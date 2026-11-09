UM REFORÇO NO CURRÍCULO

Fiocruz abre 33 mil vagas em cursos gratuitos na área da saúde para estudar em casa e receber certificado

Formações online de 100 horas são destinadas a profissionais, estudantes e demais interessados; inscrições estão previstas até março de 2027

Juliana Rodrigues

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:24

Cursos online da Fiocruz e do SUS garantem certificado gratuito de 100 horas Crédito: Ilustração, IA

Trabalhadores da saúde e estudantes têm uma nova oportunidade para dar um salto na carreira sem gastar nada. A Fundação Oswaldo Cruz, por meio de sua unidade em Mato Grosso do Sul (Fiocruz MS) e da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), oferece dois cursos online e totalmente gratuitos, com previsão de 33 mil vagas nesta nova oferta. A iniciativa busca atualizar profissionais de todo o país para os desafios enfrentados no atendimento público.



Fiocruz e SUS abrem 33 mil vagas em cursos gratuitos de saúde 1 de 5

A qualificação chega em um cenário estratégico para a Bahia, estado que conta com uma extensa rede pública de saúde e demanda constante por aprimoramento técnico nas unidades do SUS. Embora a oferta seja nacional e disponibilizada em uma plataforma federal, os profissionais e estudantes baianos podem aproveitar a flexibilidade do ensino a distância para encaixar as aulas na rotina.



Cursos divididos por tecnologias e assistência

As oportunidades estão divididas em duas formações de 100 horas cada. A primeira oferece 3.000 vagas no curso de Enfrentamento da Covid-19 e demais doenças virais, com foco na assistência aos pacientes e em ações integradas de vigilância em saúde. A segunda traz 30.000 vagas no curso de Fundamentos e tecnologias para o enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças virais, voltado à saúde coletiva, às políticas públicas e ao uso de tecnologias e ferramentas de vigilância em saúde.



Inscrições online e prazos de conclusão

Para participar, o candidato precisa se cadastrar na plataforma oficial da UNA-SUS. De acordo com o cronograma divulgado para a nova oferta, as inscrições seguem até 21 de março de 2027, mas podem encerrar antes caso as vagas sejam preenchidas. O participante tem até 25 de abril de 2027 para concluir o conteúdo e, caso seja aprovado, receber seu certificado digital gratuito.