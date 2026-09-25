Futebol sem apostas? Plano de proibir bets ameaça R$ 1 bi em patrocínios de clubes da série A; veja a lista e os valores

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:23
O patrocínio de R$ 1 bilhão das casas de apostas a 13 dos 20 times da Série A do brasileirão em 2026 corre risco com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acabar com o setor. O levantamento da revista Placar acende o alerta no futebol nacional ao escancarar o tamanho do buraco financeiro que o fim dos contratos com as bets vai deixar nos cofres dos clubes.
Veja quais são as 10 bets mais famosas do país
O presidente Lula diz que os times vão ter de buscar outras receitas e "aprender a viver sem" o dinheiro das bets. "Essa não é uma guerra, é uma decisão", declarou o presidente, que associa o setor a problemas sociais, aos efeitos dos algoritmos sobre os jovens e a indícios de lavagem de dinheiro.
Um único contrato pesa mais que sete. A Betano paga R$ 268,5 milhões por ano ao Flamengo, o maior contrato de patrocinador master do país, nome dado à empresa que ocupa o principal espaço de destaque na camisa do clube. Esse valor supera os R$ 232 milhões somados dos sete menores acordos da lista (Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Santos, Vitória, Remo e Chapecoense), na comparação pelos valores-base.
Mais quatro clubes concentram a maior fatia dos R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio apurados pela Placar. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo somam R$ 608,5 milhões em valores-base, cerca de 63% dos R$ 958,5 milhões que a lista alcança sem contar bônus. O patrocínio de bets no futebol, portanto, não é igual para todos os clubes.
Corinthians: R$ 150 milhões fixos por ano da Esportes da Sorte, com teto de R$ 200 milhões se cumprir metas e bônus.
Palmeiras: R$ 100 milhões fixos anuais da Sportingbet, podendo chegar a R$ 170 milhões.
São Paulo: R$ 90 milhões por ano da Superbet, com potencial de R$ 115 milhões por gatilhos de desempenho.
Na faixa intermediária, o Atlético-MG recebe R$ 60 milhões da H2Bet, e o Fluminense, R$ 58 milhões da Superbet (até R$ 86 milhões). O Botafogo fatura R$ 55 milhões com a VBet, e o Cruzeiro, R$ 50 milhões com a Betnacional.
O Vasco tem R$ 50 milhões fixos da Sportingbet até o fim da temporada, valor que pode subir para R$ 100 milhões anuais com bônus e metas. Santos (Novibet, R$ 35 milhões, até R$ 50 milhões), Vitória (7K Bet, R$ 20 milhões), Remo (Vaidebet, R$ 12 milhões) e Chapecoense (ZeroUm, R$ 10 milhões) completam a lista.
Sete equipes ficam fora dessa conta: Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino não têm bet como patrocinador master. Os outros 13, ou 65% da elite, têm uma bet como patrocinador master e sentiriam o corte de imediato.
O presidente Lula fez o anúncio na quarta-feira (23), em agenda pública no Rio de Janeiro, e reuniu ministros no mesmo dia para discutir o avanço das restrições. Ele reforçou que quer interromper o funcionamento das plataformas no país.
A medida, porém, ainda não virou norma. O texto depende de acordo entre os ministérios e de análise de viabilidade jurídica. Por enquanto, o patrocínio de bets no futebol segue valendo.
A equipe do Ministério da Fazenda trabalha em uma medida provisória, mas continua dividida sobre o tamanho da intervenção. O governo avalia quatro cenários para as casas de aposta:
proibição total das operações no território nacional;
restrições com veto total ou parcial à publicidade comercial;
banimento apenas dos cassinos virtuais e jogos de azar online, como o "Jogo do Tigrinho";
regras graduais para a transição do mercado regulado.
A equipe econômica e os consultores jurídicos pesam o risco de questionamentos na Justiça e a possível perda de arrecadação antes de fechar o texto.
Os clubes reagiram às discussões do governo com um manifesto conjunto. Na quinta-feira (17), Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros, além das federações paulista e do Rio de Janeiro, publicaram o texto nas redes sociais.
Os times alertam para o risco de desorganização financeira. Segundo eles, as casas de aposta autorizadas viraram uma fonte importante de receitas do esporte nacional, e a perda atingiria a folha de pagamento dos clubes da Série A, além de ameaçar times menores, divisões de acesso e competições regionais. Num dos trechos, os clubes afirmam:
Manifesto conjuntoPalmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros
Enquanto o governo define o texto da MP, os clubes seguem com a conta em aberto: R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio para repor, se a proibição vier, e nenhuma resposta sobre de onde sairiam as receitas que hoje vêm das apostas.