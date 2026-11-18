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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:23
A expansão da frota de carros elétricos no Brasil para 9,7 milhões de veículos até 2036 multiplicará por dez o volume atual de 1 milhão de unidades em circulação no país. Segundo levantamento da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a transição energética promete popularizar modelos mais silenciosos e reduzir os custos de rodagem para o motorista na próxima década, mas ainda esbarra na falta de postos de recarga pública e nos preços dos carregadores domésticos que ainda pesam no orçamento.
Carros 1.0 isentos do Imposto Seletivo
Dez carros disputando cada tomada resume o tamanho do desafio que o consumidor enfrenta hoje. O Brasil registra atualmente 10,1 veículos elétricos para cada ponto público ou semipúblico de abastecimento, índice bem pior que a média mundial de 7,3 carros por carregador.
As montadoras instaladas no país apontam justamente a escassez de eletropostos e o preço elevado dos carregadores como os principais freios para convencer o motorista comum a fechar negócio.
Os veículos híbridos, híbridos plug-in e carros 100% elétricos entram juntos nessa conta da EPE e ajudam a explicar por que a mudança não significa o fim imediato dos motores a combustão, mas uma transição gradual na garagem do brasileiro:
Híbridos convencionais: combinam motor a combustão e elétrico sem precisar de tomada, recarregando a bateria nas frenagens.
Híbridos plug-in: rodam dezenas de quilômetros apenas com eletricidade e aceitam recarga na tomada, mantendo o tanque de combustível para viagens longas.
Carros 100% elétricos (BEVs): funcionam exclusivamente com baterias e zeram o gasto no posto de combustível tradicional.
Os carros elétricos chineses puxam essa revolução de preços e tecnologia nas ruas brasileiras. Sem adotar as barreiras protecionistas aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o Brasil se consolidou como o principal destino global dos automóveis fabricados na China.
O montante de US$ 5,2 bilhões em importações chinesas entraram no país apenas no primeiro semestre de 2026, um salto de quase 147% na comparação com o mesmo período de 2025.
Essa enxurrada de modelos asiáticos derrubou o preço de entrada dos eletrificados, forçou concorrentes tradicionais a reduzirem margens e colocou tecnologias antes restritas a carros de luxo ao alcance da classe média.
Elétricos que são destaque no mundo
O ritmo médio de expansão de 26% ao ano vai mudar a vitrine das concessionárias e o mercado de seminovos. Pelos cálculos da EPE, a partir de 2031 o país passará a ganhar mais de 1 milhão de novos modelos eletrificados por ano. Em 2036, híbridos, híbridos plug-in e carros 100% elétricos responderão por 36% de todas as vendas de veículos leves no território nacional, segundo o estudo.
A eficiência energética explica essa arrancada nas metas do governo federal. Motores elétricos aproveitam a maior parte da energia armazenada na bateria diretamente para mover as rodas, enquanto motores a gasolina ou etanol desperdiçam grande parcela do combustível em forma de calor. Na ponta do lápis, o motorista gasta menos energia por quilômetro rodado e o país reduz a queima de combustíveis fósseis no transporte urbano.
Carros da Tesla
A Estratégia Nacional de Eletromobilidade nasceu justamente para evitar que a falta de infraestrutura atropele a chegada dos novos carros. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) instituiu um grupo de trabalho dedicado a estruturar regras, incentivos e metas para ampliar a rede de postos de recarga em rodovias e centros urbanos.
A falta de carregadores nas rodovias aumenta a chamada ansiedade de autonomia, o medo de a bateria acabar antes da chegada ao destino ou de não encontrar um ponto de recarga disponível. A dificuldade também aparece na hora de organizar o trajeto. Quem viaja entre estados precisa lidar com diferentes aplicativos, cadastros, meios de pagamento e tarifas, já que cada rede de eletropostos adota suas próprias regras.
A oferta limitada de carregadores ultrarrápidos nas rodovias federais ainda prolonga as paradas durante o percurso. A criação de regras comuns para pagamentos e os incentivos à instalação de novos pontos de recarga buscam facilitar as viagens e dar mais previsibilidade a quem escolhe um carro elétrico.
Os carregadores mais baratos e acessíveis estão no centro das cobranças do setor automotivo. Sem uma rede confiável de eletropostos rápidos fora das capitais e sem soluções econômicas para instalar pontos de recarga em condomínios antigos, o consumidor fica restrito ao uso urbano de curta distância.
O domínio chinês sobre toda a cadeia produtiva funciona como faca de dois gumes para o mercado nacional. Fabricantes da China controlam desde a mineração e o refino de minerais estratégicos, como lítio, cobalto e terras raras, até a fabricação em larga escala das baterias, componente mais caro de qualquer veículo elétrico.
A vulnerabilidade estratégica preocupa especialistas em energia e indústria. Se por um lado a escala chinesa barateia os carros elétricos no Brasil hoje, por outro concentra o fornecimento de peças, baterias e tecnologia em um único parceiro comercial, expondo a mobilidade brasileira a eventuais crises diplomáticas ou gargalos globais de suprimento até 2036.
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