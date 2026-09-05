ECONOMIA SOLIDÁRIA

Festival Primaverão mobiliza 550 voluntários e fortalece economia circular e solidária em Salvador

Brechó do Bem recebe cerca de 600 peças por mês e integra ações sociais mantidas durante todo o ano pela Paróquia Ascensão do Senhor

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

A mobilização reúne pessoas que participam desde a primeira edição e famílias de diferentes gerações trabalhando juntas Crédito: ARLEY PRATES/DIVULGAÇÃO

Muito antes do público chegar ao Festival Primaverão, centenas de voluntários estão envolvidos na preparação do evento. Neste ano, cerca de 550 pessoas participam da realização da 13ª edição do festival da Paróquia Ascensão do Senhor, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na área verde da igreja, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na verdade, o trabalho começou no início do ano, com reuniões de planejamento, captação de recursos, formação das equipes e organização das diferentes áreas do festival. Estrutura, barracas, bilheteria, caixa, decoração, captação, financeiro, palco e backstage estão entre as frentes que contam com trabalho voluntário. A mobilização reúne pessoas que participam desde a primeira edição e famílias de diferentes gerações trabalhando juntas.

“O voluntário é o Primaverão. O símbolo maior e o motor propulsor do Primaverão é o voluntário que doa seus recursos humanos e, até financeiros, para que o Primaverão aconteça”, afirma o pároco da Ascensão do Senhor, padre Manoel Oliveira Filho. Segundo ele, a mobilização nasce da fé e do sentimento de pertencimento à comunidade. “É esta fé que nos une e nos mobiliza. Desde voluntários, passando por apoiadores e patrocinadores, artistas e todos os envolvidos. Fé em Deus e fé em um outro mundo possível”.

A renda do Primaverão é destinada às ações do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, que atende mais de 300 pessoas, sendo famílias de migrantes, da Feira Solidária, dos adolescentes atendidos pelo Coral Aponte e pela turma de violinos. Entre as iniciativas desenvolvidas ao longo do ano estão o Brechó do Bem e a Feira Solidária, que também estarão presentes no festival.

Doação e reaproveitamento

O Brechó do Bem recebe cerca de 600 peças doadas por mês, entre roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos de moda praia e academia. Dez voluntários atuam de forma ativa no projeto durante o ano e, no Primaverão, cerca de 25 pessoas trabalham no espaço.

“Os itens vêm 100% de doações. As peças são recolhidas, passam por uma triagem e as roupas, em sua maioria, são lavadas em parceria com a Nossa Lavanderia”, explica Verena Marques, coordenadora do Brechó do Bem. O que não é aproveitado pelo brechó, mas permanece em condições de uso, é destinado a instituições, pessoas em situação de rua ou a caixas coletoras de empresas que dão nova destinação às peças. Durante o festival, algumas barracas também recolhem plásticos descartáveis, encaminhados ao Ecoponto existente na paróquia.

Economia solidária

A Feira Solidária estará no Primaverão com 12 empreendedores, que vão comercializar artesanato, costura criativa, bolsas, sapatos de couro, roupas para pets, bijuterias e outros produtos. De acordo com Priscila Santos Freitas, assistente social do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, o projeto reúne atualmente 18 expositores e a paróquia disponibiliza gratuitamente o espaço para que os pequenos empreendedores possam comercializar seus produtos e gerar renda para suas famílias. Os próprios participantes também atuam na gestão da iniciativa, estimulando a autonomia do grupo.

Priscila destaca ainda que os projetos sociais e o trabalho voluntário têm caráter permanente e continuam após o Primaverão. Além do Brechó do Bem e da Feira Solidária, voluntários atuam durante todo o ano em iniciativas como o Coral Aponte, o projeto de Cordas e a Pastoral do Migrante.

Para padre Manoel, essa rede formada por doação, voluntariado, reaproveitamento e geração de recursos amplia o papel da comunidade. “Uma paróquia não é, apenas, um espaço de prestação de serviços religiosos, mas um tempo/lugar de encontros humanizados e humanizantes.” E resume: “O Primaverão é um grande mutirão de humanização das relações.”

Serviço

O que: Festival Primaverão 2026

Quando: 18, 19 e 20 de setembro de 2026

Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – CAB, Salvador (BA)

Ingressos/entrada: R$ 20 por pessoa/dia