SUSTENTABILIDADE

Escritório de impacto da Gerando Falcões vai apoiar mil famílias em Caípe de Baixo a superar a pobreza

Metodologia combina diagnóstico individualizado, segurança alimentar, qualificação profissional e geração de renda

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Edu Lyra de Gerando Falcões, João Raful e Ilka Danusa da Acelen no lançamento do Escritório de Impacto Crédito: Ricardo Oliveira/Divulgação

Superar a pobreza exige mais do que garantir uma fonte de renda. É preciso assegurar condições dignas de moradia, alimentação, acesso à educação e à saúde, além de oportunidades para que as famílias conquistem autonomia. É com essa perspectiva que a Gerando Falcões firmou uma parceria com a Acelen para implantar na Bahia o seu primeiro Escritório de Impacto fora de São Paulo.

A unidade será instalada em Caípe de Baixo, comunidade de São Francisco do Conde, no entorno da Refinaria de Mataripe, e terá como meta atender aproximadamente mil famílias. A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (25), durante evento no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em Candeias, e faz parte do programa Decolagem, tecnologia social desenvolvida pela Gerando Falcões para ajudar famílias a superar a pobreza em uma jornada de até 24 meses.

O trabalho começa com um diagnóstico que vai além da renda e procura identificar as condições de vida de cada família. Gerente de Parcerias da Gerando Falcões, Cesar Soares explica que a organização considera diferentes dimensões da pobreza, incluindo aspectos que nem sempre aparecem nas estatísticas econômicas.

“Quando a gente fala de pobreza, não pode olhar apenas para a renda. É preciso entender o que acontece da porta para dentro. Como é a moradia, se existe saneamento, se a família tem os utensílios básicos, como está a escolaridade e se existe alguma reserva financeira para uma emergência”, explica.

Com base nesse levantamento, cada família recebe um plano de desenvolvimento individualizado, acompanhado por mentores sociais. A evolução é avaliada a cada três meses por meio do Dignômetro, ferramenta que reúne dez perguntas sobre diferentes aspectos da vida familiar, como moradia, renda, educação, saúde, acesso a serviços essenciais, segurança alimentar e desenvolvimento social. A organização também utiliza a inteligência artificial Falco para auxiliar as equipes na identificação das situações mais graves e na definição das prioridades de atendimento.

Primeiro passo

Um dos primeiros desafios é garantir a segurança alimentar. Na metodologia da Gerando Falcões, a capacidade de fazer pelo menos três refeições por dia é uma condição básica para que a família consiga avançar nas demais etapas. “Se você não está alimentado, não consegue se qualificar, não consegue arrumar emprego, não consegue colocar o filho na escola. A família precisa minimamente estar em segurança alimentar para que todo o resto aconteça”, explica Soares.

Superada essa primeira condição, entram outras frentes de atuação, como qualificação profissional, educação, encaminhamento para vagas de emprego, acesso ao microcrédito e orientação financeira. A ideia é que as famílias tenham condições de gerar renda e manter as conquistas alcançadas, sem depender permanentemente de ações assistenciais.

Nesse processo, as mulheres assumem um papel estratégico. A experiência da organização em favelas e periferias brasileiras mostra que elas costumam ser as chefes das família e concentram responsabilidades pelo sustento e pela organização da casa. Investir na autonomia feminina, portanto, é também fortalecer a capacidade de transformação de todo o núcleo familiar.

“A questão é você criar o caminho junto com a pessoa, junto com a família e principalmente com a mulher, que normalmente em favelas e periferias são as chefes de família. A gente encontrou nas mulheres a força para esse caminho”, diz.

Segundo o gerente, atualmente 80% das famílias participantes alcançam a condição de dignidade, percentual superior à meta interna de 70%. Ele também destaca que são raros os casos de retorno à situação de pobreza entre as famílias que concluem o processo. Um dos desafios mais delicados, porém, é lidar com situações de drogadição, que podem comprometer o avanço das famílias e exigem atenção específica das equipes.

Escuta

Com mais de 5 mil moradores distribuídos em 988 famílias, Caípe de Baixo reúne desafios que vão do acesso à saúde ao desemprego e à falta de infraestrutura. Os problemas foram identificados em uma pesquisa realizada pela Acelen em 2022. A comunidade está localizada às margens da BA-523, a aproximadamente um quilômetro da Refinaria de Mataripe.

Para Cesar Soares, o trabalho no território precisa começar pela escuta dos moradores. A participação empresarial, segundo ele, não deve se limitar ao financiamento de projetos ou à oferta de ações previamente definidas, mas envolver uma relação de confiança com a comunidade e o conhecimento de suas necessidades.

O Escritório de Impacto vai funcionar justamente como um ponto de articulação entre as famílias e as oportunidades disponíveis na região. Além do acompanhamento dos mentores sociais, a estrutura deverá conectar os moradores a cursos de qualificação, oportunidades de emprego, microcrédito e orientação financeira, entre outros serviços.

Para a Acelen, a iniciativa faz parte de uma estratégia de aproximação com as comunidades vizinhas à Refinaria de Mataripe. “Caípe de Baixo é nossa vizinha, e acreditamos que o desenvolvimento econômico da região precisa caminhar junto com o desenvolvimento social das comunidades do nosso entorno. Com a parceria da Gerando Falcões, queremos contribuir para uma transformação duradoura, conectando as famílias a oportunidades de qualificação, trabalho e geração de renda”, afirma João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da empresa.

A atuação da Acelen junto às comunidades também inclui o Acelen Acender, equipamento social privado mantido pela companhia em Candeias e voltado à formação, inclusão socioprodutiva e fortalecimento das comunidades do entorno. Criado em 2023, o espaço já beneficiou diretamente mais de 760 pessoas, entre jovens, pescadores, marisqueiras e representantes de organizações da sociedade civil.

A empresa destinou mais de R$ 7 milhões à iniciativa, que acumula mais de 2,1 mil horas de aulas ministradas em programas como Jornada Jovem Acelen, Acelera OSC, Rede de Valor e Oficinas Acelen Acender.

Com a chegada da Gerando Falcões, a atuação ganha uma nova frente, baseada no acompanhamento das famílias e na articulação de oportunidades para o desenvolvimento do território. A perspectiva é que os resultados não se restrinjam à melhoria das condições de vida dos participantes, mas contribuam para que a própria comunidade tenha condições de sustentar seu desenvolvimento.

“O território tem que ser autossustentável. O território precisa encontrar uma forma de ser autossuficiente”, defende Cesar.

Meta de alcançar 1 milhão de pessoas

A implantação do escritório em Caípe de Baixo também integra um plano de expansão nacional da Gerando Falcões. Presente nos 26 estados e no Distrito Federal, a organização já alcançou mais de 21,5 mil pessoas com o programa Decolagem. Também contribuiu para transformar 17 comunidades por meio da tecnologia social Favela 3D (Dignas, Digitais e Desenvolvidas) e desenvolve projetos que já impactaram mais de 5,5 mil favelas.

A meta da instituição é retirar 1 milhão de pessoas da pobreza e levá-las à dignidade nos próximos dez anos. Para isso, pretende ampliar sua rede de Escritórios de Impacto, que atualmente conta com 14 unidades, para entre 40 e 100 escritórios em diferentes regiões do país.

O ritmo dessa expansão, entretanto, depende da capacidade de mobilizar recursos e atrair parceiros. Cesar aponta o financiamento como um dos principais entraves para ampliar o alcance das iniciativas.

“A gente assumiu uma meta pública o ano passado de tirar 1 milhão de pessoas da pobreza e levá-las para a dignidade nos próximos 10 anos. Hoje o grande gargalo social é o recurso”, afirma.