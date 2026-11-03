Gás do Povo libera novos vales no dia 10, mas quem não fizer a troca a tempo perde a recarga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:13
O programa Gás do Povo libera uma nova rodada de vales na próxima terça-feira (10), mas os beneficiários precisam ficar atentos para não perder a recarga gratuita do botijão de cozinha. Pelas regras, os vales têm prazo de validade e não podem ser acumulados. Famílias com duas ou três pessoas têm três meses para utilizar o benefício, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes têm dois meses. Quem deixar o prazo vencer perde o direito àquela recarga, mas pode receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios do programa.
Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo
A validade do vale do programa Gás do Povo varia entre dois e três meses, a depender do tamanho da família. O voucher não utilizado expira ao final do prazo, sem chance de resgate posterior. A perda da recarga, porém, não exclui a família do programa, que poderá receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios.
Casas com 4 ou mais moradores: o vale tem validade de 2 meses (limite de até 6 recargas por ano).
Casas com 2 ou 3 moradores: o vale tem validade de 3 meses (limite de até 4 recargas por ano).
As famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa podem receber a recarga gratuita do botijão de 13 kg. Para ter acesso ao benefício, o cadastro precisa estar atualizado nos últimos dois anos, o CPF do responsável deve estar regular na Receita Federal e a família não pode ter pendências de averiguação cadastral. Também é necessário ter pelo menos duas pessoas na composição familiar. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade na seleção, mas a inclusão no Gás do Povo não é automática.
A retirada do botijão de gás gratuito exige a entrega de um botijão vazio e a validação de uma das seguintes opções no estabelecimento credenciado:
Cartão com chip do Bolsa Família e senha;
Cartão de débito da Caixa e senha;
CPF do responsável familiar mais o código temporário enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa.
O benefício cobre apenas a recarga do gás. A entrega em domicílio e a compra do vasilhame, caso a família não tenha um botijão vazio para troca, podem ser cobradas separadamente.
O aplicativo Meu Social permite consultar a situação do benefício, verificar se há vale disponível e localizar as revendas credenciadas mais próximas. O download é gratuito nas lojas digitais de smartphones Android e iOS. Para acessar as informações, é necessário entrar com a conta gov.br.
Guia do Gás do Povo para evitar taxas