Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

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Juliana Rodrigues
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00
Comprar remédios de uso diário todo mês pesa no orçamento das famílias, mas o programa Farmácia Popular garante a retirada gratuita de 41 itens entre medicamentos essenciais, fraldas e absorventes , gerando uma economia de até R$ 8,8 mil por ano sem exigir burocracia ou cadastros complexos.
Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular
O cálculo do Ministério da Saúde considera o impacto financeiro para uma família de quatro pessoas que utiliza múltiplos itens do programa. A maior fatia dessa redução vem das fraldas geriátricas, cuja economia pode chegar a R$ 3.240 anuais.
Para quem cuida de doenças crônicas, o alívio no orçamento também é expressivo. Tratamentos combinados para Parkinson e diabetes podem poupar mais de R$ 2,5 mil por ano. O programa também cobre remédios para hipertensão, controle de colesterol e anticoncepcionais.
Alexandre PadilhaMinistro da Saúde
A presença das farmácias parceiras nos bairros garante que os tratamentos não sejam interrompidos. Isso evita complicações de saúde e internações, reduzindo também a pressão sobre os postos públicos de atendimento.
O acesso é simples e não exige cadastro prévio ou aprovação demorada. Qualquer pessoa em tratamento pode usar o benefício em estabelecimentos que exibem o cartaz "Aqui Tem Farmácia Popular".
Basta apresentar a carteira de identidade com foto, o número do CPF e uma receita médica (seja do SUS ou de profissionais particulares).
Fique atento aos prazos e exigências do balcão:
Validade da receita: As receitas para medicamentos de uso contínuo valem por até 180 dias.
Regra para fraldas: O benefício é restrito a pacientes com idade igual ou superior a 60 anos ou pessoas com deficiência.
Retirada por terceiros: Se o paciente estiver acamado ou com dificuldade de locomoção, um familiar pode retirar os itens levando uma procuração, além dos documentos oficiais e CPF do paciente e do próprio procurador.