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Gás do Povo libera novos vales no dia 10, mas quem não fizer a troca a tempo perde a recarga

Benefício não é acumulativo e pode ser usado por dois ou três meses, dependendo do número de pessoas da família

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:13

GÁS DO POVO
Atenção no prazo: vouchers que não forem resgatados dentro da validade serão cancelados pela Caixa Crédito: Crédito: Divulgação, GOV

O programa Gás do Povo libera uma nova rodada de vales na próxima terça-feira (10), mas os beneficiários precisam ficar atentos para não perder a recarga gratuita do botijão de cozinha. Pelas regras, os vales têm prazo de validade e não podem ser acumulados. Famílias com duas ou três pessoas têm três meses para utilizar o benefício, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes têm dois meses. Quem deixar o prazo vencer perde o direito àquela recarga, mas pode receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios do programa.

Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo

Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
Governo Federal consolida a transição do antigo Auxílio Gás para o modelo de voucher do Gás do Povo em todo o país. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Cada voucher possui uma data de validade específica que varia conforme o tamanho da família. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Logística de abastecimento: programa prevê a entrega de até seis botijões por ano para as famílias mais numerosas. Reprodução/Ministério de Minas e Energia por AGENCIA BRASIL
Novo valor reajustado em maio garante que famílias de 22 estados não precisem completar o preço do botijão do próprio bolso. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dinheiro na conta ficou no passado: entenda por que o governo substituiu o depósito em espécie por recargas diretas de botijão. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O cartão do Bolsa Família continua sendo a principal chave de acesso para garantir o novo voucher do Gás do Povo. Lyon Santos/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
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Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL

Vales do Gás do Povo expiram e não podem ser acumulados

A validade do vale do programa Gás do Povo varia entre dois e três meses, a depender do tamanho da família. O voucher não utilizado expira ao final do prazo, sem chance de resgate posterior. A perda da recarga, porém, não exclui a família do programa, que poderá receber um novo vale no ciclo seguinte, desde que continue atendendo aos critérios.

Casas com 4 ou mais moradores: o vale tem validade de 2 meses (limite de até 6 recargas por ano).

Casas com 2 ou 3 moradores:  o vale tem validade de 3 meses (limite de até 4 recargas por ano).

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Famílias do CadÚnico precisam cumprir critérios para receber botijão de gás grátis

As famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa podem receber a recarga gratuita do botijão de 13 kg. Para ter acesso ao benefício, o cadastro precisa estar atualizado nos últimos dois anos, o CPF do responsável deve estar regular na Receita Federal e a família não pode ter pendências de averiguação cadastral. Também é necessário ter pelo menos duas pessoas na composição familiar. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade na seleção, mas a inclusão no Gás do Povo não é automática.

Vales do Gás do Povo são utilizados em revendas credenciadas

A retirada do botijão de gás gratuito exige a entrega de um botijão vazio e a validação de uma das seguintes opções no estabelecimento credenciado:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito da Caixa e senha;

CPF do responsável familiar mais o código temporário enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa.

O benefício cobre apenas a recarga do gás. A entrega em domicílio e a compra do vasilhame, caso a família não tenha um botijão vazio para troca, podem ser cobradas separadamente.

Aplicativo localiza revendas próximas e mostra vales disponíveis

O aplicativo Meu Social permite consultar a situação do benefício, verificar se há vale disponível e localizar as revendas credenciadas mais próximas. O download é gratuito nas lojas digitais de smartphones Android e iOS. Para acessar as informações, é necessário entrar com a conta gov.br.

Guia do Gás do Povo para evitar taxas

A liberação do lote de novembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
O beneficiário pode liberar o botijão de 13 kg usando o cartão do Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF com SMS. por Crédito: Divulgação, GOV
Para garantir 100% de gratuidade, o morador deve buscar a recarga pessoalmente levando o vasilhame de ferro vazio. por Crédito: Divulgação, GOV
Fique atento pois o programa cobre apenas o combustível; se pedir teleentrega, a distribuidora pode cobrar o frete. por Crédito: Divulgação, GOV
Os pontos de troca credenciados na Bahia podem ser consultados no aplicativo oficial ou no Portal Cidadão da Caixa. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O prazo de retirada depende do tamanho da família e o benefício não acumula, sendo cancelado se não for retirado a tempo. por AGENCIA BRASIL
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A liberação do lote de novembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR

Tags:

Governo Federal Botijão de gás Gás

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