PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

Erguido sobre uma das maiores placas de cristal do planeta, paraíso brasileiro guarda um brilho cercado de mistério

Com rochas que lembram a Lua e solo rico em quartzo, o destino atrai quem busca banhos de purificação, silêncio e conexão com formações de quase dois bilhões de anos

Maiara Baloni

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18:52

O Salto do Rio Preto, cartão-postal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, impressiona com sua queda colossal de 120 metros que despenca em um cânion profundo de energia arrebatadora. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Existe um lugar no coração do Brasil onde a sensação de tempo parece correr em outra frequência. Declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, esse planalto encravado no Cerrado repousa sobre uma das maiores placas de cristal de quartzo do planeta, com formações rochosas de quase dois bilhões de anos. Relatos populares e tradições locais contam que a concentração de minerais sob o solo é tão densa que a região emite uma luminosidade singular, refletida sob a luz do sol e percebida até do espaço.

Patrimônio Natural da humanidade pela UNESCO 1 de 11

Seja pela explicação geológica ou pela tradição espiritual, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, consolidou-se como a meca do misticismo brasileiro. Por lá, a mística dita o ritmo da rotina, molda a arquitetura das cidades e atrai quem busca curas energéticas, meditação e contato profundo com a natureza preservada.

Portais dimensionais, crateras e o Paralelo 14

A energia da Chapada se manifesta nas próprias formas esculpidas na paisagem. No Vale da Lua, as águas do Rio São Miguel moldaram as rochas de quartzito ao longo de milênios, criando poços arredondados, dutos subterrâneos e fendas que lembram a superfície lunar. Espiritualistas acreditam que esse leito rochoso funciona como um condutor direto das vibrações cristalinas da terra, tornando a caminhada uma experiência quase extraterrestre.

Mais adiante, às margens da rodovia que liga Alto Paraíso à Vila de São Jorge, surge o Jardim de Maytrea. Emoldurado por veredas de buritis e pelo imponente Morro da Baleia, o descampado é reverenciado como um santuário ecológico e um portal energético para outras dimensões. É ali também que a estrada cruza o Paralelo 14, a mesma linha imaginária que atravessa a mística cidadela de Machu Picchu, no Peru, reforçando o fascínio em torno do alinhamento cósmico da região.

Banhos de purificação e força telúrica

A água doce na Chapada é tratada quase como remédio para o corpo e a mente. Entre os paredões gigantescos da Catarata dos Couros, o estrondo da água caindo em múltiplos níveis reverbera no peito como uma massagem sonora revigorante, proporcionando o que os guias locais chamam de "choque de ânimo".

Já no município de Cavalcante, dentro do território da Comunidade Quilombola Kalunga, a Cachoeira Santa Bárbara hipnotiza com sua piscina natural em tom azul-turquesa radiante. A visita, feita com tempo controlado e conduzida exclusivamente por guias locais para proteger o ecossistema, funciona como um ritual de renovação e contemplação silenciosa.

O estilo de vida

Para vivenciar essa atmosfera, o viajante encontra três refúgios com propostas distintas.

Alto Paraíso de Goiás: o centro holístico da região. A cidade reúne terapias integrativas, comércios de cristais e espaços consagrados como o Templo Gota, famoso pela acústica perfeita projetada para concertos meditativos com taças de quartzo, cítaras e harpas.

Vila de São Jorge: o vilarejo rústico com ruas de terra e iluminação suave na porta de entrada do Parque Nacional, onde fogueiras, forrós e conversas sobre avistamentos no céu noturno reúnem pessoas de todas as partes do mundo.

Cavalcante: a escolha ideal para quem busca o ecoturismo mais selvagem, conexão direta com a história e a cultura kalunga e trilhas em direção a cachoeiras intocadas.