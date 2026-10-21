Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:04
A criação de um canal de atendimento 24 horas e o bloqueio imediato de movimentações suspeitas em aplicativos bancários podem virar exigência obrigatória para proteger idosos, aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) contra fraudes. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2994/26 institui o Estatuto Nacional de Proteção Financeira da Pessoa Idosa e impõe novas travas de segurança às instituições financeiras para conter golpes no orçamento familiar.
Veja os tipos mais comuns de fraude virtual
A proposta do deputado Duda Ramos (Pode-RR) tramita na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo e altera diretamente o Estatuto da Pessoa Idosa. O objetivo central foca em garantir a proteção financeira da pessoa idosa contra a ação rápida de estelionatários digitais que atuam via Pix, clonagem de voz e uso ilícito de inteligência artificial.
Para coibir o assédio comercial, a matéria estabelece exigências para a concessão de crédito consignado, empréstimos pessoais e emissão de cartões. Qualquer operação de crédito consignado que comprometa fatia relevante da renda exigirá critérios mais rígidos de aprovação, protegendo diretamente quem depende do BPC e da aposentadoria paga pelo INSS.
A urgência do debate envolve o uso de ferramentas sofisticadas no crime organizado. A proteção financeira da pessoa idosa precisa evoluir no mesmo ritmo das novas tecnologias de invasão de contas e engenharia social.
Duda RamosDeputada e autora do projeto
Outro ponto exclusivo do texto assegura que a proteção financeira da pessoa idosa alcance regiões isoladas do país. A aplicação das normas prevê atenção prioritária e canais adaptados para a Amazônia Legal, comunidades indígenas, territórios quilombolas e zonas rurais, onde a conectividade frágil facilita o impacto dos golpes contra idosos.
Ao imputar responsabilidade primária aos bancos, a lei força a criação de sistemas operacionais ininterruptos. A ideia é permitir que a comunicação sobre fraudes financeiras ocorra no instante do crime, o que permite a proteção financeira da pessoa idosa através da paralisia imediata do dinheiro movimentado.
Com esse cerco digital, o Congresso busca resguardar os valores acumulados durante toda a vida de trabalho na aposentadoria. As novas regras de segurança travam a ação de criminosos e mitigam os efeitos destrutivos de fraudes financeiras e golpes contra idosos.
As travas sobre o crédito consignado e o uso indevido de biometria seguem em análise nas comissões permanentes da Câmara. Sem necessidade de votação em plenário, a menos que haja recurso, a matéria para barrar golpes contra idosos e reforçar a proteção financeira da pessoa idosa segue para apreciação no Senado Federal antes da sanção presidencial.
Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento