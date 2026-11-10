Escolas de inglês, apostilas e faculdades de medicina fizeram seis bilionários no Brasil, e o mais rico da educação tem R$ 5,8 bilhões

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Matheus Marques
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:04
Investir na formação de estudantes levou seis grandes empresários brasileiros ao seleto grupo dos super-ricos do país. Dados publicados na edição 144 da revista Forbes revelam que o setor de educação reúne seis dos 255 integrantes do ranking de bilionários nacional de 2026. Juntos, esses líderes de faculdades, redes de idiomas e sistemas de ensino respondem por um patrimônio acumulado de R$ 22,9 bilhões, o equivalente a 1,23% de toda a riqueza estimada e contabilizada pela publicação.
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O maior exemplo desse mercado na lista é o médico Nicolau Carvalho Esteves, de 74 anos, dono de uma fortuna de R$ 5,8 bilhões que o coloca na 62ª posição geral. Junto com sua família, ele comanda a Afya Educacional, considerada o maior grupo de faculdades de medicina do Brasil.
O grupo possui capital aberto na bolsa de Nova York (Nasdaq) desde 2019 e já concluiu 21 processos de aquisições e fusões corporativas. Segundo a Forbes, a rede administra cerca de 30 unidades espalhadas por 13 estados brasileiros, prestando serviços educacionais a aproximadamente 35 mil alunos de graduação.
Na 92ª colocação geral, com patrimônio de R$ 4,1 bilhões, o empresário Chaim Zaher construiu sua história à frente do Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Conhecido por movimentadas transações no mercado, Zaher vendeu marcas tradicionais como COC, Dom Bosco e Pueri Domus para o grupo britânico Pearson em 2010 por R$ 888 milhões, e repassou o controle da UniSEB para a Estácio anos depois.
Após recomprar o Pueri Domus e adquirir a operação brasileira da rede canadense Maple Bear, o grupo diversificou os negócios com a compra de uma fintech e uma emissora de televisão na Paraíba, figurando com destaque na edição especial da Forbes The Founders de 2026.
O mercado de apostilas e sistemas de ensino para escolas particulares é outro celeiro de grandes fortunas no país. Ari de Sá Cavalcante Neto, de 47 anos, e sua mãe, Margarida de Sá Cavalcante, são os maiores acionistas da Arco Educação. Juntos, somam R$ 3,9 bilhões e ocupam a 93ª posição na listagem geral.
A companhia expandiu fortemente sua atuação no setor com a compra da International School, em 2025, integrando um portfólio robusto que atende milhares de colégios com as marcas SAS, Positivo, Dom Bosco e COC.
O grupo de bilionários da educação conta ainda com Carlos Wizard Martins (R$ 3,8 bilhões), famoso pela venda milionária do Grupo Multi à Pearson e seus aportes na Wiser Educação e na escola Conquer; José Janguiê Bezerra Diniz (R$ 3,8 bilhões), fundador do Ser Educacional, que comanda dezenas de campi presenciais e centenas de polos de ensino a distância e que teve um aumento de valor de mercado de 22% nos 12 meses até junho de 2026.
Flávio Augusto da Silva (R$ 1,5 bilhão), criador da rede WiseUp, que estruturou a Wiser Educação. Flávio vendeu a rede de escolas de inglês WiseUp à Abril Educação em 2013 por R$ 877 milhões e, cerca de dois anos e meio depois, a recomprou por aproximadamente R$ 398 milhões.
Carlos Wizard, nome que já citamos anteriormente, aportou R$ 200 milhões na companhia em 2017 por uma participação minoritária, o mesmo valor investido pela gestora Kinea em 2019. Juntos, eles formaram a Wiser Educação, cujo controle continua com Flávio.
A apuração da Forbes considera diferentes fontes públicas, especialmente participações em empresas com ações negociadas em bolsa, utilizando as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026. Os dados referentes às companhias abertas são oficiais e auditados.