidade racial.

Em 2025, um projeto de Diversidade e Inclusão desenvolvido pela Bracell na Bahia conquistou o primeiro lugar em uma premiação nacional da Associação Brasileira de Recursos Humanos. O projeto reuniu iniciativas como a Semana da Diversidade, o Censo de Diversidade, a divulgação de vagas afirmativas, a mentoria de jovens negros e o fortalecimento dos grupos de afinidade.

Valorização da cultura negra

A agenda de diversidade da Bracell também se conecta a iniciativas realizadas fora do ambiente corporativo. Pelo quarto ano consecutivo, a companhia patrocinou o Afro Fashion Day, realizado em Salvador, que é considerado o maior evento de moda negra do Brasil.

A iniciativa amplia a visibilidade da cultura, da criatividade e do protagonismo negro. Na edição deste ano, a celulose produzida pela Bracell na Bahia chegou à passarela em um look feito com viscose e assinado pelos estilistas baianos Fagner Bispo e Filipe Dias.

A Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região, apoiada pelo Bracell Social, também participou da iniciativa com a produção de lenços de viscose distribuídos durante o evento, conectando valorização cultural, empreendedorismo feminino e geração de renda.