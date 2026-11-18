A CORRIDA ELÉTRICA

Frota de carros elétricos vai crescer dez vezes no Brasil, mas falta de postos de recarga preocupa

Avanço da transição energética promete popularizar modelos silenciosos apesar dos desafios de infraestrutura de recarga

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:23

Mercado automotivo: Entenda o peso das montadoras chinesas e os planos para ampliar pontos de recarga Crédito: Ilustração, IA

A expansão da frota de carros elétricos no Brasil para 9,7 milhões de veículos até 2036 multiplicará por dez o volume atual de 1 milhão de unidades em circulação no país. Segundo levantamento da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a transição energética promete popularizar modelos mais silenciosos e reduzir os custos de rodagem para o motorista na próxima década, mas ainda esbarra na falta de postos de recarga pública e nos preços dos carregadores domésticos que ainda pesam no orçamento.

Carros 1.0 isentos do Imposto Seletivo 1 de 11

Dez carros disputando cada tomada resume o tamanho do desafio que o consumidor enfrenta hoje. O Brasil registra atualmente 10,1 veículos elétricos para cada ponto público ou semipúblico de abastecimento, índice bem pior que a média mundial de 7,3 carros por carregador.

As montadoras instaladas no país apontam justamente a escassez de eletropostos e o preço elevado dos carregadores como os principais freios para convencer o motorista comum a fechar negócio.

Os veículos híbridos, híbridos plug-in e carros 100% elétricos entram juntos nessa conta da EPE e ajudam a explicar por que a mudança não significa o fim imediato dos motores a combustão, mas uma transição gradual na garagem do brasileiro:

Híbridos convencionais: combinam motor a combustão e elétrico sem precisar de tomada, recarregando a bateria nas frenagens.

Híbridos plug-in: rodam dezenas de quilômetros apenas com eletricidade e aceitam recarga na tomada, mantendo o tanque de combustível para viagens longas.

Carros 100% elétricos (BEVs): funcionam exclusivamente com baterias e zeram o gasto no posto de combustível tradicional.

Montadoras chinesas lideram vendas de carros elétricos no país

Os carros elétricos chineses puxam essa revolução de preços e tecnologia nas ruas brasileiras. Sem adotar as barreiras protecionistas aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o Brasil se consolidou como o principal destino global dos automóveis fabricados na China.

O montante de US$ 5,2 bilhões em importações chinesas entraram no país apenas no primeiro semestre de 2026, um salto de quase 147% na comparação com o mesmo período de 2025.

Essa enxurrada de modelos asiáticos derrubou o preço de entrada dos eletrificados, forçou concorrentes tradicionais a reduzirem margens e colocou tecnologias antes restritas a carros de luxo ao alcance da classe média.

Elétricos que são destaque no mundo 1 de 10

Frota elétrica ganha ritmo acelerado a partir de 2031

O ritmo médio de expansão de 26% ao ano vai mudar a vitrine das concessionárias e o mercado de seminovos. Pelos cálculos da EPE, a partir de 2031 o país passará a ganhar mais de 1 milhão de novos modelos eletrificados por ano. Em 2036, híbridos, híbridos plug-in e carros 100% elétricos responderão por 36% de todas as vendas de veículos leves no território nacional, segundo o estudo.

A eficiência energética explica essa arrancada nas metas do governo federal. Motores elétricos aproveitam a maior parte da energia armazenada na bateria diretamente para mover as rodas, enquanto motores a gasolina ou etanol desperdiçam grande parcela do combustível em forma de calor. Na ponta do lápis, o motorista gasta menos energia por quilômetro rodado e o país reduz a queima de combustíveis fósseis no transporte urbano.

Carros da Tesla 1 de 10

Plano federal busca destravar instalação de eletropostos

A Estratégia Nacional de Eletromobilidade nasceu justamente para evitar que a falta de infraestrutura atropele a chegada dos novos carros. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) instituiu um grupo de trabalho dedicado a estruturar regras, incentivos e metas para ampliar a rede de postos de recarga em rodovias e centros urbanos.

A falta de carregadores nas rodovias aumenta a chamada ansiedade de autonomia, o medo de a bateria acabar antes da chegada ao destino ou de não encontrar um ponto de recarga disponível. A dificuldade também aparece na hora de organizar o trajeto. Quem viaja entre estados precisa lidar com diferentes aplicativos, cadastros, meios de pagamento e tarifas, já que cada rede de eletropostos adota suas próprias regras.

A oferta limitada de carregadores ultrarrápidos nas rodovias federais ainda prolonga as paradas durante o percurso. A criação de regras comuns para pagamentos e os incentivos à instalação de novos pontos de recarga buscam facilitar as viagens e dar mais previsibilidade a quem escolhe um carro elétrico.

Os carregadores mais baratos e acessíveis estão no centro das cobranças do setor automotivo. Sem uma rede confiável de eletropostos rápidos fora das capitais e sem soluções econômicas para instalar pontos de recarga em condomínios antigos, o consumidor fica restrito ao uso urbano de curta distância.

Dependência tecnológica da China acende alerta geopolítico

O domínio chinês sobre toda a cadeia produtiva funciona como faca de dois gumes para o mercado nacional. Fabricantes da China controlam desde a mineração e o refino de minerais estratégicos, como lítio, cobalto e terras raras, até a fabricação em larga escala das baterias, componente mais caro de qualquer veículo elétrico.

A vulnerabilidade estratégica preocupa especialistas em energia e indústria. Se por um lado a escala chinesa barateia os carros elétricos no Brasil hoje, por outro concentra o fornecimento de peças, baterias e tecnologia em um único parceiro comercial, expondo a mobilidade brasileira a eventuais crises diplomáticas ou gargalos globais de suprimento até 2036.