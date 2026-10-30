Fim do 'não aceitamos essa bandeira': mudança no vale-refeição e alimentação entra em vigor em novembro

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:15
A obrigatoriedade de aceitação de todas as bandeiras de vale-refeição e vale-alimentação pelas maquininhas habilitadas entra em vigor em novembro no comércio de todo o país. A mudança regulatória acaba com a recusa do benefício em restaurantes e supermercados por restrição de operadora. Na prática, a bandeira impressa nos cartões da Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash ou Swile deixa de ser um obstáculo e vira apenas o nome de quem gerencia o seu saldo.
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Diferente do mercado de cartões tradicionais, onde o crédito já roda sem barreiras em qualquer maquininha há anos, o mercado de benefícios vivia engessado por contratos de exclusividade. Com a chegada da fase final da regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), viabilizada pelo Decreto nº 12.712, a chamada interoperabilidade entra em cena para destravar o consumo do baiano na hora do almoço e das compras do mês.
A regra é clara e direta. A maquininha do estabelecimento agora enxerga a função do cartão, e não a empresa que emitiu. Se o restaurante ou mercado aceita vale, ele terá que aceitar o seu cartão vale-refeição ou cartão vale-alimentação, independente do logotipo gravado nele.
O processo elimina a necessidade de o dono do restaurante assinar dezenas de contratos individuais com cada empresa de benefício. Se a maquininha está pronta para receber saldo de alimentação, a transação acontece na hora, operando exatamente com a mesma fluidez de uma compra no débito.
A liberdade do uso aumenta, mas a regra de uso continua restrita aos locais voltados para alimentação humana. O cartão vale-refeição segue destinado para refeições prontas em restaurantes, lanchonetes, marmitarias e praças de alimentação. Já o cartão vale-alimentação permanece exclusivo para a compra de gêneros alimentícios em supermercados, hortifrútis, mercearias e padarias.
Vale lembrar que o cerco contra os desvios de finalidade continua fechado. Usar o saldo para pagar compras em farmácias, mensalidades de academia, bebidas alcoólicas ou serviços de conveniência continua expressamente proibido pela legislação federal.
Não há reajuste no saldo disponível. O valor depositado pela sua empresa continua exatamente o mesmo no final do mês, pois as novas regras do vale-alimentação e do vale-refeição não alteram o montante pago pelo empregador.
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O benefício real dessa mudança está no seu poder de escolha e no ganho de tempo. O dinheiro que já é seu ganha mais giro no comércio local, eliminando o estresse de procurar onde almoçar com base na bandeira que o garçom aceita.
Mesmo com a interoperabilidade das maquininhas, a destinação dos dois benefícios continua bem dividida pelo PAT:
Vale-Refeição (VR): focado no consumo diário e imediato. Deve ser utilizado para comprar pratos prontos, lanches e refeições durante o expediente de trabalho.
Vale-Alimentação (VA): voltado para a compra de insumos. Deve ser usado no mercado para abastecer a despensa de casa com alimentos in natura ou processados.
Os comerciantes ganham um alívio financeiro pesado com o limite fixado nas tarifas. A taxa máxima de desconto (conhecida como taxa de MDR) cobrada pelas operadoras sobre cada venda foi limitada a no máximo 3,6%.
A tarifa de intercâmbio foi travada em no máximo 2%, e qualquer cobrança de taxa extra por fora foi proibida. Para ilustrar o impacto no caixa do pequeno empresário. Em uma conta de R$ 70,00 no almoço, o desconto máximo retido pela operadora será de apenas R$ 2,52.
Além das taxas reduzidas, o dinheiro da venda vai cair no caixa do comerciante na metade do tempo. O prazo limite para o repasse dos valores caídos na maquininha caiu de 30 para até 15 dias corridos, o que garante fôlego renovado para o capital de giro dos estabelecimentos.
As empresas de benefício e estabelecimentos que tentarem burlar o sistema de interoperabilidade estarão sujeitos a punições. As sanções incluem desde multas administrativas pesadas e autuações, até o descredenciamento definitivo do sistema do PAT e o cancelamento dos incentivos fiscais concedidos às empresas envolvidas.
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