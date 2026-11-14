MUDANÇA

EUA ampliaram uso de ferramenta de IA para controlar voos 3 dias antes de pane geral que afetou 13 mil pousos e decolagens

O cancelamento dos voos deixou milhares de passageiros esperando nos aeroportos

Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:39

American Airlines Crédito: Divulgação

Mais de 2 mil voos foram cancelados neste sábado (14) nos Estados Unidos, após uma paralisação nacional de tráfego aéreo que começou na tarde de sexta-feira (13). O cancelamento dos voos deixou milhares de passageiros esperando nos aeroportos e forçou equipes esportivas a buscar meios de transporte alternativos.

Autoridades do governo Trump informaram que a introdução de novas tecnologias no sistema de controle de tráfego aéreo do país sobrecarregou equipamentos obsoletos, causando falhas "intermitentes" nas comunicações e no radar, o que resultou em uma paralisação dos voos por mais de quatro horas.

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Um número limitado de voos domésticos decolou após o encerramento da paralisação, por volta das 20h15 (22h15, no horário de Brasília). No entanto, os reflexos do problema ainda podem ser sentidos por alguns dias; segundo as autoridades, a expectativa é que o sistema volte a operar normalmente a tempo de lidar com o intenso fluxo de viagens durante o feriado de Ação de Graças, no dia 26 de novembro.

"Acredito que levaremos algum tempo para voltarmos à capacidade total", disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, em coletiva de imprensa. "Teremos que recuperar o tempo perdido."

De acordo com dados da Administração de Segurança de Transportes (TSA), mais de 2 milhões de pessoas passam pelos pontos de verificação de segurança dos aeroportos em um dia típico. Na quinta-feira, a agência inspecionou quase 2,5 milhões de pessoas Segundo o FlightRadar24, um site de rastreamento de voos, havia mais de 1 mil aeronaves em voo com destino a aeroportos dos EUA durante a paralisação nacional. Segundo o aplicativo de rastreamento de voos Flighty, havia mais de 30 mil partidas e chegadas programadas para o restante do dia.

Para Vikrant Vaze, professor do Dartmouth College especializado em logística da aviação comercial, pode levar dias para que o tráfego aéreo se normalize completamente após um evento dessa magnitude.

"Será preciso muita ginástica" para colocar todas as aeronaves, passageiros e tripulantes de cada companhia aérea de volta no lugar, diz ele.

A paralisação em âmbito nacional foi a primeira desde janeiro de 2023, quando outro sistema computacional fundamental da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) - que envia avisos aos pilotos - apresentou falha, e a segunda desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

Emily Brown e sua filha de 14 anos esperaram por mais de quatro horas, na sexta-feira, no aeroporto de Dallas, pelo voo para Columbus, Ohio, antes de desistirem. Elas viajavam para fazer uma surpresa à melhor amiga da filha. Em vez disso, Brown conta que a filha precisou se contentar em ligar para a amiga, aos prantos, ainda no aeroporto.

Ruth Coles ficou retida dentro do avião por mais de cinco horas após pousar no Aeroporto Internacional de Los Angeles, vinda de Newark, Nova Jersey. Segundo ela, os passageiros foram informados de que aguardavam a liberação de um portão de embarque/desembarque.

"O piloto dizia que informavam a ele que éramos os próximos da fila", relatou Coles.

Milhares de voos atrasados e cancelados

Em aeroportos por todo o país, passageiros observavam telas que indicavam atrasos ou corriam para encontrar ônibus ou trens rumo aos seus destinos.

Equipes esportivas com partidas agendadas para este fim de semana precisaram ajustar os horários dos jogos, buscar quartos de hotel, remarcar voos e fretar ônibus.

O time de futebol americano da Universidade de Auburn optou por viajar de ônibus para enfrentar a Mississippi State, e o horário da partida de sábado foi alterado. Outras universidades afetadas pela paralisação incluíram Baylor, Washington, Kansas State, Minnesota e Ole Miss.

Duffy incentivou as equipes de futebol americano da NCAA a entrarem em contato com a Administração Federal de Aviação para que o órgão possa priorizar voos destinados aos próximos jogos.

EUA expandiram ferramenta de IA 3 dias antes de paralisação

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, disse a repórteres na Casa Branca que ninguém correu perigo, uma vez que mais de 3 mil voos pousaram em segurança na sexta-feira.

Duffy culpou o Congresso por não ter aprovado mais verbas para novas tecnologias, ao mesmo tempo em que minimizou o fato de que a tentativa de implementar novas correções sobrecarregou o sistema. Ele sugeriu que mais interrupções poderiam ocorrer.

"Não imaginávamos que teríamos esse tipo de falha. Mas tivemos", disse ele. "Conseguimos analisar o que deu errado, reiniciar o sistema e retomar as operações. Mas episódios como este voltarão a acontecer."

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, participa de uma coletiva de imprensa ao lado do secretáro de Segurança Interna, Markwayne Mullin, em Washington

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, participa de uma coletiva de imprensa ao lado do secretáro de Segurança Interna, Markwayne Mullin, em Washington Foto: Alex Brandon/AP

Duffy afirmou que os problemas não estavam relacionados ao novo sistema da FAA, baseado em inteligência artificial, que a agência está implementando para ajudar a prever problemas no espaço aéreo, uma vez que esse sistema não tem ligação com a falha ocorrida na sexta-feira.

"Trata-se, na verdade, de equipamentos antigos. Nenhum dos novos equipamentos que foram instalados apresentou falha", disse Duffy

A FAA já substituiu milhares de fios de cobre antigos por linhas de fibra óptica e modernizou centenas de sistemas de rádio, como parte de uma reestruturação iniciada no ano passado, após o Congresso aprovar um financiamento de US$ 12,5 bilhões. Duffy e a Casa Branca defendiam a liberação de mais US$ 30 bilhões para concluir o trabalho, mas na sexta à noite o montante subiu.