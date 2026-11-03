GÁS DE GRAÇA TEM PRAZO

Gás do Povo libera novos vales no dia 10, mas quem não fizer a troca a tempo perde a recarga

Benefício não é acumulativo e pode ser usado por dois ou três meses, dependendo do número de pessoas da família

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:13

Atenção no prazo: vouchers que não forem resgatados dentro da validade serão cancelados pela Caixa Crédito: Crédito: Divulgação, GOV

O programa Gás do Povo libera uma nova rodada de vales na próxima terça-feira (10), mas os beneficiários precisam ficar atentos para não perder a recarga gratuita do botijão de cozinha. Pelas regras, os vales têm prazo de validade e não podem ser acumulados. Famílias com duas ou três pessoas têm três meses para utilizar o benefício, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes têm dois meses. Quem deixar o prazo vencer perde o direito àquela recarga, mas pode receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios do programa.



Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo 1 de 7

Vales do Gás do Povo expiram e não podem ser acumulados

A validade do vale do programa Gás do Povo varia entre dois e três meses, a depender do tamanho da família. O voucher não utilizado expira ao final do prazo, sem chance de resgate posterior. A perda da recarga, porém, não exclui a família do programa, que poderá receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios.



Casas com 4 ou mais moradores: o vale tem validade de 2 meses (limite de até 6 recargas por ano).

Casas com 2 ou 3 moradores: o vale tem validade de 3 meses (limite de até 4 recargas por ano).

Famílias do CadÚnico precisam cumprir critérios para receber botijão de gás grátis

As famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa podem receber a recarga gratuita do botijão de 13 kg. Para ter acesso ao benefício, o cadastro precisa estar atualizado nos últimos dois anos, o CPF do responsável deve estar regular na Receita Federal e a família não pode ter pendências de averiguação cadastral. Também é necessário ter pelo menos duas pessoas na composição familiar. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade na seleção, mas a inclusão no Gás do Povo não é automática.



Vales do Gás do Povo são utilizados em revendas credenciadas

A retirada do botijão de gás gratuito exige a entrega de um botijão vazio e a validação de uma das seguintes opções no estabelecimento credenciado:



Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito da Caixa e senha;

CPF do responsável familiar mais o código temporário enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa.



O benefício cobre apenas a recarga do gás. A entrega em domicílio e a compra do vasilhame, caso a família não tenha um botijão vazio para troca, podem ser cobradas separadamente.



Aplicativo localiza revendas próximas e mostra vales disponíveis

O aplicativo Meu Social permite consultar a situação do benefício, verificar se há vale disponível e localizar as revendas credenciadas mais próximas. O download é gratuito nas lojas digitais de smartphones Android e iOS. Para acessar as informações, é necessário entrar com a conta gov.br.

