Fraude de R$ 86 milhões criou identidades fictícias e usou dublês biométricos para obter benefícios do INSS

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Juliana Rodrigues
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:14
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal um grupo de 35 investigados por um esquema de fraude que causou prejuízo estimado em R$ 86 milhões ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais, como desdobramento da Operação Leste do Espinhaço. O esquema utilizou identidades fictícias e "dublês biométricos" para obter o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) destinado a idosos.
Como funcionava o esquema dos dublês no INSS
A investigação conjunta com a Polícia Federal mapeou 457 benefícios fraudulentos, dos quais 240 estavam ativos. A interrupção dos pagamentos evitou prejuízos futuros de R$ 34,8 milhões aos cofres públicos. Com atuação centralizada em Minas Gerais, a operação também cumpriu mandados em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.
A investigação apontou que os envolvidos registravam inscrições tardias de nascimento em cartórios com testemunhas falsas. O processo criava identidades de pessoas que nunca existiram.
Com as certidões falsificadas, o grupo emitia CPFs e carteiras de identidade oficiais para requerer os benefícios assistenciais junto ao INSS.
Para burlar a exigência de identificação presencial e cadastros biométricos, a organização utilizava pessoas reais que emprestavam a própria imagem e impressões digitais.
Mais de 170 laudos papiloscópicos e biométricos embasaram a denúncia. A perícia da Polícia Federal comprovou cientificamente que uma mesma digital real estava cadastrada em dezenas de identidades falsas diferentes no sistema previdenciário.
A atuação integrada entre MPF, Polícia Federal e órgãos de inteligência interrompeu os repasses irregulares dos benefícios. A denúncia aponta que a estrutura criminosa operava dividida em quatro eixos funcionais de tarefas, sendo eles liderança e falsificação documental, intermediários junto ao INSS, o grupo de dublês biométricos e os sacadores que atuavam nas agências bancárias. A Justiça Federal já manteve 19 dos acusados presos preventivamente para garantir a ordem pública.
A recomendação para evitar o uso indevido de dados previdenciários envolve cuidados básicos com documentos e o monitoramento direto das contas.
Familiares devem evitar o compartilhamento de dados pessoais, fotos de rosto para terceiros e senhas bancárias de beneficiários.
Meu INSS: disponível pelo aplicativo ou telefone 135 para bloquear novas contratações de empréstimos consignados e consultar extratos.
Consumidor.gov.br: plataforma para registro de reclamações contra instituições financeiras.
Delegacias Especializadas: unidades da Polícia Civil para registro de boletins de ocorrência sobre estelionato.