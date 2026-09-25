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Futebol sem apostas? Plano de proibir bets ameaça R$ 1 bi em patrocínios de clubes da série A; veja a lista e os valores

Levantamento mostra dependência de 13 das 20 equipes da Série A em contratos de patrocínio com o setor de apostas; clubes divulgam manifesto contra o fim do patrocínio

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:23

Bets dominam o mercado de patrocínios a clubes no futebol brasileiro
Encerramento das plataformas de aposta gera alerta financeiro na Série A Crédito: Divulgação

O patrocínio de R$ 1 bilhão das casas de apostas a 13 dos 20 times da Série A do brasileirão em 2026 corre risco com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acabar com o setor. O levantamento da revista Placar acende o alerta no futebol nacional ao escancarar o tamanho do buraco financeiro que o fim dos contratos com as bets vai deixar nos cofres dos clubes.

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país

Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução
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Veja quais são as 10 bets mais famosas do país por Reprodução

O presidente Lula diz que os times vão ter de buscar outras receitas e "aprender a viver sem" o dinheiro das bets. "Essa não é uma guerra, é uma decisão", declarou o presidente, que associa o setor a problemas sociais, aos efeitos dos algoritmos sobre os jovens e a indícios de lavagem de dinheiro.

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13 clubes da Série A têm bets no patrocínio master

Um único contrato pesa mais que sete. A Betano paga R$ 268,5 milhões por ano ao Flamengo, o maior contrato de patrocinador master do país, nome dado à empresa que ocupa o principal espaço de destaque na camisa do clube. Esse valor supera os R$ 232 milhões somados dos sete menores acordos da lista (Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Santos, Vitória, Remo e Chapecoense), na comparação pelos valores-base.

Mais quatro clubes concentram a maior fatia dos R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio apurados pela Placar. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo somam R$ 608,5 milhões em valores-base, cerca de 63% dos R$ 958,5 milhões que a lista alcança sem contar bônus. O patrocínio de bets no futebol, portanto, não é igual para todos os clubes.

Corinthians: R$ 150 milhões fixos por ano da Esportes da Sorte, com teto de R$ 200 milhões se cumprir metas e bônus.

Palmeiras: R$ 100 milhões fixos anuais da Sportingbet, podendo chegar a R$ 170 milhões.

São Paulo: R$ 90 milhões por ano da Superbet, com potencial de R$ 115 milhões por gatilhos de desempenho.

Na faixa intermediária, o Atlético-MG recebe R$ 60 milhões da H2Bet, e o Fluminense, R$ 58 milhões da Superbet (até R$ 86 milhões). O Botafogo fatura R$ 55 milhões com a VBet, e o Cruzeiro, R$ 50 milhões com a Betnacional.

O Vasco tem R$ 50 milhões fixos da Sportingbet até o fim da temporada, valor que pode subir para R$ 100 milhões anuais com bônus e metas. Santos (Novibet, R$ 35 milhões, até R$ 50 milhões), Vitória (7K Bet, R$ 20 milhões), Remo (Vaidebet, R$ 12 milhões) e Chapecoense (ZeroUm, R$ 10 milhões) completam a lista.

Sete equipes ficam fora dessa conta: Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino não têm bet como patrocinador master. Os outros 13, ou 65% da elite, têm uma bet como patrocinador master e sentiriam o corte de imediato.

Executivo estuda regras para banir mercado de apostas

O presidente Lula fez o anúncio na quarta-feira (23), em agenda pública no Rio de Janeiro, e reuniu ministros no mesmo dia para discutir o avanço das restrições. Ele reforçou que quer interromper o funcionamento das plataformas no país.

A medida, porém, ainda não virou norma. O texto depende de acordo entre os ministérios e de análise de viabilidade jurídica. Por enquanto, o patrocínio de bets no futebol segue valendo.

A equipe do Ministério da Fazenda trabalha em uma medida provisória, mas continua dividida sobre o tamanho da intervenção. O governo avalia quatro cenários para as casas de aposta:

proibição total das operações no território nacional;

restrições com veto total ou parcial à publicidade comercial;

banimento apenas dos cassinos virtuais e jogos de azar online, como o "Jogo do Tigrinho";

regras graduais para a transição do mercado regulado.

A equipe econômica e os consultores jurídicos pesam o risco de questionamentos na Justiça e a possível perda de arrecadação antes de fechar o texto.

Clubes projetam perda de R$ 1 bilhão com fim de contratos

Os clubes reagiram às discussões do governo com um manifesto conjunto. Na quinta-feira (17), Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros, além das federações paulista e do Rio de Janeiro, publicaram o texto nas redes sociais.

Os times alertam para o risco de desorganização financeira. Segundo eles, as casas de aposta autorizadas viraram uma fonte importante de receitas do esporte nacional, e a perda atingiria a folha de pagamento dos clubes da Série A, além de ameaçar times menores, divisões de acesso e competições regionais. Num dos trechos, os clubes afirmam:

Inviabilizar esse modelo não fará com que as apostas deixem de existir. Apenas abrirá o caminho para que os consumidores migrem integralmente para plataformas clandestinas, que não pagam impostos, não respeitam limites, não oferecem instrumentos de proteção e não colaboram com as autoridades

Manifesto conjunto

Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Cruzeiro, entre outros

Enquanto o governo define o texto da MP, os clubes seguem com a conta em aberto: R$ 1 bilhão em contratos de patrocínio para repor, se a proibição vier, e nenhuma resposta sobre de onde sairiam as receitas que hoje vêm das apostas.

Decisão do governo pode deixar rombo bilionário na receita dos times em 2026.
Decisão do governo pode deixar rombo bilionário na receita dos times em 2026 Crédito: Ilustração, IA

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Brasileirão Futebol Bet Aposta

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