BILIONÁRIO EM FUGA

Foragido por dívida de 50 bilhões, dono da Refit mantém mansões e carros de luxo nos EUA

Levantamento mostra apartamentos em Miami, frota de esportivos e empresas em nome de familiares enquanto grupo acumula débitos tributários no Brasil

Matheus Marques

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:00

Foragido por dívida de 50 bilhões dono da Refit mantém mansões e carros de luxo nos EUA Crédito: Divulgação/Michelle Cadari

Foragido da Justiça brasileira é denunciado por liderar um esquema bilionário de fraude fiscal, o empresário Ricardo Magro, proprietário da refinaria Refit, usufrui de um patrimônio milionário nos Estados Unidos vinculado a parentes e companhias de fachada. Reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, revelou a existência de mansões, apartamentos à beira-mar, automóveis superesportivos e firmas distribuídas por Miami, Texas e Oklahoma. O contraste ocorre enquanto o conglomerado empresarial associado a Magro soma mais de R$ 50,5 bilhões em dívidas tributárias registradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cabendo somente à Refit.

A refinaria foi à falência judicialmente em agosto deste ano, com um passivo de R$ 27,6 bilhões.

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O rastreamento financeiro localizou nove propriedades e ao menos 20 empresas ligadas aos familiares do empresário apenas na região de Miami. Entre os bens mais valiosos destacam-se dois apartamentos de frente para a praia em Key Biscayne que totalizam quase 500 metros quadrados e superam R$ 43 milhões em avaliação.

A lista patrimonial inclui ainda 13 carros de alto luxo de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 25 milhões. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o registro formal dos ativos em nome de terceiros e pessoas jurídicas buscava blindar o patrimônio contra bloqueios judiciais sem afastar Magro do usufruto cotidiano.

Fraude na importação de combustíveis

De acordo com os investigadores, a engrenagem de sonegação consistia em importar combustíveis já prontos para o consumo, como diesel e gasolina, declarando-os às autoridades aduaneiras como petróleo bruto para recolher alíquotas menores.

A manobra veio à tona a partir da retenção de quatro navios; em apenas uma dessas cargas, avaliada em R$ 142,2 milhões, o prejuízo tributário aos cofres públicos atingiu R$ 138 milhões, padrão repetido nas demais embarcações interceptadas. Para pulverizar e movimentar os valores, a organização constituiu ou geriu 192 empresas e 25 fundos de investimento, resultando na denúncia criminal de Ricardo Magro e de outras 18 pessoas.

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As apurações do Ministério Público também miram Cristiano Beraldo, que trabalhou na Refit entre 2015 e 2019 e é apontado pelos promotores como um dos principais homens de confiança de Magro e operador financeiro da estrutura fora do país.