HORA DE REFAZER AS ESCALAS

Fim da escala 6x1 muda rotina de 14,8 milhões de trabalhadores CLT; veja os setores mais afetados

Nova regra garante duas folgas semanais sem redução salarial, mas o impacto varia conforme a jornada já praticada em cada setor

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:27

Turismo e serviços lideram os setores que precisam ajustar os turnos imediatamente Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A garantia de dois dias de descanso semanal sem corte no salário virou direito definitivo para 14,8 milhões de trabalhadores formais com a promulgação da PEC 221/2019 do Fim da Escala 6x1 pelo Congresso Nacional. A mudança constitucional extingue a rotina de seis dias contínuos de trabalho para um de folga e obriga estabelecimentos da Bahia e do país a adotarem a escala 5x2 para proteger o poder de compra e o bem-estar do trabalhador com carteira assinada.

Veja o que muda com fim da escala 6x1 1 de 14

Quase 30% de todos os empregos formais ou empregos com carteira assinada do país entram automaticamente nessa virada de chave. No entanto, um raio-X exclusivo nos dados do mercado de trabalho mostra que o impacto nas empresas será bem diferente do que está no papel. São cerca de 39% dos profissionais com carteira assinada que já cumprem rotinas reais de até 40 horas semanais no início deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Turismo e aviação lideram setores afetados pela folga dupla

Companhias aéreas e meios de hospedagem lideram a lista de setores afetados pelo fim da 6x1 em todo o território nacional. Mais da metade (53,2%) dos aeroviários e aeronautas no transporte aéreo registrava a escala de seis dias de trabalho consecutivos até o fim do ano passado. No setor de alojamento, que engloba hotéis, pousadas e albergues essenciais para o turismo baiano, o índice de empregados submetidos à rotina intensa somava 52%.

Outros setores afetados pelo fim da 6x1 vão sentir bem menos a mudança. Distribuidoras de eletricidade e gás, por exemplo, mantinham apenas 10% e 11,8% dos seus quadros sob a jornada antiga.

Os pequenos negócios e microempresas concentram proporcionalmente mais profissionais nesse regime (cerca de 35% do total de funcionários). Porém, são as médias e grandes corporações que concentram o maior volume bruto de trabalhadores beneficiados, somando 7,9 milhões de pessoas sob o fim da escala 6x1.

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Transição da jornada 5x2 começa imediatamente após promulgação

Sessenta dias é o prazo exato para começar a transição gradual da rotina nas empresas após a publicação da Emenda Constitucional 221/2019. A jornada de trabalho semanal máxima sofre seu primeiro corte imediato nesse momento, caindo de 44 para 42 horas obrigatórias.

Doze meses após a promulgação, a fase definitiva é concluída com a redução da jornada para 40 horas semanais cravadas no teto do país.

A redução da jornada semanal prevê duas etapas de transição, com limite de 42 horas nos primeiros 60 dias após a promulgação e de 40 horas a partir de 12 meses Crédito: Ilustração, IA

Adaptação nas empresas enfrenta desafio entre lei e rotina

Cinquenta milhões de brasileiros com empregos formais ou empregos com carteira assinada dividem o mercado de trabalho com mais de 53 milhões de informais, autônomos e servidores públicos que não entram nesse cálculo inicial de transição.

O fim da escala 6x1 expõe ainda um descompasso curioso apontado por cruzamentos entre a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Pnad do IBGE:

Papel assinado: 73,8% dos contratos registrados previam jornadas longas, entre 41 e 44 horas semanais.

Prática diária: apenas 35,8% dos trabalhadores realmente cumpriam toda essa carga presencial no início de 2026.

Efeito prático: a redução da jornada para 40 horas vai oficializar um benefício que milhões de trabalhadores já praticavam por acordos informais ou escalas flexíveis.