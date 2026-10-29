CUIDADO COM O BOLSO

Entenda as novas regras do MEI com perdão de dívidas do DAS e novos limites

Pacote sancionado pelo governo eleito beneficia mais de 17 milhões de autônomos, permite contratar dois funcionários e libera até R$ 5 mil pelo PixMEI

Matheus Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:00

O teto de faturamento anual do MEI, travado em R$ 81 mil desde 2018, subirá para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028 Crédito: Imagem: oscargutzo | Shutterstock

Os microempreendedores individuais de todo o Brasil contam com um importante reforço para organizar as contas e expandir seus negócios. A sanção da Lei Complementar nº 238, de 2026, do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu a criação do pacote Prospera MEI, iniciativa que traz o perdão de débitos federais em atraso e eleva o valor que o profissional pode faturar por ano sem perder a formalização simplificada.

A mudança promete beneficiar diretamente 17,6 milhões de cadastrados no país, incluindo um contingente de 7,8 milhões de mulheres à frente de seus próprios empreendimentos, segundo o governo.

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Como vai funcionar o perdão das dívidas e o pagamento em dia

A nova legislação zera todas as dívidas tributárias com a União registradas até 13 de outubro de 2026, cobrindo atrasos no pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), juros, multas e custos de cobrança judicial. O perdão será concedido de forma automática a partir de 1º de janeiro de 2027, sem necessidade de ir a agências da Fazenda Nacional.

Para que a dívida seja apagada definitivamente, a única exigência do governo é que o microempreendedor pague em dia os boletos mensais do DAS durante os seis primeiros meses de 2027. O perdão atinge 3,6 milhões de inadimplentes, com dívidas médias na casa dos R$ 3,4 mil.

Mais espaço para crescer, contratar e vender para o governo

O teto de faturamento anual do MEI, travado em R$ 81 mil desde 2018, subirá para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028, permitindo inclusive o retorno de empresas do Simples ao formato de MEI. Além disso, o empreendedor poderá contratar até dois funcionários com carteira assinada.

Para impulsionar as vendas, o limite de compras de órgãos públicos em licitações exclusivas subiu para R$ 130.984,20, enquanto o sistema Contrata+Brasil liberou contratos diretos de serviços com prefeituras e governos de até R$ 32.746,06.

Desconto em dívidas de bancos e alívio com notas fiscais

O Prospera MEI traz também o Desenrola 3.0 para renegociar débitos bancários com pelo menos 90% de desconto. Entre os incentivos diretos, o governo lançou o PixMEI, que repassará até R$ 5 mil a fundo perdido para investimento no negócio de até 1 milhão de pequenos empreendedores entre 2027 e 2030.