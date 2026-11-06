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Ex-funcionários e colaboradores da Oi começam a receber indenizações; veja quem tem direito

Primeira etapa prevê pagamento de até R$ 15 mil por trabalhador, por meio de rateio proporcional; Justiça já destinou R$ 7,8 milhões aos ex-empregados

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:56

Oi já entrou em recuperação jufi
Oi já entrou em recuperação jufi Crédito: Divulgação

Ex-funcionários e colaboradores da Oi começaram a receber, nesta sexta-feira (6), pagamentos de verbas rescisórias de natureza indenizatória. Nesta primeira etapa, cada trabalhador poderá receber até R$ 15 mil, conforme o rateio dos recursos disponíveis e o valor dos créditos reconhecidos pela Justiça.

A distribuição será proporcional entre os trabalhadores desligados da empresa, classificados como credores extraconcursais. Isso significa que o pagamento considera tanto o montante devido a cada pessoa quanto o dinheiro disponível em caixa. Portanto, o teto de R$ 15 mil não representa um valor garantido para todos os beneficiários.

O início dos repasses foi aprovado pelos administradores judiciais Bruno Rezende e Adriano Pinto Machado e autorizado pela juíza Simone Gastesi Chevrand, titular da 7ª Vara Empresarial da Capital, no Rio de Janeiro.

A Justiça fluminense já destinou R$ 7,8 milhões ao pagamento de verbas salariais e rescisórias de pessoas que trabalharam na companhia. Os direitos trabalhistas de ex-funcionários estão entre as prioridades na distribuição dos recursos da massa falida.

Chu Ming: a arquiteta brasileira que criou o Orelhão

Nascida em Xangai, na China, Chu Ming Silveira chegou ao Brasil ainda criança com a família por Reprodução/Orelhao.arq.br
Foi em São Paulo que ela se formou em Arquitetura pela Universidade Mackenzie em 1964 e desenvolveu a carreira que a tornaria conhecida mundialmente pelo projeto do Orelhão por Reprodução/Orelhao.arq.br
Ao criar a proteção para os telefones públicos, Chu partiu do formato oval. Segundo a arquiteta, era 'a melhor forma acústica' para o projeto por Reprodução/Orelhao.arq.br
Quando foram lançados pela Companhia Telefônica Brasileira, em 1971, os protetores receberam os nomes de Chu I e Chu II, em homenagem à sua criadora. O público, porém, logo encontrou outros apelidos, até chegar ao definitivo Orelhão por Reprodução/Orelhao.arq.br
O projeto criado por Chu Ming ultrapassou as fronteiras brasileiras. Os primeiros Orelhões foram exportados para Moçambique em 1973, e versões do modelo ou inspiradas nele chegaram a países como Angola, Peru, Colômbia, Paraguai e China por Reprodução/Orelhao.arq.br
Pensado para unir funcionalidade e beleza ao mobiliário urbano, o Orelhão foi desenvolvido em versões para ambientes internos e externos. O modelo externo, feito de fibra de vidro, foi projetado para resistir às diferentes condições climáticas do Brasil por José Cruz/Agência Brasil
Criação de Chu Ming ganhou destaque no cinema com sua presença em O Agente Secreto, filme que resgata elementos marcantes da paisagem urbana brasileira por Reprodução
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Nascida em Xangai, na China, Chu Ming Silveira chegou ao Brasil ainda criança com a família por Reprodução/Orelhao.arq.br

Falência da Oi

A falência da Oi foi decretada novamente em 25 de agosto deste ano, pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os desembargadores rejeitaram recursos apresentados pelos bancos Bradesco e Itaú, que tentavam reverter a decisão.

A primeira decretação de falência ocorreu em novembro de 2025, após a empresa entrar em recuperação judicial em dezembro de 2022. A decisão foi suspensa depois de recursos dos bancos credores, que argumentavam que o encerramento das atividades poderia causar prejuízos a credores, clientes e funcionários.

Mesmo após a abertura de um segundo processo de recuperação judicial, a companhia não conseguiu solucionar sua situação financeira. A dívida estimada chegou a R$ 44 bilhões, envolvendo cerca de 164 mil credores.

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Trabalhadores Indenização Telefonia Móvel

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