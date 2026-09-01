O BRASIL DO AMANHÃ

Fim da escala 6x1 pode levar até 30 anos para ser absorvido pela economia, diz CNI

Para evitar demissões ou cortes salariais, produtividade teria de crescer até 8,5% de imediato e ainda mais em setores como comércio e agropecuária

Matheus Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:37

A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 traz à tona um dilema direto para o dia a dia dos negócios: como conceder mais folgas sem inviabilizar o funcionamento Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A discussão nacional sobre o fim da escala 6x1 coloca em pratos limpos o histórico dilema do mercado de trabalho brasileiro: como garantir mais tempo livre ao trabalhador sem desorganizar a estrutura financeira das empresas? Segundo projeção apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a resposta a essa equação pode exigir um período de adaptação de 15 a 30 anos.



Para que a conta feche sem demissões ou cortes salariais, a produtividade do trabalhador brasileiro precisaria aumentar de imediato entre 8,3% e 8,5%. Contudo, nas atividades que mais movimentam a economia regional, o esforço exigido seria ainda maior: o setor de comércio precisaria elevar a produtividade em 10,6%, enquanto a agropecuária teria de alcançar um aumento de 13,6%.



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O presidente da CNI, Ricardo Alban, depois da publicação do levantamento alertou para os sobre as consequências para a população:

“Não existe redução de jornada imposta por lei que não afete empregos, salários e produção. Nos três cenários, os trabalhadores perdem”.

Desafios operacionais para o setor produtivo

Escalas de plantão encarecidas: setores que operam de segunda a domingo terão de contratar novos profissionais para preencher as lacunas das folgas estendidas. Nas últimas quatro décadas (1981 a 2024), a produção por hora no Brasil subiu apenas 0,5% ao ano.

Pressão sobre o pequeno empreendedor: pequenos negócios têm margens de lucro reduzidas e menor capacidade de absorver o aumento repentino nos custos de contratação. Nos últimos seis anos, a taxa caiu para 0,28% anuais. Nesse passo, o país levará cerca de 17 anos para cobrir o buraco gerado pela nova escala

Defasagem histórica: a taxa média de crescimento da produtividade no Brasil nas últimas décadas é insuficiente para neutralizar os custos da proposta no curto prazo. A indústria do país amarga a 91ª posição global em produção por hora trabalhada e o 100º lugar por funcionário.

Busca por um ponto de equilíbrio

A entidade argumenta que reformas que incentivem a qualificação profissional e a inovação tecnológica precisam anteceder ou acompanhar as mudanças na Legislação Trabalhista, garantindo que o avanço social não resulte em perda de postos de trabalho formais.

A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 traz à tona um dilema direto para o dia a dia dos negócios: como conceder mais folgas sem inviabilizar o funcionamento. Segundo a projeção, o fim desse regime causará um corte imediato de 7,8% nas horas trabalhadas no Brasil, exigindo um nível de reorganização que os pequenos e médios empresários dificilmente absorverão sem repassar custos.

Risco para os empregos e salários

Comentaristas e líderes do setor produtivo apontam que a conta do encarecimento das escalas operacionais acabará sendo dividida com o cidadão comum, seja no aumento da inflação dos serviços ou no freio para novas contratações formais.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, ressalta que o avanço da proposta no Congresso precisa levar em conta a realidade do ambiente de negócios.