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Fim do 'não aceitamos essa bandeira': mudança no vale-refeição e alimentação entra em vigor em novembro

Exclusividade de bandeiras deixa de existir em novembro; veja como fica a aceitação do vale-alimentação e refeição

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:15

Fim da exclusividade: Marcas como Alelo, VR, Ticket, Flash e Swile passam a ser aceitas sem restrição de operadora Crédito: Freepik

A obrigatoriedade de aceitação de todas as bandeiras de vale-refeição e vale-alimentação pelas maquininhas habilitadas entra em vigor em novembro no comércio de todo o país. A mudança regulatória acaba com a recusa do benefício em restaurantes e supermercados por restrição de operadora. Na prática, a bandeira impressa nos cartões da Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash ou Swile deixa de ser um obstáculo e vira apenas o nome de quem gerencia o seu saldo.

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Diferente do mercado de cartões tradicionais, onde o crédito já roda sem barreiras em qualquer maquininha há anos, o mercado de benefícios vivia engessado por contratos de exclusividade. Com a chegada da fase final da regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), viabilizada pelo Decreto nº 12.712, a chamada interoperabilidade entra em cena para destravar o consumo do baiano na hora do almoço e das compras do mês.

Aceitação de qualquer bandeira vira obrigatória em novembro

A regra é clara e direta. A maquininha do estabelecimento agora enxerga a função do cartão, e não a empresa que emitiu. Se o restaurante ou mercado aceita vale, ele terá que aceitar o seu cartão vale-refeição ou cartão vale-alimentação, independente do logotipo gravado nele.

O processo elimina a necessidade de o dono do restaurante assinar dezenas de contratos individuais com cada empresa de benefício. Se a maquininha está pronta para receber saldo de alimentação, a transação acontece na hora, operando exatamente com a mesma fluidez de uma compra no débito.

Restaurantes e mercados têm de aceitar todos os cartões

A liberdade do uso aumenta, mas a regra de uso continua restrita aos locais voltados para alimentação humana. O cartão vale-refeição segue destinado para refeições prontas em restaurantes, lanchonetes, marmitarias e praças de alimentação. Já o cartão vale-alimentação permanece exclusivo para a compra de gêneros alimentícios em supermercados, hortifrútis, mercearias e padarias.

Vale lembrar que o cerco contra os desvios de finalidade continua fechado. Usar o saldo para pagar compras em farmácias, mensalidades de academia, bebidas alcoólicas ou serviços de conveniência continua expressamente proibido pela legislação federal.

Valor do benefício permanece sem alteração na lei

Não há reajuste no saldo disponível. O valor depositado pela sua empresa continua exatamente o mesmo no final do mês, pois as novas regras do vale-alimentação e do vale-refeição não alteram o montante pago pelo empregador.

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O benefício real dessa mudança está no seu poder de escolha e no ganho de tempo. O dinheiro que já é seu ganha mais giro no comércio local, eliminando o estresse de procurar onde almoçar com base na bandeira que o garçom aceita.

Destinação separa compras no mercado de refeições prontas

Mesmo com a interoperabilidade das maquininhas, a destinação dos dois benefícios continua bem dividida pelo PAT:

Vale-Refeição (VR): focado no consumo diário e imediato. Deve ser utilizado para comprar pratos prontos, lanches e refeições durante o expediente de trabalho.

Vale-Alimentação (VA): voltado para a compra de insumos. Deve ser usado no mercado para abastecer a despensa de casa com alimentos in natura ou processados.

interoperabilidade reduz taxas cobradas dos comerciantes

Os comerciantes ganham um alívio financeiro pesado com o limite fixado nas tarifas. A taxa máxima de desconto (conhecida como taxa de MDR) cobrada pelas operadoras sobre cada venda foi limitada a no máximo 3,6%.

A tarifa de intercâmbio foi travada em no máximo 2%, e qualquer cobrança de taxa extra por fora foi proibida. Para ilustrar o impacto no caixa do pequeno empresário. Em uma conta de R$ 70,00 no almoço, o desconto máximo retido pela operadora será de apenas R$ 2,52.

Multas severas punem estabelecimentos que recusarem cartões

Além das taxas reduzidas, o dinheiro da venda vai cair no caixa do comerciante na metade do tempo. O prazo limite para o repasse dos valores caídos na maquininha caiu de 30 para até 15 dias corridos, o que garante fôlego renovado para o capital de giro dos estabelecimentos.

As empresas de benefício e estabelecimentos que tentarem burlar o sistema de interoperabilidade estarão sujeitos a punições. As sanções incluem desde multas administrativas pesadas e autuações, até o descredenciamento definitivo do sistema do PAT e o cancelamento dos incentivos fiscais concedidos às empresas envolvidas.