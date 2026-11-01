REAJUSTE

Gás de cozinha fica 17,5% mais caro na Bahia: preço do botijão pode subir até R$ 15

O preço por tonelada do GLP comercializado pela Refinaria de Mataripe para as distribuidoras passa de R$ 3.971,60 para R$ 4.664,90

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 19:26

Gás de cozinha Crédito: Shutterstock

O gás de cozinha vendido pela Acelen às distribuidoras na Bahia fica mais caro a partir deste domingo (1º). O preço terá reajuste de 17,5% às distribuidoras.

Assim, o preço por tonelada do gás liquefeito de petróleo (GLP) comercializado pela Refinaria de Mataripe para as distribuidoras passa de R$ 3.971,60 para R$ 4.664,90.

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Na prática, os consumidores devem pagar cerca de R$ 12 a R$ 15 a mais pelo botijão de 13 kg.

Hoje, o botijão é vendido entre R$ 90 e R$ 170. Este é o sétimo reajuste em 2026.