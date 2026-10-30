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Fim do 'não aceitamos essa bandeira': mudança no vale-refeição e alimentação entra em vigor em novembro

Exclusividade de bandeiras deixa de existir em novembro; veja como fica a aceitação do vale-alimentação e refeição

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:15

Descubra quais números evitar na sua senha do cartão para não ser vítima de fraude
Fim da exclusividade: Marcas como Alelo, VR, Ticket, Flash e Swile passam a ser aceitas sem restrição de operadora Crédito: Freepik

A obrigatoriedade de aceitação de todas as bandeiras de vale-refeição e vale-alimentação pelas maquininhas habilitadas entra em vigor em novembro no comércio de todo o país. A mudança regulatória acaba com a recusa do benefício em restaurantes e supermercados por restrição de operadora. Na prática, a bandeira impressa nos cartões da Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash ou Swile deixa de ser um obstáculo e vira apenas o nome de quem gerencia o seu saldo.

Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva
O Ministério do Trabalho reforça que o uso indevido do benefício para itens não alimentares sujeita os estabelecimentos e empresas a penalidades. por Reprodução/Canva
O saldo do benefício permanece restrito exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas. por Reprodução/Canva
Com a interoperabilidade, trabalhadores terão mais opções de estabelecimentos para realizar as compras essenciais do mês. por Reprodução/Canva
Supermercados e hipermercados passam a aceitar cartões de diferentes operadoras, mas a restrição de itens alimentícios continua valendo. por Reprodução/Canva
A ampliação da rede credenciada busca intensificar a concorrência entre as operadoras e facilitar o dia a dia do consumidor. por Reprodução/Canva
Produtos de limpeza doméstica, a exemplo dos detergentes, não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de bazar e vestuário não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Roupas, calçados e acessórios de vestuário permanecem vedados, mesmo quando vendidos em supermercados. por Reprodução/Canva
Produtos para o cabelo e cuidados capilares, como o shampoo, não podem ser adquiridos com o benefício. por Reprodução/Canva
Cremes hidratantes e produtos cosméticos corporais ou faciais continuam vedados, não podendo ser adquiridos com o saldo do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Itens de cuidado diário, como desodorantes, seguem vedados para compra com o saldo do vale. por Reprodução/Canva
A compra de charutos e outros derivados do fumo continua vedada com o benefício. por Reprodução/Canva
Artigos de higiene pessoal, como sabonetes, continuam fora da lista de compras permitidas com o vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Produtos de tabacaria, como cigarros, permanecem estritamente proibidos pela regulamentação do PAT. por Reprodução/Canva
Bebidas destiladas continuam totalmente excluídas do escopo de utilização do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Bebidas alcoólicas, como cervejas, continuam proibidas e não podem ser pagas com o auxílio. por Reprodução/Canva
Vinhos e demais bebidas fermentadas seguem fora da lista de itens permitidos nos supermercados. por Reprodução/Canva
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Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva

Diferente do mercado de cartões tradicionais, onde o crédito já roda sem barreiras em qualquer maquininha há anos, o mercado de benefícios vivia engessado por contratos de exclusividade. Com a chegada da fase final da regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), viabilizada pelo Decreto nº 12.712, a chamada interoperabilidade entra em cena para destravar o consumo do baiano na hora do almoço e das compras do mês.

Aceitação de qualquer bandeira vira obrigatória em novembro

A regra é clara e direta. A maquininha do estabelecimento agora enxerga a função do cartão, e não a empresa que emitiu. Se o restaurante ou mercado aceita vale, ele terá que aceitar o seu cartão vale-refeição ou cartão vale-alimentação, independente do logotipo gravado nele.

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O processo elimina a necessidade de o dono do restaurante assinar dezenas de contratos individuais com cada empresa de benefício. Se a maquininha está pronta para receber saldo de alimentação, a transação acontece na hora, operando exatamente com a mesma fluidez de uma compra no débito.

Restaurantes e mercados têm de aceitar todos os cartões

A liberdade do uso aumenta, mas a regra de uso continua restrita aos locais voltados para alimentação humana. O cartão vale-refeição segue destinado para refeições prontas em restaurantes, lanchonetes, marmitarias e praças de alimentação. Já o cartão vale-alimentação permanece exclusivo para a compra de gêneros alimentícios em supermercados, hortifrútis, mercearias e padarias.

Vale lembrar que o cerco contra os desvios de finalidade continua fechado. Usar o saldo para pagar compras em farmácias, mensalidades de academia, bebidas alcoólicas ou serviços de conveniência continua expressamente proibido pela legislação federal.

Valor do benefício permanece sem alteração na lei

Não há reajuste no saldo disponível. O valor depositado pela sua empresa continua exatamente o mesmo no final do mês, pois as novas regras do vale-alimentação e do vale-refeição não alteram o montante pago pelo empregador.

Veja quais são os alimentos que protegem o intestino

Feijão por Sebastião José de Araújo/Embrapa
Aveia por
Banana  por Imagem: Esin Deniz | Shutterstock
Mamão por Imagem: Inna Dodor | Shutterstock
Laranja por Wenderson Araujo/Divulgação
Lentilha  por
Grão-de-bico  por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Mandioca  por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
Batata-doce  por
Linhaça  por Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock
Chia por Shutterstock
Iogurte natural por
Kefir por Shutterstock
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Feijão por Sebastião José de Araújo/Embrapa

O benefício real dessa mudança está no seu poder de escolha e no ganho de tempo. O dinheiro que já é seu ganha mais giro no comércio local, eliminando o estresse de procurar onde almoçar com base na bandeira que o garçom aceita.

Destinação separa compras no mercado de refeições prontas

Mesmo com a interoperabilidade das maquininhas, a destinação dos dois benefícios continua bem dividida pelo PAT:

Vale-Refeição (VR): focado no consumo diário e imediato. Deve ser utilizado para comprar pratos prontos, lanches e refeições durante o expediente de trabalho.

Vale-Alimentação (VA): voltado para a compra de insumos. Deve ser usado no mercado para abastecer a despensa de casa com alimentos in natura ou processados.

interoperabilidade reduz taxas cobradas dos comerciantes

Os comerciantes ganham um alívio financeiro pesado com o limite fixado nas tarifas. A taxa máxima de desconto (conhecida como taxa de MDR) cobrada pelas operadoras sobre cada venda foi limitada a no máximo 3,6%.

A tarifa de intercâmbio foi travada em no máximo 2%, e qualquer cobrança de taxa extra por fora foi proibida. Para ilustrar o impacto no caixa do pequeno empresário. Em uma conta de R$ 70,00 no almoço, o desconto máximo retido pela operadora será de apenas R$ 2,52.

Multas severas punem estabelecimentos que recusarem cartões

Além das taxas reduzidas, o dinheiro da venda vai cair no caixa do comerciante na metade do tempo. O prazo limite para o repasse dos valores caídos na maquininha caiu de 30 para até 15 dias corridos, o que garante fôlego renovado para o capital de giro dos estabelecimentos.

As empresas de benefício e estabelecimentos que tentarem burlar o sistema de interoperabilidade estarão sujeitos a punições. As sanções incluem desde multas administrativas pesadas e autuações, até o descredenciamento definitivo do sistema do PAT e o cancelamento dos incentivos fiscais concedidos às empresas envolvidas.

6 alimentos que a família real evita a todo custo

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Alimentação Refeição Cartao

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