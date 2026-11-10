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Escolas de inglês, apostilas e faculdades de medicina fizeram seis bilionários no Brasil, e o mais rico da educação tem R$ 5,8 bilhões

Levantamento da Forbes 2026 reúne donos de marcas conhecidas dos estudantes e revela que as fortunas desses empresários chegam, juntas, a R$ 22,9 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:04

A apuração da Forbes baseia-se em dados auditados de ações em bolsa com fechamento em 30 de junho de 2026.
A apuração da Forbes baseia-se em dados auditados de ações em bolsa com fechamento em 30 de junho de 2026. Crédito: Banco de imagem

Investir na formação de estudantes levou seis grandes empresários brasileiros ao seleto grupo dos super-ricos do país. Dados publicados na edição 144 da revista Forbes revelam que o setor de educação reúne seis dos 255 integrantes do ranking de bilionários nacional de 2026. Juntos, esses líderes de faculdades, redes de idiomas e sistemas de ensino respondem por um patrimônio acumulado de R$ 22,9 bilhões, o equivalente a 1,23% de toda a riqueza estimada e contabilizada pela publicação.

Veja quem são os 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução
Ed Craven: 29 anos Fortuna: US$ 2,8 bilhões Origem da riqueza: Apostas online Cofundador do cassino digital Stake.com, que ganhou escala durante a pandemia. por Reprodução
Surya Midha: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Mercor, startup de recrutamento com uso de IA avaliada em US$ 10 bilhões. por Reprodução
Brendan Foody: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e CEO da Mercor. por Reprodução
Adarsh Hiremath Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e diretor de tecnologia da Mercor. por Reprodução
Fabian Hedin: 26 anos Fortuna: US$ 1,6 bilhão Origem da riqueza: Codificação com IA Cofundador da startup sueca Lovable, que permite criar sites e aplicativos com auxílio de inteligência artificial. por Reprodução
Michael Truell: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor, empresa de edição de código com inteligência artificial. por Reprodução
Aman Sanger: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor.trarricos que construíram riqueza própria por Reprodução
Sualeh Asif: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor por Reprodução
Arvid Lunnemark: 26 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor. por Reprodução
Luana Lopes Lara: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundadora da Kalshi, plataforma que permite apostas sobre eventos futuros, como eleições e indicadores econômicos. por Reprodução
Tarek Mansour: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundador da Kalshi. por Reprodução
Shayne Coplan: 27 anos Fortuna: US$ 1 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Fundador da Polymarket, plataforma que ganhou projeção após receber um investimento de US$ 2 bilhões da Intercontinental Exchange. por Reprodução
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Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução

Afya Educacional e a liderança do médico Nicolau Esteves

O maior exemplo desse mercado na lista é o médico Nicolau Carvalho Esteves, de 74 anos, dono de uma fortuna de R$ 5,8 bilhões que o coloca na 62ª posição geral. Junto com sua família, ele comanda a Afya Educacional, considerada o maior grupo de faculdades de medicina do Brasil.

O grupo possui capital aberto na bolsa de Nova York (Nasdaq) desde 2019 e já concluiu 21 processos de aquisições e fusões corporativas. Segundo a Forbes, a rede administra cerca de 30 unidades espalhadas por 13 estados brasileiros, prestando serviços educacionais a aproximadamente 35 mil alunos de graduação.

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Na 92ª colocação geral, com patrimônio de R$ 4,1 bilhões, o empresário Chaim Zaher construiu sua história à frente do Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Conhecido por movimentadas transações no mercado, Zaher vendeu marcas tradicionais como COC, Dom Bosco e Pueri Domus para o grupo britânico Pearson em 2010 por R$ 888 milhões, e repassou o controle da UniSEB para a Estácio anos depois.

Após recomprar o Pueri Domus e adquirir a operação brasileira da rede canadense Maple Bear, o grupo diversificou os negócios com a compra de uma fintech e uma emissora de televisão na Paraíba, figurando com destaque na edição especial da Forbes The Founders de 2026.

Arco Educação e o império dos materiais escolares de Ari de Sá

O mercado de apostilas e sistemas de ensino para escolas particulares é outro celeiro de grandes fortunas no país. Ari de Sá Cavalcante Neto, de 47 anos, e sua mãe, Margarida de Sá Cavalcante, são os maiores acionistas da Arco Educação. Juntos, somam R$ 3,9 bilhões e ocupam a 93ª posição na listagem geral.

A companhia expandiu fortemente sua atuação no setor com a compra da International School, em 2025, integrando um portfólio robusto que atende milhares de colégios com as marcas SAS, Positivo, Dom Bosco e COC.

Carlos Wizard, Janguiê Bezerra e Flávio Augusto completam a lista

O grupo de bilionários da educação conta ainda com Carlos Wizard Martins (R$ 3,8 bilhões), famoso pela venda milionária do Grupo Multi à Pearson e seus aportes na Wiser Educação e na escola Conquer; José Janguiê Bezerra Diniz (R$ 3,8 bilhões), fundador do Ser Educacional, que comanda dezenas de campi presenciais e centenas de polos de ensino a distância e que teve um aumento de valor de mercado de 22% nos 12 meses até junho de 2026.

Flávio Augusto da Silva (R$ 1,5 bilhão), criador da rede WiseUp, que estruturou a Wiser Educação. Flávio vendeu a rede de escolas de inglês WiseUp à Abril Educação em 2013 por R$ 877 milhões e, cerca de dois anos e meio depois, a recomprou por aproximadamente R$ 398 milhões.

Carlos Wizard, nome que já citamos anteriormente, aportou R$ 200 milhões na companhia em 2017 por uma participação minoritária, o mesmo valor investido pela gestora Kinea em 2019. Juntos, eles formaram a Wiser Educação, cujo controle continua com Flávio.

A apuração da Forbes considera diferentes fontes públicas, especialmente participações em empresas com ações negociadas em bolsa, utilizando as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026. Os dados referentes às companhias abertas são oficiais e auditados.

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