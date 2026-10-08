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Fraude de R$ 86 milhões criou identidades fictícias e usou dublês biométricos para obter benefícios do INSS

Denúncia do Ministério Público Federal aponta esquema que teria atuado por duas décadas com certidões falsas, documentos oficiais e impressões digitais de pessoas reais

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:14

A investigada poderá responder pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.
Operação desarticula fraude de R$ 86 milhões no INSS que usava dublês e identidades falsas para desviar benefícios. Crédito: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal um grupo de 35 investigados por um esquema de fraude que causou prejuízo estimado em R$ 86 milhões ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais, como desdobramento da Operação Leste do Espinhaço. O esquema utilizou identidades fictícias e "dublês biométricos" para obter o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) destinado a idosos.

Como funcionava o esquema dos dublês no INSS

Operação Leste do Espinhaço desarticula organização criminosa que fraudou R$ 86 milhões da Previdência Social. por Foto: Agência Brasil
Mais de 170 laudos da Polícia Federal comprovaram cientificamente o uso repetido de digitais em diferentes CPFs. por Divulgação
Inscrições tardias de nascimento eram registradas em cartórios com testemunhas falsas para inventar cidadãos. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Certidões de nascimento forjadas serviam de base para emitir CPFs e RGs oficiais de "pessoas fantasmas". por Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação
Benefício de Prestação Continuada (BPC) voltado a idosos de baixa renda era o principal alvo dos criminosos. por Divulgação
Pessoas reais atuavam como "dublês" emprestando rostos e digitais para validar as fraudes nos cadastros biométricos. por INSS/Divulgação
Investigação bloqueou repasses a tempo de evitar um prejuízo futuro de R$ 34,8 milhões aos cofres públicos. por INSS/Divulgação
Estrutura organizada em quatro eixos funcionais levou à prisão preventiva de 19 acusados pela Justiça Federal. por Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
Cuidado com dados pessoais e fotos de rosto é a principal orientação para proteger parentes idosos em casa. por Shutterstock
Canais oficiais do governo, como o telefone 135 e o Meu INSS, permitem monitorar extratos e bloquear fraudes. por Shutterstock
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Operação Leste do Espinhaço desarticula organização criminosa que fraudou R$ 86 milhões da Previdência Social. por Foto: Agência Brasil

A investigação conjunta com a Polícia Federal mapeou 457 benefícios fraudulentos, dos quais 240 estavam ativos. A interrupção dos pagamentos evitou prejuízos futuros de R$ 34,8 milhões aos cofres públicos. Com atuação centralizada em Minas Gerais, a operação também cumpriu mandados em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

A criação de identidades fictícias

A investigação apontou que os envolvidos registravam inscrições tardias de nascimento em cartórios com testemunhas falsas. O processo criava identidades de pessoas que nunca existiram.

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Com as certidões falsificadas, o grupo emitia CPFs e carteiras de identidade oficiais para requerer os benefícios assistenciais junto ao INSS.

O uso de dublês biométricos

Para burlar a exigência de identificação presencial e cadastros biométricos, a organização utilizava pessoas reais que emprestavam a própria imagem e impressões digitais.

Mais de 170 laudos papiloscópicos e biométricos embasaram a denúncia. A perícia da Polícia Federal comprovou cientificamente que uma mesma digital real estava cadastrada em dezenas de identidades falsas diferentes no sistema previdenciário.

A operação e os bloqueios realizados

A atuação integrada entre MPF, Polícia Federal e órgãos de inteligência interrompeu os repasses irregulares dos benefícios. A denúncia aponta que a estrutura criminosa operava dividida em quatro eixos funcionais de tarefas, sendo eles liderança e falsificação documental, intermediários junto ao INSS, o grupo de dublês biométricos e os sacadores que atuavam nas agências bancárias. A Justiça Federal já manteve 19 dos acusados presos preventivamente para garantir a ordem pública.

Como prevenir fraudes em benefícios

A recomendação para evitar o uso indevido de dados previdenciários envolve cuidados básicos com documentos e o monitoramento direto das contas.

Familiares devem evitar o compartilhamento de dados pessoais, fotos de rosto para terceiros e senhas bancárias de beneficiários.

Canais oficiais para denúncia e bloqueio

Meu INSS: disponível pelo aplicativo ou telefone 135 para bloquear novas contratações de empréstimos consignados e consultar extratos.

Consumidor.gov.br: plataforma para registro de reclamações contra instituições financeiras.

Delegacias Especializadas: unidades da Polícia Civil para registro de boletins de ocorrência sobre estelionato.

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Fraude Inss Fraudes Financeiras

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