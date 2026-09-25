CARTÃO VERMELHO

Futebol sem apostas? Plano de proibir bets ameaça R$ 1 bi em patrocínios de clubes da série A; veja a lista e os valores

Levantamento mostra dependência de 13 das 20 equipes da Série A em contratos de patrocínio com o setor de apostas; clubes divulgam manifesto contra o fim do patrocínio

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:23

Encerramento das plataformas de aposta gera alerta financeiro na Série A Crédito: Divulgação

O patrocínio de R$ 1 bilhão das casas de apostas a 13 dos 20 times da Série A do brasileirão em 2026 corre risco com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acabar com o setor. O levantamento da revista Placar acende o alerta no futebol nacional ao escancarar o tamanho do buraco financeiro que o fim dos contratos com as bets vai deixar nos cofres dos clubes.

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país 1 de 10

O presidente Lula diz que os times vão ter de buscar outras receitas e "aprender a viver sem" o dinheiro das bets. "Essa não é uma guerra, é uma decisão", declarou o presidente, que associa o setor a problemas sociais, aos efeitos dos algoritmos sobre os jovens e a indícios de lavagem de dinheiro.

13 clubes da Série A têm bets no patrocínio master

Um único contrato pesa mais que sete. A Betano paga R$ 268,5 milhões por ano ao Flamengo, o maior contrato de patrocinador master do país, nome dado à empresa que ocupa o principal espaço de destaque na camisa do clube. Esse valor supera os R$ 232 milhões somados dos sete menores acordos da lista (Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Santos, Vitória, Remo e Chapecoense), na comparação pelos valores-base.

Mais quatro clubes concentram a maior fatia dos R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio apurados pela Placar. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo somam R$ 608,5 milhões em valores-base, cerca de 63% dos R$ 958,5 milhões que a lista alcança sem contar bônus. O patrocínio de bets no futebol, portanto, não é igual para todos os clubes.

Corinthians: R$ 150 milhões fixos por ano da Esportes da Sorte, com teto de R$ 200 milhões se cumprir metas e bônus.

Palmeiras: R$ 100 milhões fixos anuais da Sportingbet, podendo chegar a R$ 170 milhões.

São Paulo: R$ 90 milhões por ano da Superbet, com potencial de R$ 115 milhões por gatilhos de desempenho.

Na faixa intermediária, o Atlético-MG recebe R$ 60 milhões da H2Bet, e o Fluminense, R$ 58 milhões da Superbet (até R$ 86 milhões). O Botafogo fatura R$ 55 milhões com a VBet, e o Cruzeiro, R$ 50 milhões com a Betnacional.

O Vasco tem R$ 50 milhões fixos da Sportingbet até o fim da temporada, valor que pode subir para R$ 100 milhões anuais com bônus e metas. Santos (Novibet, R$ 35 milhões, até R$ 50 milhões), Vitória (7K Bet, R$ 20 milhões), Remo (Vaidebet, R$ 12 milhões) e Chapecoense (ZeroUm, R$ 10 milhões) completam a lista.

Sete equipes ficam fora dessa conta: Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino não têm bet como patrocinador master. Os outros 13, ou 65% da elite, têm uma bet como patrocinador master e sentiriam o corte de imediato.

Executivo estuda regras para banir mercado de apostas

O presidente Lula fez o anúncio na quarta-feira (23), em agenda pública no Rio de Janeiro, e reuniu ministros no mesmo dia para discutir o avanço das restrições. Ele reforçou que quer interromper o funcionamento das plataformas no país.

A medida, porém, ainda não virou norma. O texto depende de acordo entre os ministérios e de análise de viabilidade jurídica. Por enquanto, o patrocínio de bets no futebol segue valendo.

A equipe do Ministério da Fazenda trabalha em uma medida provisória, mas continua dividida sobre o tamanho da intervenção. O governo avalia quatro cenários para as casas de aposta:

proibição total das operações no território nacional;

restrições com veto total ou parcial à publicidade comercial;

banimento apenas dos cassinos virtuais e jogos de azar online, como o "Jogo do Tigrinho";

regras graduais para a transição do mercado regulado.

A equipe econômica e os consultores jurídicos pesam o risco de questionamentos na Justiça e a possível perda de arrecadação antes de fechar o texto.

Clubes projetam perda de R$ 1 bilhão com fim de contratos

Os clubes reagiram às discussões do governo com um manifesto conjunto. Na quinta-feira (17), Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros, além das federações paulista e do Rio de Janeiro, publicaram o texto nas redes sociais.

Os times alertam para o risco de desorganização financeira. Segundo eles, as casas de aposta autorizadas viraram uma fonte importante de receitas do esporte nacional, e a perda atingiria a folha de pagamento dos clubes da Série A, além de ameaçar times menores, divisões de acesso e competições regionais. Num dos trechos, os clubes afirmam:

Inviabilizar esse modelo não fará com que as apostas deixem de existir. Apenas abrirá o caminho para que os consumidores migrem integralmente para plataformas clandestinas, que não pagam impostos, não respeitam limites, não oferecem instrumentos de proteção e não colaboram com as autoridades Manifesto conjunto Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros

Enquanto o governo define o texto da MP, os clubes seguem com a conta em aberto: R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio para repor, se a proibição vier, e nenhuma resposta sobre de onde sairiam as receitas que hoje vêm das apostas.