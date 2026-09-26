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Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

Programa garante medicamentos gratuitos em todo o Brasil e ajuda famílias a reduzir o peso dos gastos com tratamentos de uso contínuo

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

Programa Farmácia Popular
Programa Farmácia Popular Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

Comprar remédios de uso diário todo mês pesa no orçamento das famílias, mas o programa Farmácia Popular garante a retirada gratuita de 41 itens entre medicamentos essenciais, fraldas e absorventes , gerando uma economia de até R$ 8,8 mil por ano sem exigir burocracia ou cadastros complexos.

Mais de 40 remédios e itens para pegar gratuitamente na Farmácia Popular

Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Glibenclamida 5mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Alendronato de sódio 70mg - para o tratamento de osteoporose. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

De onde vem essa economia

O cálculo do Ministério da Saúde considera o impacto financeiro para uma família de quatro pessoas que utiliza múltiplos itens do programa. A maior fatia dessa redução vem das fraldas geriátricas, cuja economia pode chegar a R$ 3.240 anuais.

Para quem cuida de doenças crônicas, o alívio no orçamento também é expressivo. Tratamentos combinados para Parkinson e diabetes podem poupar mais de R$ 2,5 mil por ano. O programa também cobre remédios para hipertensão, controle de colesterol e anticoncepcionais.

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Presença nos bairros e alívio para a saúde

Esse é um programa essencial para a vida das pessoas, que atendeu, em 2025, mais de 27 milhões de brasileiros. Além de ampliar o acesso a medicamentos, o programa representa um alívio no orçamento das famílias, permitindo que esses recursos sejam destinados a outras necessidades

Alexandre Padilha

Ministro da Saúde

A presença das farmácias parceiras nos bairros garante que os tratamentos não sejam interrompidos. Isso evita complicações de saúde e internações, reduzindo também a pressão sobre os postos públicos de atendimento.

Passo a passo para retirar seus remédios sem complicação

O acesso é simples e não exige cadastro prévio ou aprovação demorada. Qualquer pessoa em tratamento pode usar o benefício em estabelecimentos que exibem o cartaz "Aqui Tem Farmácia Popular".

Basta apresentar a carteira de identidade com foto, o número do CPF e uma receita médica (seja do SUS ou de profissionais particulares).

Fique atento aos prazos e exigências do balcão:

Validade da receita: As receitas para medicamentos de uso contínuo valem por até 180 dias.

Regra para fraldas: O benefício é restrito a pacientes com idade igual ou superior a 60 anos ou pessoas com deficiência.

Retirada por terceiros: Se o paciente estiver acamado ou com dificuldade de locomoção, um familiar pode retirar os itens levando uma procuração, além dos documentos oficiais e CPF do paciente e do próprio procurador.

Tags:

Saúde Unidades Descredenciadas do Programa Farmácia Popular Economia Farmácia

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