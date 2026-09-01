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Fim da escala 6x1 pode levar até 30 anos para ser absorvido pela economia, diz CNI

Para evitar demissões ou cortes salariais, produtividade teria de crescer até 8,5% de imediato e ainda mais em setores como comércio e agropecuária

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:37

Fim da escala 6x1
A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 traz à tona um dilema direto para o dia a dia dos negócios: como conceder mais folgas sem inviabilizar o funcionamento Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A discussão nacional sobre o fim da escala 6x1 coloca em pratos limpos o histórico dilema do mercado de trabalho brasileiro: como garantir mais tempo livre ao trabalhador sem desorganizar a estrutura financeira das empresas? Segundo projeção apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a resposta a essa equação pode exigir um período de adaptação de 15 a 30 anos.

Para que a conta feche sem demissões ou cortes salariais, a produtividade do trabalhador brasileiro precisaria aumentar de imediato entre 8,3% e 8,5%. Contudo, nas atividades que mais movimentam a economia regional, o esforço exigido seria ainda maior: o setor de comércio precisaria elevar a produtividade em 10,6%, enquanto a agropecuária teria de alcançar um aumento de 13,6%.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

O presidente da CNI, Ricardo Alban, depois da publicação do levantamento alertou para os sobre as consequências para a população:

“Não existe redução de jornada imposta por lei que não afete empregos, salários e produção. Nos três cenários, os trabalhadores perdem”.

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Desafios operacionais para o setor produtivo

Escalas de plantão encarecidas: setores que operam de segunda a domingo terão de contratar novos profissionais para preencher as lacunas das folgas estendidas. Nas últimas quatro décadas (1981 a 2024), a produção por hora no Brasil subiu apenas 0,5% ao ano.

Pressão sobre o pequeno empreendedor: pequenos negócios têm margens de lucro reduzidas e menor capacidade de absorver o aumento repentino nos custos de contratação. Nos últimos seis anos, a taxa caiu para 0,28% anuais. Nesse passo, o país levará cerca de 17 anos para cobrir o buraco gerado pela nova escala

Defasagem histórica: a taxa média de crescimento da produtividade no Brasil nas últimas décadas é insuficiente para neutralizar os custos da proposta no curto prazo. A indústria do país amarga a 91ª posição global em produção por hora trabalhada e o 100º lugar por funcionário.

Busca por um ponto de equilíbrio

A entidade argumenta que reformas que incentivem a qualificação profissional e a inovação tecnológica precisam anteceder ou acompanhar as mudanças na Legislação Trabalhista, garantindo que o avanço social não resulte em perda de postos de trabalho formais.

discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 traz à tona um dilema direto para o dia a dia dos negócios: como conceder mais folgas sem inviabilizar o funcionamento. Segundo a projeção, o fim desse regime causará um corte imediato de 7,8% nas horas trabalhadas no Brasil, exigindo um nível de reorganização que os pequenos e médios empresários dificilmente absorverão sem repassar custos.

Risco para os empregos e salários

Comentaristas e líderes do setor produtivo apontam que a conta do encarecimento das escalas operacionais acabará sendo dividida com o cidadão comum, seja no aumento da inflação dos serviços ou no freio para novas contratações formais.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, ressalta que o avanço da proposta no Congresso precisa levar em conta a realidade do ambiente de negócios.

“O desempenho brasileiro mostra que a redução do tempo de trabalho só é sustentável se houver condições que permitam elevar a eficiência econômica. O desafio é bem maior do que condensar em menos tempo o mesmo esforço. São necessárias condições estruturais capazes de tornar o trabalho mais eficiente”, adverte o líder empresarial.

Tags:

Brasil Trabalhadores Economia Escala 6x1 Politica

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