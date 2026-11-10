A SALA DE AULA VALE OURO

Escolas de inglês, apostilas e faculdades de medicina fizeram seis bilionários no Brasil, e o mais rico da educação tem R$ 5,8 bilhões

Levantamento da Forbes 2026 reúne donos de marcas conhecidas dos estudantes e revela que as fortunas desses empresários chegam, juntas, a R$ 22,9 bilhões

Matheus Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:04

A apuração da Forbes baseia-se em dados auditados de ações em bolsa com fechamento em 30 de junho de 2026. Crédito: Banco de imagem

Investir na formação de estudantes levou seis grandes empresários brasileiros ao seleto grupo dos super-ricos do país. Dados publicados na edição 144 da revista Forbes revelam que o setor de educação reúne seis dos 255 integrantes do ranking de bilionários nacional de 2026. Juntos, esses líderes de faculdades, redes de idiomas e sistemas de ensino respondem por um patrimônio acumulado de R$ 22,9 bilhões, o equivalente a 1,23% de toda a riqueza estimada e contabilizada pela publicação.



Veja quem são os 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio 1 de 13

Afya Educacional e a liderança do médico Nicolau Esteves

O maior exemplo desse mercado na lista é o médico Nicolau Carvalho Esteves, de 74 anos, dono de uma fortuna de R$ 5,8 bilhões que o coloca na 62ª posição geral. Junto com sua família, ele comanda a Afya Educacional, considerada o maior grupo de faculdades de medicina do Brasil.

O grupo possui capital aberto na bolsa de Nova York (Nasdaq) desde 2019 e já concluiu 21 processos de aquisições e fusões corporativas. Segundo a Forbes, a rede administra cerca de 30 unidades espalhadas por 13 estados brasileiros, prestando serviços educacionais a aproximadamente 35 mil alunos de graduação.

Na 92ª colocação geral, com patrimônio de R$ 4,1 bilhões, o empresário Chaim Zaher construiu sua história à frente do Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Conhecido por movimentadas transações no mercado, Zaher vendeu marcas tradicionais como COC, Dom Bosco e Pueri Domus para o grupo britânico Pearson em 2010 por R$ 888 milhões, e repassou o controle da UniSEB para a Estácio anos depois.



Após recomprar o Pueri Domus e adquirir a operação brasileira da rede canadense Maple Bear, o grupo diversificou os negócios com a compra de uma fintech e uma emissora de televisão na Paraíba, figurando com destaque na edição especial da Forbes The Founders de 2026.

Arco Educação e o império dos materiais escolares de Ari de Sá

O mercado de apostilas e sistemas de ensino para escolas particulares é outro celeiro de grandes fortunas no país. Ari de Sá Cavalcante Neto, de 47 anos, e sua mãe, Margarida de Sá Cavalcante, são os maiores acionistas da Arco Educação. Juntos, somam R$ 3,9 bilhões e ocupam a 93ª posição na listagem geral.



A companhia expandiu fortemente sua atuação no setor com a compra da International School, em 2025, integrando um portfólio robusto que atende milhares de colégios com as marcas SAS, Positivo, Dom Bosco e COC.

Carlos Wizard, Janguiê Bezerra e Flávio Augusto completam a lista

O grupo de bilionários da educação conta ainda com Carlos Wizard Martins (R$ 3,8 bilhões), famoso pela venda milionária do Grupo Multi à Pearson e seus aportes na Wiser Educação e na escola Conquer; José Janguiê Bezerra Diniz (R$ 3,8 bilhões), fundador do Ser Educacional, que comanda dezenas de campi presenciais e centenas de polos de ensino a distância e que teve um aumento de valor de mercado de 22% nos 12 meses até junho de 2026.



Flávio Augusto da Silva (R$ 1,5 bilhão), criador da rede WiseUp, que estruturou a Wiser Educação. Flávio vendeu a rede de escolas de inglês WiseUp à Abril Educação em 2013 por R$ 877 milhões e, cerca de dois anos e meio depois, a recomprou por aproximadamente R$ 398 milhões.

Carlos Wizard, nome que já citamos anteriormente, aportou R$ 200 milhões na companhia em 2017 por uma participação minoritária, o mesmo valor investido pela gestora Kinea em 2019. Juntos, eles formaram a Wiser Educação, cujo controle continua com Flávio.