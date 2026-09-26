TRATAMENTO SEM APERTO

Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

Programa garante medicamentos gratuitos em todo o Brasil e ajuda famílias a reduzir o peso dos gastos com tratamentos de uso contínuo

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

Programa Farmácia Popular Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

Comprar remédios de uso diário todo mês pesa no orçamento das famílias, mas o programa Farmácia Popular garante a retirada gratuita de 41 itens entre medicamentos essenciais, fraldas e absorventes , gerando uma economia de até R$ 8,8 mil por ano sem exigir burocracia ou cadastros complexos.

Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular 1 de 41

De onde vem essa economia

O cálculo do Ministério da Saúde considera o impacto financeiro para uma família de quatro pessoas que utiliza múltiplos itens do programa. A maior fatia dessa redução vem das fraldas geriátricas, cuja economia pode chegar a R$ 3.240 anuais.

Para quem cuida de doenças crônicas, o alívio no orçamento também é expressivo. Tratamentos combinados para Parkinson e diabetes podem poupar mais de R$ 2,5 mil por ano. O programa também cobre remédios para hipertensão, controle de colesterol e anticoncepcionais.

Presença nos bairros e alívio para a saúde

Esse é um programa essencial para a vida das pessoas, que atendeu, em 2025, mais de 27 milhões de brasileiros. Além de ampliar o acesso a medicamentos, o programa representa um alívio no orçamento das famílias, permitindo que esses recursos sejam destinados a outras necessidades Alexandre Padilha Ministro da Saúde

A presença das farmácias parceiras nos bairros garante que os tratamentos não sejam interrompidos. Isso evita complicações de saúde e internações, reduzindo também a pressão sobre os postos públicos de atendimento.

Passo a passo para retirar seus remédios sem complicação

O acesso é simples e não exige cadastro prévio ou aprovação demorada. Qualquer pessoa em tratamento pode usar o benefício em estabelecimentos que exibem o cartaz "Aqui Tem Farmácia Popular".

Basta apresentar a carteira de identidade com foto, o número do CPF e uma receita médica (seja do SUS ou de profissionais particulares).

Fique atento aos prazos e exigências do balcão:

Validade da receita: As receitas para medicamentos de uso contínuo valem por até 180 dias.

Regra para fraldas: O benefício é restrito a pacientes com idade igual ou superior a 60 anos ou pessoas com deficiência.