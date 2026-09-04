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Gás do Povo em setembro: veja como trocar o botijão de graça e evite cobranças indevidas

Famílias cadastradas no programa têm direito à recarga gratuita a partir do dia 10; confira as regras de retirada e onde buscar seu benefício

Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:17

A partir de 10 de setembro, o programa Gás do Povo permite a retirada gratuita do botijão de 13 kg nas revendas, substituindo o antigo repasse em dinheiro. Crédito: Crédito: Foto Ricardo Botelho, MME

A partir do dia 10 de setembro, próxima quinta-feira, milhares de beneficiários poderão retirar o botijão de cozinha de 13kg diretamente nas revendas autorizadas. A medida garante o alívio no orçamento doméstico de quem mais precisa, substituindo o antigo formato pago em dinheiro e assegurando que o recurso vá direto para a mesa da população.

Guia do Gás do Povo para evitar taxas 1 de 6

Como funciona a retirada?

O processo de retirada foi pensado para facilitar a rotina de quem mora na capital ou no interior. Para pegar o gás de graça, o beneficiário precisa apenas ir até uma revendedora credenciada.

A validação pode ser feita diretamente no balcão de quatro formas simples:

1. Apresentando o Cartão do Bolsa Família;

2. Utilizando o Cartão de Débito da Caixa;

3. Apresentando o CPF acompanhado de um código enviado por SMS para o celular;

4. Gerando o código diretamente no Aplicativo Gás do Povo.

Cuidado com cobranças extras no balcão

A recarga do gás de 13kg é totalmente custeada pelo governo e paga via Caixa Econômica Federal. O consumidor não deve pagar nenhum valor pelo produto no momento da retirada.

No entanto, o consumidor deve ficar atento a duas situações específicas:

Teleentrega (Frete): a gratuidade cobre apenas o gás. Se você solicitar a entrega do botijão em sua residência, a distribuidora pode cobrar a taxa de transporte.

Vasilhame: é necessário levar o botijão vazio para realizar a troca. Caso não possua o recipiente de ferro, o ponto de venda poderá cobrar pelo valor do vasilhame.

Para economizar 100%, a recomendação é buscar a recarga pessoalmente levando o seu próprio botijão vazio.

Onde encontrar as revendas credenciadas?

As distribuidoras participantes na Bahia estão identificadas com a sinalização visual oficial do programa nas portarias e nos veículos.

Para consultar o ponto de troca mais próximo de sua casa em Salvador ou no seu município, basta acessar o aplicativo oficial do Gás do Povo ou o Portal Cidadão da Caixa.

Quem tem direito neste mês?

O benefício é voltado para famílias inscritas no CadÚnico com dados atualizados há pelo menos 24 meses e renda por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50), com prioridade para quem recebe o Bolsa Família.

Neste lote de setembro, recebem:

Famílias de 2 a 3 pessoas: que entraram nos meses de fevereiro, junho ou setembro;

Famílias de 4 ou mais pessoas: que entraram nos meses de fevereiro, maio, julho ou setembro.