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Falta de educação financeira gera recorde de golpes no país e aponta que 55% não entendem o próprio dinheiro

Aperto financeiro e endividamento atingem 39% das pessoas e afetam a saúde mental de 77% dos devedores com ansiedade

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:13

POLÍTICA RESTRITIVA: O Banco Central mantém os juros elevados para tentar conter a inflação, mas o
Quando o assunto é dinheiro, muita gente ainda fica no vermelho, de informação Crédito: Getty Images

Falar de dinheiro e educação financeira ainda é um desafio daqueles. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, em parceria com o Instituto Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o Ipespe, revela que 55% dos brasileiros admitem que entendem quase nada sobre as próprias finanças. E o problema não é falta de interesse, já que 91% dizem que o assunto é muito importante. O resultado dessa conta não fecha. Sem informação na mão, 39% da população já caiu em algum golpe bancário, o maior índice já visto no levantamento.

Finanças

A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
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A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
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A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Para piorar, o aperto no orçamento cobra uma conta alta no cotidiano. Com o endividamento batendo a porta de 39% das pessoas, a pressão das contas estoura direto na saúde. 77% dos devedores relatam impacto na saúde mental, enfrentando ansiedade e noites mal dormidas sem saber como vai ser o dia de amanhã.

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As bets na jogada e a insegurança na hora de poupar

O estudo da Febraban também colocou o dedo na ferida sobre o boom das plataformas online de apostas. Para 81% dos entrevistados, as bets jogam contra o orçamento da família. E não é só conversa de internet, não. 37% conhecem alguém próximo que sofreu prejuízos financeiros graves com esses jogos.

Enquanto a renda vai embora apostando, a ideia de fazer o dinheiro render fica para trás. A pesquisa aponta que 27% dos brasileiros dizem que não se sentem nem um pouco seguros para poupar ou aplicar recursos. Sem essa reserva de emergência, qualquer imprevisto vira uma bola de neve, deixando todo mundo mais vulnerável a promessas de ganho fácil no celular.

A falta de informação deixa refém milhares de brasileiros

Para muita gente, a ideia de investir ou montar aquela reserva de emergência parece um bicho de sete cabeças. E não é por acaso. O grande problema é que a falta de conhecimento sobre como o mercado funciona de verdade deixa todo mundo exposto a um perigo enorme. A ideia de conseguir dinheiro fácil.

Hoje em dia, basta rolar o feed das redes sociais ou abrir o WhatsApp para dar de cara com promessas milagrosas, mas aí mora perigo.

Golpistas estão cada vez mais rápidos e usam a engenharia social como estratégias cada vez mais sofisticadas para convencer e enganar até os mais atentos. Seja por link suspeito, pedido de PIX urgente e outras artimanhas bem planejadas.

E fica o alerta: educação financeira não é só investidor que precisa saber. Na prática, ter essa noção te blinda de muitas fraudes. Saber como funcionam os juros, entender o risco de cada negócio e aprender a desconfiar daquela "oportunidade imperdível" é o que separa o seu dinheiro do que vai para o golpista.

No fim das contas, dominar o básico sobre as suas finanças é o caminho mais seguro para sair do aperto, proteger o que é seu e fazer o saldo finalmente render no verde.

Existe um Projeto de Lei 2747/2024 quer levar a educação financeira para as salas de aula de escolas públicas e particulares de todo o país. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados e, agora, aguarda a escolha de um novo relator na Comissão de Educação.

Educação financeira vira ferramenta de proteção

O levantamento da 17ª edição do Observatório Febraban/IPESPE ouviu 3 mil pessoas, entre 12 e 26 de junho de 2025, nas cinco regiões do país. O estudo reúne diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e perfis socioeconômicos, permitindo identificar como a falta de informação afeta as escolhas dos consumidores e sua relação com o sistema financeiro.

Os dados ajudam a traçar um panorama das diferenças de acesso e compreensão de informações que influenciam decisões sobre dinheiro, crédito e investimentos.

Tags:

Golpe Golpe Virtual Finanças Educação

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