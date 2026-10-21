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Fim das fraudes contra idosos? Projeto de lei quer obrigar bancos a criarem canal 24h e bloqueios de segurança para evitar golpes financeiros

PL 2994/26 propõe novas regras ao setor bancário para proteger aposentados e beneficiários do BPC

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:04

O golpe da falsa escritura cresce no Brasil e exige atenção redobrada, principalmente entre os mais velhos
Aposentados e BPC: Proposta avança na Câmara para barrar movimentações atípicas no orçamento familiar Crédito: Senguliv, Pexels

A criação de um canal de atendimento 24 horas e o bloqueio imediato de movimentações suspeitas em aplicativos bancários podem virar exigência obrigatória para proteger idosos, aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) contra fraudes. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2994/26 institui o Estatuto Nacional de Proteção Financeira da Pessoa Idosa e impõe novas travas de segurança às instituições financeiras para conter golpes no orçamento familiar.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

PL veta empréstimos abusivos e cartões sem pedido prévio

A proposta do deputado Duda Ramos (Pode-RR) tramita na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo e altera diretamente o Estatuto da Pessoa Idosa. O objetivo central foca em garantir a proteção financeira da pessoa idosa contra a ação rápida de estelionatários digitais que atuam via Pix, clonagem de voz e uso ilícito de inteligência artificial.

Para coibir o assédio comercial, a matéria estabelece exigências para a concessão de crédito consignado, empréstimos pessoais e emissão de cartões. Qualquer operação de crédito consignado que comprometa fatia relevante da renda exigirá critérios mais rígidos de aprovação, protegendo diretamente quem depende do BPC e da aposentadoria paga pelo INSS.

Clonagem de voz e IA aceleram disparada de golpes

A urgência do debate envolve o uso de ferramentas sofisticadas no crime organizado. A proteção financeira da pessoa idosa precisa evoluir no mesmo ritmo das novas tecnologias de invasão de contas e engenharia social.

Golpes praticados por falsas centrais de atendimento, falsos familiares, empréstimos fraudulentos, engenharia social, clonagem de identidade, invasões de contas, fraudes envolvendo Pix, utilização indevida de biometria, fraudes impulsionadas por inteligência artificial e deepfakes passaram a integrar a realidade de milhares de famílias brasileiras

Duda Ramos

Deputada e autora do projeto

Idosos de áreas isoladas ganham atendimento prioritário

Outro ponto exclusivo do texto assegura que a proteção financeira da pessoa idosa alcance regiões isoladas do país. A aplicação das normas prevê atenção prioritária e canais adaptados para a Amazônia Legal, comunidades indígenas, territórios quilombolas e zonas rurais, onde a conectividade frágil facilita o impacto dos golpes contra idosos.

Bancos assumem bloqueio imediato em transações suspeitas de fraude

Ao imputar responsabilidade primária aos bancos, a lei força a criação de sistemas operacionais ininterruptos. A ideia é permitir que a comunicação sobre fraudes financeiras ocorra no instante do crime, o que permite a proteção financeira da pessoa idosa através da paralisia imediata do dinheiro movimentado.

Com esse cerco digital, o Congresso busca resguardar os valores acumulados durante toda a vida de trabalho na aposentadoria. As novas regras de segurança travam a ação de criminosos e mitigam os efeitos destrutivos de fraudes financeiras e golpes contra idosos.

Tramitação na Câmara antecede votação no Senado

As travas sobre o crédito consignado e o uso indevido de biometria seguem em análise nas comissões permanentes da Câmara. Sem necessidade de votação em plenário, a menos que haja recurso, a matéria para barrar golpes contra idosos e reforçar a proteção financeira da pessoa idosa segue para apreciação no Senado Federal antes da sanção presidencial.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

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Idosos Golpe Virtual Aposentadoria Aposentados Golpe Digital

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